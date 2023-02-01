Tổng hợp 18 truyền thống đặc biệt của ngày Lễ tình nhân trên khắp thế giới!

Bên cạnh những hình ảnh thường thấy này, thì ở một vài nơi trên thế giới, ví dụ như các cặp đôi ở Bulgaria kỷ niệm tình yêu của họ bằng một ly rượu vang địa phương hảo hạng, còn những đôi uyên ương ở xứ Wales thì trao nhau những chiếc thìa gỗ thủ công đặc biệt và tinh xảo, và các cặp vợ chồng người Romania thì vào rừng hái hoa và rửa mặt trong tuyết như một dấu hiệu của sự may mắn,...

Trước khi bạn tiếp tục tìm hiểu về những truyền thống độc đáo và thú vị của Ngày lễ tình nhân trên khắp thế giới, thì đây là câu chuyện về nguồn gốc của ngày lễ ngọt ngào này.

Có thể nói, lễ kỷ niệm ngày lễ tình nhân trên khắp thế giới diễn ra theo những cách khác nhau, phản ánh những quan niệm độc đáo của từng vùng miền về tình yêu.

Nguồn gốc của ngày Lễ tình nhân - Valentine’s Day

Ngày lễ tình nhân được lấy tên từ vị Thánh Valentine!

Ngày lễ tình nhân trên toàn thế giới được tổ chức nhân danh Thánh Valentine, nhưng vị thánh bí ẩn này là ai và tại sao lễ hội lại được tổ chức hoành tráng như vậy! Mặc dù sự thật đằng sau lễ hội vẫn còn nhiều điều bí ẩn, nhưng có một vài câu chuyện được rất nhiều người tin tưởng và lưu truyền.

Người ta nói rằng Valentine là một linh mục đã phục vụ trong thế kỷ thứ 3 ở Rome, và khi hoàng đế Claudius II tuyên bố rằng những người đàn ông độc thân là những người lính tốt hơn những người đã có gia đình và vợ, và nhà vua đã cấm những người lính trẻ kết hôn.

Linh mục Valentine đã chống lại sự bất công này đối với những chàng trai trẻ và bắt đầu thực hiện những cuộc hôn nhân bí mật cho những người yêu trẻ. Và khi hoàng đế phát hiện ra hành động của Valentine, ông đã ra lệnh xử tử vị thánh này.

Và theo thời gian, những cặp đôi đã chọn ngày này là Valentine’s Day - tượng trưng cho một ngày vinh danh vẻ đẹp của tình yêu lứa đôi, và ngày kỷ niệm này đã được phổ biến ra toàn thế giới cho đến ngày nay.

Những truyền thống độc đáo của ngày Lễ tình nhân trên khắp thế giới

Ngày này không chỉ có hoa và socola, trên khắp thế giới, các quốc gia khác nhau ăn mừng ngày Lễ tình nhân theo nhiều cách riêng khác nhau:

1. Argentina – Cho Một Tuần Ngọt Ngào

Người Argentina không tổ chức Lễ tình nhân vào tháng 2, mà là “tuần lễ ngọt ngào” vào tháng 7. Đó là ngày mà những người yêu nhau trao nhau nụ hôn và nhận socola và các đồ ngọt khác. Vốn dĩ ở Argentina, ngày này thực sự bắt đầu như một chiến dịch thương mại nhưng sau đó nó đã trở thành truyền thống của Lễ tình nhân.

2. Pháp – Tâm điểm lãng mạn

Người ta tin rằng tấm thiệp Valentine đầu tiên có nguồn gốc từ Pháp, khi Charles, Công tước xứ Orleans, gửi những bức thư tình cho vợ mình từ nhà tù vào năm 1415. Và ngôi làng ở Pháp có tên “Valentine” trở thành tâm điểm của sự lãng mạn từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 2.

Người ta có thể nhìn thấy những khoảng sân xinh đẹp, cây cối và những ngôi nhà được trang trí bằng những tấm thiệp tình yêu, hoa hồng và những lời cầu hôn. Đây có lẽ là truyền thống Ngày Valentine đẹp nhất trên thế giới.

3. Hàn Quốc – Cho một loạt trải nghiệm độc đáo

Các cặp đôi lãng mạn ở Hàn Quốc kỷ niệm ngày tình yêu vào ngày 14 hàng tháng. Vâng, bạn không hề đọc nhầm đâu!

