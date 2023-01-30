Ngày lễ tình nhân Valentine diễn ra khi nào? Nguồn gốc và ý nghĩa cảm động của ngày lễ tình yêu!

Đời sống 30/01/2023 16:27

14/02 hàng năm - ngày tôn vinh vẻ đẹp của tình yêu đôi lứa!

Nội dung bài viết

Ngày Valentine (Valentine's day) hay còn được gọi là "Ngày lễ Tình nhân" mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa và bày tỏ tình yêu đến với nửa kia bằng cách gửi cho nhau những tấm thiệp Valentine ngọt ngào cùng hoa hồng, socola hay một món quà đặc biệt có ý nghĩa tượng trưng cho tình cảm của 2 người. Đây được xem là một trong những ngày kỷ niệm ý nghĩa nhất của các cặp đôi đang yêu nhau. Nhưng nào chỉ có vậy, câu chuyện đằng sau ngày lễ kỷ niệm này còn khiến bạn bất ngờ hơn nhiều. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ tình nhân Valentine ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Ngày lễ tình nhân Valentine là ngày mấy hàng năm?

Ngày lễ tình nhân Valentine diễn ra khi nào? Nguồn gốc và ý nghĩa cảm động của ngày lễ tình yêu! - Ảnh 1
 14/02 - Valentine đỏ, ngày tôn tinh tình yêu đôi lứa!

Ngày lễ tình nhân với tên gọi tiếng Anh là Valentine’s Day hoặc Saint Valentine’s Day. Một trong những ngày lễ khá lớn được tổ chức hàng năm tại Bắc Mỹ và Châu Âu. Hiện nay thì ngày lễ này đã trở nên phổ biến hơn tại các quốc gia trên thế giới và tại Việt Nam. 

Đặc biệt, có đến 3 ngày lễ Valentine trong năm là Valentine đỏ, Valentine trắng và Valentine đen. Mỗi ngày đều có ý nghĩa đặc biệt riêng. Nhưng phổ biến nhất vẫn là ngày lễ Valentine đỏ.

Valentine đỏ diễn ra vào ngày 14/2, là ngày lễ tình nhân truyền thống, nhằm tôn vinh tình yêu. Đây là ngày mà các đôi tình nhân trao nhau những món quà và bày tỏ tình cảm của mình dành cho nhau.

Nguồn gốc của ngày lễ tình nhân Valentine

Nguồn gốc thực sự của ngày lễ Tình nhân Valentine không phải gồm toàn hoa hồng, chocolate và những tấm thiệp xinh xắn tràn đầy yêu thương. Thay vào đó, ngày lễ dành cho những cặp đôi yêu nhau này lại có cảm hứng từ câu chuyện bất ngờ.

Ngày lễ tình nhân Valentine diễn ra khi nào? Nguồn gốc và ý nghĩa cảm động của ngày lễ tình yêu! - Ảnh 2
Câu chuyện về Linh mục Valentine ở thành La Mã là nguồn gốc ngày lễ tình yêu phổ biến nhất!

Cụ thể, có rất nhiều thông tin về nguồn gốc ngày lễ Valentine, giả thuyết được nhiều người chấp nhận nhất là:

Valentine là một linh mục dưới thời Hoàng đế La Mã Claudius II. Lúc bấy giờ là thế kỷ thứ 3, Đế quốc La Mã phải tham gia nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu và không được dân ủng hộ.

Do gặp phải khó khăn khi kêu gọi các chàng trai trẻ gia nhập vào quân đội, Claudius II cho rằng nguyên nhân chính là đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay người yêu của họ và hôn nhân chỉ làm người đàn ông yếu mềm; do đó, Claudius II ra lệnh cấm tổ chức các đám cưới hoặc lễ đính hôn để tập trung cho các cuộc chiến.

Trong khi đó, Linh mục Valentine ở thành La Mã, cùng Thánh Marius đã chống lại sắc lệnh của vị hoàng đế hùng mạnh và tiếp tục cử hành lễ cưới cho các đôi vợ chồng trẻ trong bí mật. Khi bị phát hiện, linh mục Valentine đã bị bắt và kết án tử hình bằng hình thức kéo lê và bị ném đá cho đến chết.

