Ngày Valentine nên tặng quà gì cho bạn gái?

Ngày lễ tình nhân 14/02 mỗi năm là một trong những ngày kỷ niệm đẹp nhất của tình yêu đôi lứa, đây là thời điểm để bạn mạnh dạn ngỏ lời hoặc thể hiện tình yêu với cô gái của mình đấy nhé! Thế nên, nếu bạn chưa có ý tưởng gì về quà tặng cho nàng thì đọc ngay danh sách quà tặng Valentine cho bạn gái dưới đây và cấp tốc đi mua quà nhanh nhé. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Nhưng dù với biến tấu đầy mới lạ như nào, thì chỉ cần chàng lựa chọn được bông hoa hồng với màu sắc ý nghĩa, gửi gắm những yêu thương, những lời muốn nói của mình qua màu sắc hoa thôi, là người ấy của bạn đều có thể cảm nhận được sự ấm áp này nhé!

Những bông hoa hồng biểu tượng tình yêu luôn là ý tưởng quà tặng hàng đầu mỗi dịp Lễ tình nhân. Hiện nay, những bông hoa hồng xuất hiện với những biến tấu cực kỳ độc đáo như hoa hồng xà bông (có thể dùng để trưng bày, hoặc ngắt từng cánh hoa để tắm, rửa tay thơm mát), hoa hồng ghi âm (bên trong cánh hoa hồng là chiếc máy thu âm được giọng nói, lời nhắn gửi của người tặng), các loại hộp nhạc bên trong có khắc hình hoa hồng pha lê, và cao cấp nhất là hoa hồng mạ vàng 24K có khắc những thông điệp rất súc tích và ý nghĩa như “Xinh đẹp”, “Hạnh phúc”, “Love you”, “With Love”, “Yêu Em”.

2. Socola

Tặng nàng socola ngày Valentine. Nguồn: Internet.

Socola được xem là biểu tượng không thể thiếu trong ngày kỷ niệm ngày lễ tình nhân. Những viên kẹo socola ngọt ngào, luôn mang hương vị hút hồn người thưởng thức, đẹp đẽ và ngọt ngào như tình yêu của đôi bạn vậy.

Socola như một món quà nhỏ đi kèm với các bông hồng, các hộp hoa bất tử, hoa sáp thơm để tạo ra một sự kết hợp tuyệt vời hơn, trọn vẹn hơn làm nên món quà valentine 14/2 độc đáo ý nghĩa nhất trong ngày lễ tình nhân. Có khá nhiều địa chỉ bán socola với nhiều mẫu mã kích thước đẹp với nhiều mức giá hợp lý để bạn lựa chọn, đặc biệt là ở các shop quà lưu niệm.

3. Hoa khô

Thay vì năm nào bạn cũng chọn mua hoa hồng và hộp socola làm quà tặng lễ tình nhân 14/2, bạn hãy thử nghĩ đến việc chọn mua một set hoa khô lavender kết hợp với hộp socola, món quà valentine này sẽ thực sự làm người thương, người yêu, bạn gái của bạn thích, yêu, trân trọng và cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt mà bạn dành cho họ.

4. Giày cao gót

Đừng khó chịu hay cấm cản các cô gái không được đi giày cao gót chỉ vì bạn thấy nó quá chông chênh nguy hiểm, nhất là những lúc cô ấy phải vật lộn khổ sở rồi than thở đau chân mỗi khi đi cùng bạn. Thực ra, đa số con gái đều cảm thấy mình “có chút quyến rũ” khi đi giày cao gót, họ sẽ cảm thấy tự tin hơn khi sánh bước bên chàng trai mà mình yêu quý.

Những đôi giầy cao gót xinh tươi cho nàng tự tin sánh bước bên bạn!