Hàn Quốc có “Ngày hoa hồng” được tổ chức vào tháng 5, “ngày của những nụ hôn” được tổ chức vào tháng 6, “ngày của những cái ôm” vào tháng 12 và những người độc thân ăn mừng “ngày valentine đen” vào tháng 4 bằng cách ăn mì đen. Đây hoàn toàn là những truyền thống Ngày Valentine khác biệt so với các nước khác trên thế giới.

4. Philippines – Đêm dự tiệc

Tại Philippines, Lễ tình nhân là thời điểm nhiều cặp đôi trẻ kết hôn trong một sự kiện được chính phủ tài trợ như một hình thức công ích. Trong số những lễ kỷ niệm Ngày lễ tình nhân tuyệt vời nhất trên thế giới, đây là một sự kiện dạ hội trong nước và là một ngày đặc biệt dành cho giới trẻ.

5. Ghana – Ngày Socola Quốc gia

Tại Ghana, ngày 14 tháng 2 được tổ chức là “Ngày Socola Quốc gia”. Đó là một bước mà chính phủ Ghana đã thực hiện vào năm 2007 để tăng cường du lịch ở nước này. Bởi Ghana là một trong những quốc gia sản xuất cacao lớn nhất trên thế giới.

Vào ngày 14 tháng 2, người ta có thể tham dự các buổi biểu diễn, sự kiện âm nhạc và nhà hàng có thực đơn theo chủ đề cho ngày đặc biệt này.

6. Bulgaria – Ngày của các nhà làm rượu

Giống như bất kỳ quốc gia nào khác, Bulgaria kỷ niệm Ngày lễ tình nhân theo phong cách riêng của mình. Vào ngày 14 tháng 2, San Trifon Zartan được tổ chức tại Bulgaria, có nghĩa là "ngày của những người làm rượu".

Các cặp vợ chồng già và trẻ kỷ niệm tình yêu của họ bằng một ly rượu vang tuyệt vời của địa phương.

7. Xứ Wales – Ngày của San Dwynwen

Ở xứ Wales, Ngày Valentine được tổ chức theo cách độc đáo nhất. Đất nước này kỷ niệm ngày tình yêu vào ngày 25 tháng 1, được gọi là “ngày của San Dwynwen”. Vào ngày này, những người yêu nhau sẽ trao cho nhau những chiếc thìa gỗ được làm thủ công độc đáo và đẹp mắt. Truyền thống này được thực hiện từ thế kỷ 16.

8. Tây Ban Nha – Lễ Thánh Dionysus

Ngày tình yêu ở Valencia của Tây Ban Nha rơi vào ngày 9 tháng 10. Đây được gọi là lễ Thánh Dionysus. Lễ hội được tổ chức ở hầu hết các vùng của Tây Ban Nha bằng cách làm 'macadora', một bức tượng nhỏ bằng bánh hạnh nhân. Những bức tượng nhỏ được làm bởi những người đàn ông để tặng cho những người bạn nữ của họ. Người ta cũng có thể chứng kiến những cuộc diễu hành đầy màu sắc trên đường phố ở các ngôi làng của Tây Ban Nha.

9. Tây Nam Trung Quốc – Lễ hội bữa ăn của chị em

Ở Miao, phía tây nam Trung Quốc, lễ hội “Bữa ăn của các chị em” được tổ chức vào ngày 15 tháng Ba. Trong lễ hội, phụ nữ đeo các phụ kiện bằng bạc và mặc váy đẹp, đây có lẽ là phong tục lộng lẫy nhất trong Ngày lễ tình nhân trên khắp thế giới. Họ nấu nhiều món cơm màu khác nhau để phục vụ trên vải lụa cho những chàng trai trẻ đang đi trên đường. Số phận của những người yêu nhau được bày tỏ bên trong đồ vật được tìm thấy trong gạo đã chọn. Hai chiếc đũa có nghĩa là tình yêu và một tép tỏi có nghĩa là tình yêu đã kết thúc trước khi nó bắt đầu.

10. Đan Mạch – Lễ kỷ niệm tình yêu

Mặc dù Ngày lễ tình nhân là một trong những lễ hội mới của Đan Mạch, đất nước này cũng kỷ niệm ngày của tình yêu và sự lãng mạn vào ngày 14 tháng 2 với một điểm nhấn độc đáo.

Ở Đan Mạch, Ngày lễ tình nhân không chỉ giới hạn ở hoa hồng và sôcôla. Bạn bè và những người yêu nhau trao nhau những tấm thiệp thủ công với những bông hoa trắng ép được gọi là bông tuyết.

