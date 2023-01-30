Tặng hoa hồng Valentine cho bạn gái và ý nghĩa của các loại hoa hồng

Đời sống 30/01/2023 09:15

Hoa cho ngày Valentine được biết đến nhiều nhất có lẽ là hoa hồng. Nhưng nên tặng loại hoa hồng nào và chúng có ý nghĩa ra sao?

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Hoa hồng là loài hoa biểu tượng cho tình yêu và được mua nhiều nhất vào ngày lễ tình nhân Valentine. Hiện nay thị trường cung cấp khá nhiều loại hoa hồng, phù hợp với nhu cầu và sở thích khác nhau của từng người. Tuy nhiên, mỗi loại hoa hồng đều có ý nghĩa đặc trưng nên bạn hãy tìm hiểu kỹ trước khi mua nhé. Cụ thể thế nào, hãy cùng tìm hiểu chi tiết về ý nghĩa của các loại hoa hồng trong dịp Valentine ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Ý nghĩa của các loại hoa hồng vào ngày Valentine

Tặng hoa hồng đỏ vào ngày Valentine

Tặng hoa hồng đỏ vào ngày Valentine
Hoa hồng đỏ gắn liền với những biểu tượng về tình yêu!

Hoa hồng đỏ có nguồn gốc từ Trung Quốc, tuy nhiên, ý nghĩa của chúng đã có ở xã hội sơ khai. Theo thần thoại Hy Lạp, hoa hồng đỏ gắn liền với hình ảnh nữ thần tình yêu. Ở nền văn hóa cổ đại, hoa hồng đỏ thưởng được sử dụng trong lễ cưới hay gắn trên những bộ áo cưới truyền thống.

Trong tình yêu, tặng hoa hồng đỏ có ý nghĩa nhằm bày tỏ sự chân thành, mạnh mẽ bất chấp chông gai. Hoa hồng đỏ thường được những cặp đôi đang yêu tặng nhau trong những ngày đặc biệt như ngày lễ Valentine hay sinh nhật.

Tặng hoa hồng màu hồng vào ngày Valentine

Tặng hoa hồng màu hồng vào ngày Valentine
Hoa hồng màu hồng thể hiện một tình yêu nhẹ nhàng và trang nhã!

Những cánh hoa màu hồng nhạt luôn tạo cho ta cảm giác lãng mạn, trữ tình, mộng mơ. Chính vậy, hoa hồng màu hồng trong tình yêu thể hiện một tình yêu nhẹ nhàng và thơ mộng. Bên cạnh đó, màu hồng còn cho thấy sự biết ơn, đồng thời mang ý nghĩa của sự thanh nhã và sang trọng.

Hoa hồng nhạt thể hiện sự nhẹ nhàng và sự cảm phục. Nó được sử dụng như một cách bày tỏ sự cảm thông.

Tặng hoa hồng trắng vào ngày Valentine

Tặng hoa hồng trắng vào ngày Valentine
Hoa hồng trắng tượng trưng cho sự trong trắng và ngây thơ, một hạnh phúc viên mãn!

Trong tình yêu, loài hoa này tượng trưng cho sự trong sáng, thuần khiết, tinh khôi. Theo truyền thống trước đây, hoa hồng trắng là biểu tượng của tình yêu đích thực, một điều lệ mà sau này trở thành tiêu chuẩn của hoa hồng đỏ.

Hoa hồng trắng cũng được coi là hoa của cô dâu, hoa của đám cưới. Màu trắng tượng trưng cho sự trong trắng và ngây thơ, một hạnh phúc viên mãn, vẹn tròn.

Tặng hoa hồng vàng vào ngày Valentine

Tặng hoa hồng vàng vào ngày Valentine
Hoa hồng vàng tượng trưng cho một tình yêu mãnh liệt và cháy bỏng!