Nếu cô ấy thích đi giày đế thấp, điều ấy cũng không thành vấn đề. Việc bạn cần làm, đó là biết được cỡ giày của cô ấy. Bạn có thể đợi lúc cô ấy không có ở nhà, xem thử tủ giày để biết được sở thích và kích cỡ giày, hoặc nhanh gọn nhất là điện thoại cho cô bạn thân “chí cốt” để xin ý kiến.

5. Túi xách

Nhiều chàng trai không thích bạn gái mình tay xách nách mang với những chiếc túi nặng nề, hoặc đơn giản là lo lắng cho an toàn của cô ấy mỗi khi đi ra đường. Thực ra, con gái có rất nhiều thứ nhỏ xinh mà không thể không mang theo bên mình, như điện thoại, son môi, kem dưỡng da, gương soi,… Đừng vội đánh giá rằng con gái quá rắc rối, họ chỉ muốn mình được tươm tất và xinh đẹp trong mắt đối phương.

Hãy tinh ý chọn một chiếc túi xách cỡ trung bình để có thể cất vừa trong cốp xe, ngoài ra cần có dây đeo chắc chắn. Trước khi đi mua, bạn nên biết rõ cô ấy thích màu gì nhé!

6. Nước hoa

Những hương thơm hấp dẫn này luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt với các nàng!

Ngày lễ tình nhân mà mua nước hoa cho bạn gái có thể nói là dễ nhất, bởi vì bạn thích mùi nào thì cô ấy sẽ phải dùng mùi hương đấy thôi. Đề phòng trường hợp xấu nhất nếu bạn mua trúng loại nước hoa mà cô ấy không ưng ý, bạn nên viết sẵn trong một tấm thiệp nhỏ, rằng: “Anh thích em dùng mùi này, nó khiến anh nhớ đến những viên kẹo ngọt”, hoặc “Anh nghĩ hương nước hoa này hợp với em, ngào ngạt quý phái như nàng công chúa.

7. Quà tặng Valentine độc đáo

Quà tặng độc đáo cũng là thứ mà nhiều cô gái ngóng chờ. Chẳng hạn, găng tay sưởi ấm USB cho những ngày giá lạnh, nhẫn và vòng đổi màu theo cảm xúc, gối phát sáng đổi màu hình trái tim ngọt ngào, nến điện tử sáng không cần lửa, cốc sứ, móc chìa khóa, bàn di chuột,… in những hình ảnh tình yêu đôi lứa của bạn theo yêu cầu thiết kế - là những món đồ đang cực kỳ “hot” được nhiều người tìm kiếm, lùng sục.

8. Trang sức

Những món trang sức nhỏ xinh, tinh tế vừa thay lời yêu thương, lại giúp các bạn nữ xinh đẹp hơn!

Với trang sức, đa số phụ nữ sẽ không bao giờ từ chối. Ngoài giá trị về vật chất, đồ trang sức cũng mang nhiều ý nghĩa về tinh thần và có thể lưu giữ theo thời gian. Một sợi dây chuyền với mặt hình trái tim có lưu giữ hình của bạn và cô ấy sẽ là một lựa chọn đầy lãng mạn và ngọt ngào.

9. Album ảnh của hai người

Với món quà như vậy, cô nàng nhỏ của bạn sẽ rất xúc động đó. Bạn hãy rửa những bức ảnh đẹp của hai bạn để lưu lại những cảm xúc, những kỷ niệm tươi đẹp cùng thời gian. Đây chắc chắn sẽ là một món quà đặc biệt mà bất kỳ cô gái nào cũng cảm thấy hạnh phúc và ấm áp khi nhận nhé!

Trên đây là danh sách quà tặng Valentine cho bạn gái. Nếu bạn vẫn đang phân vân chưa biết nên chuẩn bị gì cho nửa kia của mình, thì hãy tham khảo những gợi ý trên bài nhé. Chúc các độc giả có một ngày lễ tình yêu đầy ấm áp, ngọt ngào và hạnh phúc nhé!