Tìm hiểu ý nghĩa của các ngày Valentine trong năm

Truyện kể rằng, có rất nhiều thông tin về nguồn gốc ngày lễ Valentine, giả thuyết được nhiều người chấp nhận nhất là:

Valentine là một linh mục dưới thời Hoàng đế La Mã Claudius II. Lúc bấy giờ là thế kỷ thứ 3, Đế quốc La Mã phải tham gia nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu và không được dân ủng hộ.

Do gặp phải khó khăn khi kêu gọi các chàng trai trẻ gia nhập vào quân đội, Claudius II cho rằng nguyên nhân chính là đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay người yêu của họ và hôn nhân chỉ làm người đàn ông yếu mềm; do đó, Claudius II ra lệnh cấm tổ chức các đám cưới hoặc lễ đính hôn để tập trung cho các cuộc chiến.

Trong khi đó, Linh mục Valentine ở thành La Mã, cùng Thánh Marius đã chống lại sắc lệnh của vị hoàng đế hùng mạnh và tiếp tục cử hành lễ cưới cho các đôi vợ chồng trẻ trong bí mật. Khi bị phát hiện, linh mục Valentine đã bị bắt và kết án tử hình bằng hình thức kéo lê và bị ném đá cho đến chết.

Tuy vậy, buổi chiều trước khi ra pháp trường, ông gửi tấm "thiệp Valentine" đầu tiên cho cô con gái của viên cai tù Asterius, người thiếu nữ mù lòa bẩm sinh đã được ông chữa lành bằng phép lạ trước đó, và ký tên "dal vostro Valentino" - from your Valentine ("Từ Valentine của con"). Cho đến nay, các cặp tình nhân vẫn có truyền thống ký tên bằng cụm từ "From your Valentine" của ngày xưa thay vì tên mình trong các tấm thiệp Valentine.

Dần dần, ngày 14 tháng hai hàng năm đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp của tình yêu và Thánh Valentine đã trở thành vị Thánh bổn mạng của những lứa đôi. Người ta kỷ niệm ngày này bằng cách gửi cho nhau những bài thơ và tặng cho nhau những món quà truyền thống là hoa hồng và socola.

Ý nghĩa của ngày Valentine Trắng (14/3)

Ý nghĩa của ngày Valentine Trắng (14/3). Nguồn: Internet.

Vì tình yêu luôn mới mẻ mỗi ngày, người ta dường như yêu nhau nhiều hơn sau những giấc mơ dịu dàng, nên một ngày Valentine dường như là không đủ. Bởi vậy, từ đất nước mặt trời mọc, một ngày lễ Tình nhân nữa ra đời và nhanh chóng được các bạn thanh niên đón nhận. Valentine Trắng ra đời từ đó!

Valentine Trắng còn được biết đến với những cái tên như White Valentine, White day. Đây là một cơ hội tuyệt vời để những người yêu nhau được ở bên nhau. White day diễn ra sau Valentine đúng một tháng, vào ngày 14/3, là dịp để những bạn nam đáp lễ các bạn nữ.

Valentine Trắng có nguồn gốc từ Nhật Bản, đi kèm theo một sự tích khá nhẹ nhàng, mộc mạc và dễ thương. Vào năm 1965 tại Nhật, một chàng trai bán kẹo dẻo muốn đáp trả lại tình cảm của cô gái thầm thương trộm nhớ mình hôm Valentine Đỏ (14/2) nên đã làm tặng nàng một hộp kẹo thật lớn, trắng như tuyết. Đó cũng chính là sự tích ngày Valentine Trắng.

Được biết, Valentine trắng tổ chức lần đầu vào năm 1978 do Hiệp hội công nghiệp bánh kẹo quốc gia Nhật Bản tổ chức với mục đích để các chàng trai tặng quà đáp lễ cho các cô gái. Ở Việt Nam, ngày Valentine trắng không phổ biến bằng Valentine đỏ nhưng vẫn có nhiều bạn trẻ dành tặng nhiều món quà đặc biệt cho đối phương, đặc biệt là tặng chocolate trắng.

Ý nghĩa của ngày Valentine Đen (14/4)

Ý nghĩa của ngày Valentine Đen (14/4). Nguồn: Internet.

Mới nghe đã thấy ngày lễ này thật kỳ lạ phải không, màu đen thường khiến người ta nghĩ đến những điều không tốt mà. Nhưng sự thực lại không như bạn nghĩ đâu! Valentine Đen (hay Black Valentine, Black day) vẫn được các bạn trẻ Hàn Quốc kỷ niệm mỗi dịp 14/4.

Khác với tên gọi có phần "đen tối", đây là ngày để những bạn chưa tìm được một nửa của mình hay những bạn tôn thờ chủ nghĩa độc thân cùng tụ họp và làm nên những party sôi động. Ai bảo những người cô đơn là buồn nào? Họ mặc trang phục đen, ăn mì tương đen truyền thống để cầu mong sẽ sớm tìm được nửa kia của mình và cũng là một cách tuyên bố với thế giới rằng cuộc sống của người độc thân vẫn vui vẻ hạnh phúc.

Ngày này, bạn cũng có thể dễ dàng tìm được những phong chocolate ngọt ngào và nhâm nhi ngon lành như một món quà tự thưởng cho cuộc sống độc thân vui vẻ của mình!

Trên đây là lời giải đáp cho câu hỏi về ý nghĩa của các ngày Valentine trong năm. Hy vọng với các thông tin mới được Phụ nữ và Gia đình chia sẻ trên đây, các độc giả đã có được câu trả lời ưng ý và sẵn sàng lên kế hoạch cho những ngày Lễ tình yêu đang đến gần nhé!