Hoa hồng cam thể hiện khát vọng, lòng ham muốn, sự nhiệt tình và đam mê cháy bỏng. Đây là màu trộn giữa vàng và đỏ. Màu này được xem như một cầu nối giữa tình bạn và tình yêu.

Nó thể hiện sự quyến rũ, một món quà để thể hiện sự tự hào. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, hoa hồng cam tượng trưng cho sự ghen tuông.

Tặng hoa hồng xanh lá vào ngày Valentine

Tặng hoa hồng Valentine cho bạn gái và ý nghĩa của các loại hoa hồng - Ảnh 5
 Hoa hồng màu xanh lá mang ý nghĩa của cảm xúc an toàn và hy vọng!

Hoa hồng xanh lá là màu của thiên nhiên. Nó tượng trưng cho sự phát triển, hòa thuận, tươi mát màu mỡ. Màu xanh lá cây còn mang lại cảm xúc an toàn và mang ý nghĩa của sự phát triển và hy vọng.

Chính màu sắc khá đặc biệt hiếm có trong tự nhiên, chỉ có thể được lai tạo từ con người. Do vậy, khi dùng hoa hồng xanh làm quà tặng, người nhận món quà sẽ cảm thấy mình là người đặc biệt và duy nhất.

Tặng hoa hồng tím vào ngày Valentine

Tặng hoa hồng tím vào ngày Valentine
Hoa hồng tím là sắc hoa vô cùng đặc biệt và bí ẩn!

Là loài hoa đặc biệt và khá hiếm, nên ý nghĩa của hoa hồng tím cũng vô cùng đặc biệt và bí ẩn.

Ý nghĩa đầu tiên của loài hoa này chính là sự say mê. Cụ thể, hoa hồng tím nhằm ngụ ý bày tỏ tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Hoa hồng tím với vẻ đẹp đầy mê hoặc và quyến rũ cũng như vẻ đẹp khó cưỡng của người con gái.

Đóa hồng tím là lời nhắn nhủ tới người đó rằng, lần đầu tiên gặp gỡ đầu tiên đã chiếm trọn linh hồn của người tặng hoa, mà sức cuốn hút không thể nào giải thích được. Vì thế, nếu nhận được hoa hồng tím từ một ai đó có nghĩa là bạn đã khiến người họ say như “điếu đổ” rồi đó.

Tặng hoa hồng xanh da trời vào ngày Valentine

Tặng hoa hồng Valentine cho bạn gái và ý nghĩa của các loại hoa hồng - Ảnh 7
 Hoa hồng xanh là lời hứa cho một tình yêu trọn vẹn cùng năm tháng!

Màu xanh của bông hồng còn là hình ảnh tượng trưng cho màu sắc của trời và biển, được xem là màu của niềm tin, sự hy vọng vào một tình yêu trường mãi mãi. Chính vì vậy, hoa hồng xanh thường được lựa chọn làm quà tặng trong các ngày lễ đặc biệt không chỉ bởi vì độ hiếm có của nó mà còn bởi vì hoa hồng xanh chính là loài hoa biểu trưng cho một tình yêu chung thủy, lâu dài và bền vững. Là một lời hứa cho một tình yêu trọn vẹn cùng năm tháng, cùng nhau đi đến trọn đời.

Trên đây là chi tiết về ý nghĩa của các loại hoa hồng thường được tặng trong dịp lễ Valentine. Nếu bạn vẫn đang phân vân chưa biết nên tặng cho người thương của mình sắc hoa hồng màu gì, thì hãy tham khảo ngay bài viết ở trên nhé. Chúc các độc giả có một ngày lễ tình nhân thật ấm áp và đầy ý nghĩa nhé!

Hoa hồng xanh - loài hoa biểu trưng cho một tình yêu bất diệt!

Hoa hồng xanh - loài hoa biểu trưng cho một tình yêu bất diệt!

Hoa hồng xanh - loài hoa đi ra từ truyền thuyết với sắc màu bí ẩn cùng những ý nghĩa đặc sắc riêng!

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