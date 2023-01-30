Ngày lễ tình nhân Valentine diễn ra khi nào? Nguồn gốc và ý nghĩa cảm động của ngày lễ tình yêu!

Ngày Valentine (Valentine's day) hay còn được gọi là "Ngày lễ Tình nhân" mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa và bày tỏ tình yêu đến với nửa kia bằng cách gửi cho nhau những tấm thiệp Valentine ngọt ngào cùng hoa hồng, socola hay một món quà đặc biệt có ý nghĩa tượng trưng cho tình cảm của 2 người. Đây được xem là một trong những ngày kỷ niệm ý nghĩa nhất của các cặp đôi đang yêu nhau. Nhưng nào chỉ có vậy, câu chuyện đằng sau ngày lễ kỷ niệm này còn khiến bạn bất ngờ hơn nhiều. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày lễ tình nhân Valentine ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Đặc biệt, có đến 3 ngày lễ Valentine trong năm là Valentine đỏ, Valentine trắng và Valentine đen. Mỗi ngày đều có ý nghĩa đặc biệt riêng. Nhưng phổ biến nhất vẫn là ngày lễ Valentine đỏ.

Ngày lễ tình nhân với tên gọi tiếng Anh là Valentine’s Day hoặc Saint Valentine’s Day. Một trong những ngày lễ khá lớn được tổ chức hàng năm tại Bắc Mỹ và Châu Âu. Hiện nay thì ngày lễ này đã trở nên phổ biến hơn tại các quốc gia trên thế giới và tại Việt Nam.

Valentine đỏ diễn ra vào ngày 14/2, là ngày lễ tình nhân truyền thống, nhằm tôn vinh tình yêu. Đây là ngày mà các đôi tình nhân trao nhau những món quà và bày tỏ tình cảm của mình dành cho nhau.

Nguồn gốc của ngày lễ tình nhân Valentine

Nguồn gốc thực sự của ngày lễ Tình nhân Valentine không phải gồm toàn hoa hồng, chocolate và những tấm thiệp xinh xắn tràn đầy yêu thương. Thay vào đó, ngày lễ dành cho những cặp đôi yêu nhau này lại có cảm hứng từ câu chuyện bất ngờ.

Câu chuyện về Linh mục Valentine ở thành La Mã là nguồn gốc ngày lễ tình yêu phổ biến nhất!

Cụ thể, có rất nhiều thông tin về nguồn gốc ngày lễ Valentine, giả thuyết được nhiều người chấp nhận nhất là:

Valentine là một linh mục dưới thời Hoàng đế La Mã Claudius II. Lúc bấy giờ là thế kỷ thứ 3, Đế quốc La Mã phải tham gia nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu và không được dân ủng hộ.

Do gặp phải khó khăn khi kêu gọi các chàng trai trẻ gia nhập vào quân đội, Claudius II cho rằng nguyên nhân chính là đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay người yêu của họ và hôn nhân chỉ làm người đàn ông yếu mềm; do đó, Claudius II ra lệnh cấm tổ chức các đám cưới hoặc lễ đính hôn để tập trung cho các cuộc chiến.

Trong khi đó, Linh mục Valentine ở thành La Mã, cùng Thánh Marius đã chống lại sắc lệnh của vị hoàng đế hùng mạnh và tiếp tục cử hành lễ cưới cho các đôi vợ chồng trẻ trong bí mật. Khi bị phát hiện, linh mục Valentine đã bị bắt và kết án tử hình bằng hình thức kéo lê và bị ném đá cho đến chết.

Tuy vậy, buổi chiều trước khi ra pháp trường, ông gửi tấm "thiệp Valentine" đầu tiên cho cô con gái của viên cai tù Asterius, người thiếu nữ mù lòa bẩm sinh đã được ông chữa lành bằng phép lạ trước đó, và ký tên "dal vostro Valentino" - from your Valentine ("Từ Valentine của con"). Cho đến nay, các cặp tình nhân vẫn có truyền thống ký tên bằng cụm từ "From your Valentine" của ngày xưa thay vì tên mình trong các tấm thiệp Valentine.

Dần dần, ngày 14 tháng hai hàng năm đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp của tình yêu và Thánh Valentine đã trở thành vị Thánh bổn mạng của những lứa đôi. Người ta kỷ niệm ngày này bằng cách gửi cho nhau những bài thơ và tặng cho nhau những món quà truyền thống là hoa hồng và socola.

Gợi ý các món quà ngày lễ tình nhân Valentine ngọt ngào và ý nghĩa cho các cặp đôi

Một hộp socola ngọt ngào luôn là "bí quyết" ghi điểm cho ngày kỷ niệm này!

Nếu như bạn đang có một nửa bên cạnh mình hay đang hướng đến trái tim của một ai đó, thì vào ngày lễ tình nhân là một dịp vô cùng đặc biệt để bạn thể hiện tình yêu của mình. Bạn có thể tặng cho người mình yêu những món quà ý nghĩa để khẳng định lại tình yêu hoặc để bộc lộ đến đối phương tình cảm giấu kín bao lâu nay của mình. Các món quà được gợi ý cho ngày 14.2 ngọt ngào và ý nghĩa như:

- Chocolate đen, trắng tự tay làm sẽ tăng thêm phần ý nghĩa.

- Hoa hồng dành cho phái đẹp.

- Gấu bông, bánh kem mừng ngày 14/2.

- Các món quà trang sức xinh đẹp, lộng lẫy.

- Điện thoại, đồng hồ thông minh.

Một bữa tối lãng mạn hay những bông hoa tươi cũng là một lựa chọn tuyệt vời!

- Một bữa ăn ấm áp, lãng mạn tại nhà hoặc một nhà hàng cao cấp.

- Hoa hồng sáp thơm, nếu tặng hoa thật thì hoa sẽ tàn, bạn có thể tặng cho nửa kia một đóa hoa hồng sáp để mùi hương được giữ thật lâu.

- Son môi đỏ cũng là một món quà tượng trưng cho tình yêu, giúp cho nửa kia xinh đẹp hơn mỗi ngày.

- Nước hoa, các sản phẩm dưỡng da, làm đẹp cho các chị em, với mong muốn người mình yêu sẽ luôn xinh đẹp, tươi trẻ.

- Đèn ngủ cũng là một món quà cực kỳ dễ thương, mang đến ánh sáng ấm áp, mong muốn mang đến một giấc ngủ ngon cho người mình yêu.

Và dù là món quà nào, chỉ cần đủ chân thành thì chắc chắn người nhận nào cũng sẽ vô cùng hạnh phúc và cảm nhận được tình yêu và sự tận tâm của bạn nhé!

Trên đây là chi tiết về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Lễ tình nhân Valentine, cũng như một vài gợi ý tặng quà cho nửa kia của bạn trong ngày ngọt ngào này. Chúc các chị em có một ngày lễ tình nhân thật ngọt ngào và tràn đầy yêu thương nhé!