11. Romania – Một lễ kỷ niệm bất thường

Nếu bạn đang tìm kiếm một lễ kỷ niệm tình nhân thật lãng mạn và khác thường thì người Romania chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.

Ở đất nước này, Lễ tình nhân được tổ chức vào ngày 24 tháng 2, và là ngày các cặp đôi trẻ đính hôn. Về cơ bản, nó là sự kết hợp giữa Ngày lễ tình nhân và lễ kỷ niệm mùa xuân.

Nam nữ thanh niên sẽ vào rừng hái những bông hoa sặc sỡ, trong khi các cặp đôi ở độ tuổi khác thì rửa mặt bằng tuyết như một dấu hiệu của sự may mắn.

12. Estonia – Lễ hội cho mọi người

Vào ngày 14 tháng 2, Estonia kỷ niệm ngày tình bạn được gọi là Sobrapaev. Lễ hội tuyệt vời này dành cho tất cả mọi người, từ các cặp vợ chồng đến những người độc thân. Vì vậy, không chỉ các cặp đôi mà các thành viên trong gia đình và bạn bè cũng trao nhau những món quà và kỷ niệm tình yêu.

13. Nhật Bản – Trao đổi những món quà độc đáo

Nhật Bản đã kỷ niệm ngày Lễ tinh nhân theo một cách hoàn toàn khác biệt.

Ngày này được tổ chức vào ngày 14 tháng 2 và phụ nữ sẽ mua quà và socola cho người mà họ yêu thầm. Và phái mạnh sẽ có dịp để đáp trả tình cảm của cô gái mà mình có tình cảm vào ngày 14 tháng 3 - ngày được gọi là “ngày valentine trắng”.

14. Cộng hòa Séc – Tôn vinh sự lãng mạn

Tại Cộng hòa Séc, ngày Valentine dần trở nên khá phổ biến trong giới trẻ. Lễ hội được tổ chức vào ngày 1 tháng 5 ở nước này. Vào ngày này, các cặp đôi trẻ sẽ hành hương đến bức tượng của nhà thơ Karol Hynek Macha và hôn nhau dưới tán cây anh đào để cầu may.

15. Brazil – Ngày tình nhân

Lễ hội “Dia dos Namorados” hay còn gọi là “Ngày tình nhân” được tổ chức ở Brazil. Người ta thường tặng nhau socola, thiệp, hoa và có thể chứng kiến các lễ hội âm nhạc và biểu diễn khiêu vũ. Việc tặng quà không chỉ dành riêng cho các cặp đôi trong lễ hội, cũng như các bữa tối gia đình thì cũng thường được diễn ra vào ngày này.

16. Nước Anh – Lễ hội tình yêu lãng mạn

Vào ngày lễ tình nhân ở Anh, phụ nữ thường đặt 5 chiếc lá nguyệt quế lên gối. Điều này được thực hiện với mục đích mang đến những giấc mơ về người chồng tương lai của họ.

17. Italy – Ngày phổ biến cho các cặp đôi

Ban đầu người Ý kỷ niệm ngày Valentine như lễ hội mùa xuân của họ. Một truyền thống khác trong ngày lễ tình nhân của người Ý là các cặp vợ chồng trẻ, chưa kết hôn sẽ thức dậy trước bình minh để đón chồng tương lai của họ. Ngày nay, người Ý ăn mừng bằng tặng nhau những món quà và dùng bữa tối lãng mạn cùng nhau.

18. Slovenia – Thể hiện tình cảm của bạn

Ở Slovenia, Thánh Valentine là một trong những vị thánh bảo trợ cho mùa xuân. Người ta tin rằng vào ngày 14 tháng 2, cây cối bắt đầu tái sinh vì ngày này đánh dấu ngày đầu tiên làm việc trên cánh đồng trong năm mới. Có một niềm tin phổ biến khác cho rằng các loài chim sẽ 'cầu hôn' nhau vào ngày này. Để chứng kiến dịp này, người ta phải đi chân trần qua những cánh đồng thường vẫn còn đóng băng.

Trên đây là tổng hợp 18 điều thú vị trong truyền thống kỷ niệm ngày Lễ tình nhân ở khắp nơi trên thế giới. Và dù cho bạn đang độc thân hay đã yêu một ai đó, thì hy vọng những truyền thống về Ngày lễ tình nhân mới được chia sẻ trên đây, sẽ mang lại cho bạn những thông tin thú vị để tận hưởng cho ngày kỷ niệm này nhé! Chúc bạn có một ngày Valentine thật vui vẻ và hạnh phúc!