Valentine tặng hoa gì cho người yêu và bạn gái?

Không chỉ mang vẻ đẹp kiêu sa, quyến rũ và sang trọng, hoa hồng nhung còn là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu theo thời gian nên được rất nhiều người yêu thích. Tình yêu bất diệt, say đắm và nồng nhiệt, thế nên, hoa hồng nhung đỏ luôn được rất nhiều chị em gái mong đợi trong ngày lễ 14/2.

Đặc biệt, hoa hồng còn có đến 150 màu sắc khác nhau, cùng những ý nghĩa riêng biệt đi kèm với từng màu sắc, thỏa sức cho phái mạnh chọn lựa và gửi gắm những "lời muốn nói" với nàng qua những sắc hoa này nhé:

- Hồng trắng không chỉ biểu tượng cho một tình yêu thuần khiết, cao thượng mà mặt khác, nó còn là loài hoa dành để bày tỏ lời xin lỗi đến người yêu nếu chẳng may bạn có mắc lỗi lầm.

- Hoa hồng vàng không chỉ tượng trưng cho một tình yêu kiêu sa đầy rực rỡ, mà nó còn là loài hoa của tình bạn, thể hiện sự quan tâm và tiến triển trong mối quan hệ.

- Màu hồng phớt nhẹ nhàng của hoa hồng phớt ngụ ý về sự bắt đầu của một tình yêu đầy mơ mộng, lãng mạn và dịu dàng. Bên cạnh đó, nó còn thể hiện một hạnh phúc tròn đầy với lời nhắn nhủ: "Hãy tin anh nhé!"

- Hoa hồng màu hồng đậm mang ý nghĩa của sự sang trọng, sự biết ơn và để bày tỏ lời cảm ơn. Ngoài ra, hồng đậm còn ngụ ý về một người đẹp kiêu kì.

- Bên cạnh sự sang trọng vốn có, hoa hồng tím còn thể hiện lòng say mê, chung thủy, và là tình yêu mãnh liệt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Còn hoa hồng xanh lại là biểu tượng cho một tình yêu bất diệt.

2. Hoa tulip

Nếu hoa hồng thể hiện một tình yêu nồng nàn thì hoa tulip là tượng trưng cho một cái gật đầu đồng ý nhẹ nhàng mà đầy ý tứ. Hoa tulip biểu tượng cho sự thắng lợi, và người yêu hoàn hảo.

Hoa tulip nhẹ nhàng, đẹp xinh và những ý nghĩa tinh tế!

Trong đó:

- Tulip đỏ tượng trưng cho tình yêu và sự lãng mạn - "believe me".

- Tulip vàng rực rỡ như ánh sáng mặt trời - "there's sunshine in your smile".

- Tulip kem nghĩa là “anh sẽ mãi yêu em - I will love you forerver".

- Tulip trắng là thiên đường, sự mới mẻ và tinh khiết.

- Tulip tím biểu tượng cho hoàng gia và sự giàu có.

- Tulip hồng tượng trưng cho tình cảm và sự chăm sóc.

- Tulip cam luôn tràn đầy năng lượng, lòng nhiệt tình, mong muốn và niềm đam mê.

- Tulip đốm nghĩa là “em có đôi mắt đẹp - You have beautiful eyes".

- Tulip xanh lại mang đến sự yên bình.

Có thể nói, nếu bạn dành tặng cho ai đó một bó hoa tulip thì có nghĩa là bạn muốn trao cho họ một tình yêu bền vững, mãnh liệt và ngọt ngào hơn bao giờ hết đấy.

3. Hoa cẩm chướng

Hoa cẩm chướng mang vẻ đẹp mong manh với những tầng ý nghĩa đặc biệt theo màu sắc!

Mang cho mình vẻ đẹp mỏng manh, dịu dàng nhưng lại vô cùng quyến rũ, mỗi màu sắc hoa cẩm chướng điều mang những ý nghĩa riêng, ở mỗi quốc gia cũng thế nhưng các bông hoa điều mang ý nghĩa chung về tình yêu, sự tôn trọng và sự đối lập.

Cụ thể:

- Hoa cẩm chướng màu hồng cẩm tượng trưng cho tình yêu chung thủy như lời nói “Anh muốn bên em trọn đời”.

- Hoa Cẩm chướng đỏ thường được chọn để tặng đến mẹ thể hiện lòng cảm phục đối với mẹ. Bên cạnh đó, hoa cẩm chướng màu đỏ thẫm cũng mang ý nghĩa về sự đau khổ như trái tim anh tan nát vì em.

- Hoa cẩm chướng trắng tượng trưng cho tình yêu trong sáng sự ngọt ngào, và cũng được xem là một lời chúc may mắn.

- Hoa cẩm chướng xanh thể hiện sự hòa nhã, mong muốn có một cuộc sống an yên với người mình yêu.

- Hoa cẩm chướng tím mang ý nghĩa như về sự thất thường, nhanh thay đổi, khó chiều chuộng tính khí “sáng nắng chiều mưa”. Nên ít ít khi được đem làm quà tặng, bạn hãy lưu ý điều này khi chọn màu sắc hoa cẩm chướng nhé.

- Hoa cẩm chướng vàng cũng mang một ý nghĩa về sự từ chối, thất vọng về sự việc hay về hành động. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng cẩm chướng vàng thể hiện sự khinh bỉ. Bạn cần đặc biệt lưu ý nhé!

- Bên cạnh đó, hoa cẩm chướng sọc cũng mang ý nghĩa của sự từ chối, có thể là từ chối tình cảm, không đồng tình về hành động hay suy nghĩ mà bạn cần xem xét khi chọn lựa làm quà tặng.

4. Hoa tường vi

Hoa tường vi hồng tượng trưng cho câu nói: "Anh sẽ yêu em mãi mãi"!

Hoa tường vi mong manh chính là loài hoa thể hiện cho tình yêu đôi lứa được rất nhiều người lựa chọn tặng bạn gái trong ngày Valentine. Chẳng hạn như hoa tường vi đỏ thể hiện mong muốn được yêu thương, được quan tâm tới người nào đó. Hoa tường vi trắng là đại diện của một tình yêu trong trắng và thuần khiết. Còn khi được một chàng trai tặng một đóa tường vi hồng, bạn hãy hiểu rằng chàng trai đó đang muốn nói với bạn rằng ”Anh sẽ yêu em mãi mãi!”

5. Hoa bất tử

Hoa bất tử có đặc điểm là cho dù có lìa cành thì vẫn không phai sắc màu!

Hoa bất tử luôn mang trong mình một thông điệp cao đẹp đó là thể hiện tình yêu vĩnh cửu, bất diệt. Đây là loài hoa có sức sống mãnh liệt và bất tử đúng như tên gọi của nó. Từ xưa đến nay, hoa bất tử luôn được ví với một tình yêu bất tử vĩnh hằng.

Valentine này, nếu muốn thể hiện tình yêu kiên định của mình cho người ấy, chàng hãy lựa chọn loài hoa xinh đẹp này nhé!

Trên đây là gợi ý những loại hoa đẹp xinh, đầy ý nghĩa để tặng cho bạn gái nhân ngày Lễ tình yêu sắp tới. Hy vọng những gợi ý trên, sẽ giúp bạn chọn lựa ra được những bông hoa tinh tế và ý nghĩa nhất để tặng cho người mình thường vào dịp lễ 14/02 đang đến gần này nhé! Chúc các độc giả của Phụ nữ và Gia đình có một ngày lễ Valentine thật ngọt ngào và ấm áp!