Tuy vậy, buổi chiều trước khi ra pháp trường, ông gửi tấm "thiệp Valentine" đầu tiên cho cô con gái của viên cai tù Asterius, người thiếu nữ mù lòa bẩm sinh đã được ông chữa lành bằng phép lạ trước đó, và ký tên "dal vostro Valentino" - from your Valentine ("Từ Valentine của con"). Cho đến nay, các cặp tình nhân vẫn có truyền thống ký tên bằng cụm từ "From your Valentine" của ngày xưa thay vì tên mình trong các tấm thiệp Valentine.

Dần dần, ngày 14 tháng hai hàng năm đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp của tình yêu và Thánh Valentine đã trở thành vị Thánh bổn mạng của những lứa đôi. Người ta kỷ niệm ngày này bằng cách gửi cho nhau những bài thơ và tặng cho nhau những món quà truyền thống là hoa hồng và socola.

Gợi ý các món quà ngày lễ tình nhân Valentine ngọt ngào và ý nghĩa cho các cặp đôi 

Ngày lễ tình nhân Valentine diễn ra khi nào? Nguồn gốc và ý nghĩa cảm động của ngày lễ tình yêu! - Ảnh 3
 Một hộp socola ngọt ngào luôn là "bí quyết" ghi điểm cho ngày kỷ niệm này!

Nếu như bạn đang có một nửa bên cạnh mình hay đang hướng đến trái tim của một ai đó, thì vào ngày lễ tình nhân là một dịp vô cùng đặc biệt để bạn thể hiện tình yêu của mình. Bạn có thể tặng cho người mình yêu những món quà ý nghĩa để khẳng định lại tình yêu hoặc để bộc lộ đến đối phương tình cảm giấu kín bao lâu nay của mình. Các món quà được gợi ý cho ngày 14.2 ngọt ngào và ý nghĩa như:

- Chocolate đen, trắng tự tay làm sẽ tăng thêm phần ý nghĩa. 

- Hoa hồng dành cho phái đẹp. 

- Gấu bông, bánh kem mừng ngày 14/2. 

- Các món quà trang sức xinh đẹp, lộng lẫy. 

- Điện thoại, đồng hồ thông minh. 

Ngày lễ tình nhân Valentine diễn ra khi nào? Nguồn gốc và ý nghĩa cảm động của ngày lễ tình yêu! - Ảnh 4
Một bữa tối lãng mạn hay những bông hoa tươi cũng là một lựa chọn tuyệt vời! 

- Một bữa ăn ấm áp, lãng mạn tại nhà hoặc một nhà hàng cao cấp. 

- Hoa hồng sáp thơm, nếu tặng hoa thật thì hoa sẽ tàn, bạn có thể tặng cho nửa kia một đóa hoa hồng sáp để mùi hương được giữ thật lâu.

- Son môi đỏ cũng là một món quà tượng trưng cho tình yêu, giúp cho nửa kia xinh đẹp hơn mỗi ngày. 

- Nước hoa, các sản phẩm dưỡng da, làm đẹp cho các chị em, với mong muốn người mình yêu sẽ luôn xinh đẹp, tươi trẻ. 

- Đèn ngủ cũng là một món quà cực kỳ dễ thương, mang đến ánh sáng ấm áp, mong muốn mang đến một giấc ngủ ngon cho người mình yêu.

Và dù là món quà nào, chỉ cần đủ chân thành thì chắc chắn người nhận nào cũng sẽ vô cùng hạnh phúc và cảm nhận được tình yêu và sự tận tâm của bạn nhé!

Trên đây là chi tiết về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Lễ tình nhân Valentine, cũng như một vài gợi ý tặng quà cho nửa kia của bạn trong ngày ngọt ngào này. Chúc các chị em có một ngày lễ tình nhân thật ngọt ngào và tràn đầy yêu thương nhé!

Tặng hoa hồng Valentine cho bạn gái và ý nghĩa của các loại hoa hồng

Tặng hoa hồng Valentine cho bạn gái và ý nghĩa của các loại hoa hồng

Hoa cho ngày Valentine được biết đến nhiều nhất có lẽ là hoa hồng. Nhưng nên tặng loại hoa hồng nào và chúng có ý nghĩa ra sao?

Xem thêm
Từ khóa:   valentine valentine đỏ ngày lễ tình nhân ngày lễ tình yêu ngày valentine

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 27 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong