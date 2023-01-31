Cách làm socola hình trái tim chuẩn đẹp xinh, ngọt thơm hấp dẫn cho ngày lễ Valentine!

Ngày Valentine (Valentine's day) hay còn được gọi là "Ngày lễ Tình nhân" mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa và bày tỏ tình yêu đến với nửa kia bằng cách gửi cho nhau những tấm thiệp Valentine ngọt ngào cùng hoa hồng hay một món quà đặc biệt có ý nghĩa tượng trưng cho tình cảm của 2 người, và tất nhiên là không thể thiếu những viên kẹo socola nhỏ xinh, vô cùng ngọt vào và hấp dẫn.

Và còn sẽ ngọt ngào và ý nghĩa hơn nếu đó là những viên socola hình trái tim do bạn tự tay làm. Thật vậy, quá trình làm socola tại nhà không quá khó như bạn nghĩ đâu. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Tiến hành sơ chế và làm sạch dâu tây!

Dâu tây mua về, bạn tiến hành rửa thật sạch, để ráo (Nên dùng khăn giấy để lau sạch từng quả dâu, vì dâu tây nếu không khô nước hoàn toàn sẽ làm giảm độ bám của lớp vỏ socola) rồi cắt bỏ phần cuống quả dâu là được.

Bước 2: Tạo hình trái tim dâu tây

Tạo hình trái tim cho dâu tây!

- Với phần dâu tây đã được sơ chế sạch ở bước trên, bạn tiến hành cắt đôi quả dâu theo chiều dọc như hình.

- Tiếp đó,đặt 2 nửa trái dâu cạnh nhau tạo thành hình trái tim, dùng tăm xuyên qua để cố định lại là được.

- Làm tương tự với 9 quả dâu còn lại là đã hoàn tất khâu chuẩn bị dâu tây rồi nhé.

Bước 3: Đun chảy socola

Tiến hành đun chảy socola đen và trắng!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc nồi đựng nước lên bếp, nên chọn nồi có đường kính nhỏ hơn đường kính tô đựng socola.

- Đợi nước sôi, phần hơi nước tỏa ra sẽ giúp làm tan chảy 175gr socola đen phía trên từ từ, khuấy đều tay để socola không bị cháy xém.

- Tiến hành khuấy đến khi socola mịn dần và tan chảy hoàn toàn là đạt nhé.

- Tương tự như vậy, bạn cũng áp dụng phương pháp này để đun chảy 175gr socola trắng.

- Bên cạnh đó, các chị em cũng có thể sử dụng lò vi sóng để đun chảy socola để tiết kiệm thời gian:

- Cho socola vào tô và bỏ vào lò vi sóng.

- Chỉnh thời gian khoảng 2 - 3 phút, cứ sau 1 phút bạn mở cửa và kiểm tra phần socola trong tô, khi thấy socola đã chảy đều hết là đã hoàn thành rồi nhé.

Bước 4: Phủ socola dâu tây

Công đoạn phủ trọn socola lên dâu tây!

- Trước hết, chuẩn bị khay có lót giấy nến.

- Tiếp đến, cho lần lượt từng hình trái tim quả dâu vào socola đã tan chảy. Cố gắng để socola phủ đều các mặt của hình trái tim.

- Sau khi phủ đều socola cho cả 10 trái tim, bỏ lần lượt chúng lên khay, cho vào ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 15 phút.

- Sau 15 phút, bạn chỉ cần khi lấy khay socola đã được tạo khung vững chắc, rồi cẩn thận dùng tay lấy cây tăm ra khỏi là được.

Bước 5: Hoàn thành

Trang trí nốt tạo hình đẹp xinh cho những viên socola hình trái tim!

- Ở công đoạn cuối cùng này, với phần socola trắng còn dư bạn chia đều làm hai, một phần giữ nguyên, phần kia cho thêm 1 giọt màu đỏ thực phẩm vào để tạo màu. Bạn nhớ tận dụng phần socola đen để trang trí luôn nhé.

- Sau đó cho socola vào túi bắt kem, sau đó cắt 1 góc nhỏ của túi và bắt đầu tạo hình trang trí cho socola theo sở thích.

- Sau khi trang trí xong, tiếp tục cho khay vào ngăn mát tủ lạnh thêm 15 phút nữa là hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Từng viên socola hình trái tim chuẩn ngon mắt - ngon miệng!

Từng viên socola hình trái tim nhỏ xinh, hấp dẫn bởi sự kết hợp đầy khéo léo giữ vị ngọt đắng nhẹ của socola và vị chua ngọt tươi ngon mọng nước của quả dâu tây. Đây chắc chắn sẽ là món socola chuẩn đẹp xinh, độc nhất do chính tay bạn làm, đảm bảo nửa kia của bạn sẽ vô cùng hạnh phúc và cảm động đấy nhé!

Hướng dẫn bảo quản socola hình trái tim

- Món socola hình trái tim đẹp xinh này sử dụng ngon nhất trong vòng 2 giờ kể từ thời điểm hoàn thành món ăn.

- Nếu không dùng hết, bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh từ 1 - 2 ngày. Lưu ý cần lót khăn giấy trước khi đặt socola vào hộp cất giữ để đảm bảo không xảy ra tình trạng đọng nước trong hộp.

Mẹo chọn mua nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

- Bạn nên chọn những quả dâu to, đỏ tươi, căng mọng nước và vẫn còn nguyên cuống, lá xanh tươi. Bên cạnh đó, dâu thường có mùi thơm thoang thoảng đặc trưng, bạn có thể ngửi để xem thử quả dâu đã chín hay chưa.

- Đồng thời, không nên chọn những quả dâu già vì ruột bên trong có thể bị khô và rỗng ruột.

- Tránh chọn những quả dâu xỉn màu, biến dạng và hư thối. Bên cạnh đó, những quả có vỏ ngoài xanh, nhiều đốm cũng không nên mua vì dâu tây sẽ không tự chín từ khi hái xuống.

- Nếu dùng dâu tây trong ngày thì bạn có thể để dâu ở nhiệt độ phòng. Hoặc muốn bảo quản lâu hơn từ 5 - 7 ngày, bạn nên bọc dâu bằng khăn giấy rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh.

Trên đây là chi tiết cách làm socola hình trái tim chuẩn đẹp ngon, hấp dẫn như hàng cao cấp tại nhà. Với ngày Lễ tình yêu đang đến gần, các độc giả còn chần chừ gì mà không thử sức ngay nào!? Đảm bảo nửa kia của bạn sẽ vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi được nhận một món socola handmade ngọt thơm và chân thành như vầy nhé! Chúc các chị em thử sức thành công!