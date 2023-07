TOP 20 lời chúc Valentine bằng tiếng Anh ngọt ngào, ngắn gọn và ý nghĩa nhất!

1 . I miss you when something really good happens, because you're the one I want to share it with. I miss you when something is troubling me, because you're the one who understands me so well. I miss you when I laugh and cry, because I know that you are the one that makes my laughter grow and tears dissapear. I miss you all the time, but I miss you the most when I lie awake at night, and think of all the wonderful times that we spent with each other.

2. In your eyes, I see tomorrow…In your arm I found love… Love you to day and always.

(Trong đôi mắt anh, em nhìn thấy ngày mai… Trong vòng tay anh em tìm thấy tình yêu. Yêu anh hôm nay và mãi mãi.)

Ngày 14/02 hàng năm là ngày tôn vinh tình yêu đôi lứa!

3. I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you.

(Tôi yêu em không phải vì em là ai, mà là vì tôi sẽ là người thế nào khi ở bên em.)

4. This Valentine’s Day I long for your sweet kisses, your warm embrace, and the magic that binds our hearts together.

(Ngày Valentine này anh mong chờ những nụ hôn ngọt ngào của em, cái ôm ấm áp của em, và điều kỳ diệu đã gắn kết con tim đôi ta.)

5. I wish God gives me birth hundred times only to be your lover forever.

(Anh ước Chúa cho anh được sinh ra trăm lần nữa chỉ để được làm người yêu của em mãi mãi.)

6. I’m happy to be your Valentine, but not as happy as I am to have you as my Girlfriend every day.

(Anh rất hạnh phúc vì được là Valentine của em, nhưng chẳng thể nào hạnh phúc bằng việc có em là bạn gái của anh mỗi ngày.)

7. It is love when we think about each other every single moment despite being miles apart. We resides in each other’s heart.

(Đó chính là tình yêu khi chúng ta nghĩ về nhau trong mỗi khoảnh khắc dù cách nhau cả dặm đường. Chúng ta luôn "cư ngụ" trong trái tim của nhau.)

8. I have you! If you hate me, shoot me with an arrow, but please not on the heart coz that’s were you are!

(Anh đã có được em! Nếu em ghét anh, hãy dùng mũi tên bắn anh, nhưng đừng bắn vào trái tim anh em nhé vì em ở đó đấy.)

9. An angel asked me a reason why I care for you so much. I told her I care for you so much coz there’s no reason not to.

(Một thiên thần hỏi anh tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế, anh đã nói rằng anh rất yêu em bởi vì chả có lí do nào để không làm như thế cả.)

Chúc mừng ngày Lễ tình nhân!

10. I will walk with you side by side for only one condition: hide your wings every time we walk together because the whole world might know that you’re my angel!

(Anh sẽ luôn đi bên cạnh em chỉ với 1 điều kiện: em hãy giấu đôi cánh của em mỗi lần chúng ta đi cùng nhau nếu không cả thế giới sẽ biết em là thiên thần của anh mất.)

11. Every time I follow my heart, it leads me straight to you. You see…my heart just want to be close to yours.

(Mỗi lần anh hành động theo trái tim mình, nó dẫn thẳng tới em. Em thấy đó…, trái tim anh chỉ muốn gần trái tim em thôi.)

12. My world becomes heavenly when I spend those magical moments with you.

(Thế giới của anh trở thành thiên đường khi anh có những khoảnh khắc kì diệu bên em.)

13. I love now, tomorrow and today, and if God give me the time… I’ll love you ’till the end of my life…

(Bây giờ anh đã yêu em, hôm nay và ngày mai nữa, và Chúa đã cho anh thời gian… Anh sẽ yêu em đến cuối cuộc đời…)

14. I asked God for a rose and He gave me a garden. I asked God for a drop of water and He gave me an ocean. I asked God for an angel and He gave me you!

(Anh xin Chúa một bông hồng và ngài đã cho anh cả một vườn hoa, anh xin Chúa một giọt nước, ngài cho anh cả một đại dương, anh xin Chúa cho anh một thiên thần và ngài tặng em cho anh.)

15. If someone would ask me what a beautiful life means, I would lean my head on your shoulder and hold you close to me and answer with a smile: “Like this!”

(Nếu ai đó hỏi anh cuộc sống tươi đẹp nghĩa là gì. Anh sẽ dựa vào vai em, ôm em thật chặt và nói: Như thế này đó!”)

16. Thinking of you! Dreaming of You! Hugging you! Missing you! Wishing you! I Love You! Happy Valentine’s Day!

(Nghĩ về em! Mơ về em! Ôm em! Nhớ em! Chúc em mọi điều tốt đẹp! Anh yêu em! Chúc em Valentine hạnh phúc!)

17. From head to toe and inside and out, I wouldn’t change anything about you. You’re ideal in your beauty as well as in your being. Happy Valentine’s Day!

(Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, anh không muốn thay đổi bất cứ điều gì về em. Vẻ đẹp và sự tồn tại của em đã là hiện thân của sự hoàn hảo. Happy Valentine’s Day!)

18. You make the abnormal seem normal and the normal seem fun. You truly make everything around you better; this is why I love you. Happy Valentine’s day!

(Em khiến cho ngày buồn trở nên bình thường và ngày bình thường trở nên hạnh phúc. Em thay đổi mọi thứ xung quanh anh trở nên tốt đẹp hơn. Đó là lý do mà anh luôn yêu em. Happy Valentine day!)

19. Sweeter than the candies, lovelier than the red roses, more huggable than soft toys, that’s what you’re. Here’s wishing you a sweet valentines day that’s as special as you’re.

(Ngọt ngào hơn những viên kẹo, dễ thương hơn mọi đóa hồng đỏ, muốn ôm hơn tất cả thứ đồ chơi mềm mại nào, đó chính là em. Ước mong em có một ngày lễ Tình Nhân đặc biệt như chính em vậy.)

20. I’ll lend you my shoulder for you to cry on, my ears to listen to, my hand for you to hold, my feet to walk with you, but I can’t lend you my heart coz it already belongs to you.

(Anh sẽ cho em mượn bờ vai anh khi em muốn khóc, mượn tai anh khi em muốn tâm sự, mượn tay anh để em xiết chặt, mượn đôi chân anh để đi cùng em, nhưng anh không thể cho em mượn trái tim anh được, vì nó đã thuộc về em rồi mà.)

Trên đây là tổng hợp 20 lời chúc Valentine bằng tiếng Anh ngắn gọn, ngọt ngào và đầy ý nghĩa. Thật vậy, bên cạnh những bông hoa, những món quà nhỏ, thì những lời chúc chất chứa những tình cảm chân thành là không thể thiếu được. Hy vọng với những câu chúc mới được Phụ nữ và Gia đình tổng hợp trên đây, sẽ giúp bạn gửi được những ngôn từ ấm áp, đầy yêu thương đến nửa kia của mình nhé! Chúc mừng ngày lễ tình nhân!