2 cách làm Nama chocolate chuẩn đẹp ngon xuất sắc cho ngày Valentine!

Nama chocolate (hay còn gọi là socola tươi) là tên gọi của món ăn tráng miệng xuất phát từ đất nước xinh đẹp Nhật Bản được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Thay vì lớp vỏ bọc chocolate cứng thì người Nhật đã sáng chế ra việc dùng bột cacao để bao bọc viên chocolate tươi . Việc này giúp làm tăng hương vị đặc trưng cho chocolate.

Vì vậy có thể nói, đây là một trong những món ăn ngon, hấp dẫn được nhiều bạn trẻ yêu thích, đặc biệt là phái đẹp. Và còn gì ý nghĩa hơn nếu bạn tự tay làm nên những hộp Nama chocolate chuẩn đẹp ngon, hấp dẫn và chứa đựng sự chân thành nữa chứ!? Cách làm cũng không quá khó khăn đâu nhé! Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết 2 cách làm Nama chocolate cho ngày Valentine ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Công đoạn nghiền nát bánh làm đế bánh!

- Trước tiên, cho 150gr bánh quy vào túi zip, sau đó bạn dùng cây cán nhuyễn mịn.

- Tiếp đó, tiến hành cho vào túi zip 30ml sữa tươi rồi dùng tay bóp đều cho hỗn hợp hòa quyện.

- Kế đến, chuẩn bị một khuôn bánh hình vuông được bao bọc bởi 1 lớp màng bọc thực phẩm.

- Sau đó, bạn cho bánh quy vào khuôn, phủ lên trên 1 lớp giấy nến rồi dùng 1 cái ly ấn mạnh để dàn đều bánh ra hình.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho khuôn bánh vào ngăn mát tủ lạnh là được nhé.

Bước 2: Làm tan chảy chocolate

Nấu tan chảy socola!

- Đầu tiên, bạn dùng dao cắt nhỏ 200gr socola rồi cho vào một cái tô.

- Sau đó, bạn đặt tô socola lên trên 1 tô nước nóng, dùng phới khuấy đều đến khi socola tan chảy hoàn toàn là đạt.

Bước 3: Trộn hỗn hợp làm nama

Trộn đều heavy cream và socola đã được nấu chảy!

Ở công đoạn này, bạn chỉ cần cho 150ml heavy cream vào tô socola đã được nấu chảy và tiếp tục trộn đều cho đến khi hỗn hợp hòa quyện là được nhé

Bước 4: Đổ khuôn và trang trí

Tạo hình và rắc bột cacao cho bánh!

- Trước hết, đổ hỗn hợp socola vào khuôn bánh và tiến hành đàn đều.

- Tiếp đến, để khuôn bánh vào ngăn mát tủ lạnh cho đến khi socola cứng hoàn toàn.

- Sau khi socola cứng lại, bạn chỉ việc rắc lên mặt 1 lớp cacao nữa là đã hoàn thành rồi nhé! Cũng khá đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

Từng viên nama chocolate ngọt béo thơm ngon, ăn là mê!

Bánh Nama chocolate với lớp socola mềm tan trong miệng, hòa quyện cùng vị ngọt ngọt beo béo của kem tươi, kết hợp cùng đế bánh quy giòn rụm, bùi béo đã tạo nên một mùi vị vô cùng thơm ngon, hấp dẫn. Ngọt mà không ngấy, đảm bảo phái đẹp sẽ thích mê đấy nhé!

2. Cách làm bánh Nama chocolate caramel

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu cho món Nama chocolate caremel ngọt thơm, hấp dẫn!

Đường 50 gr

Heavy cream 200 ml

Socola sữa (loại tùy thích) 120 gr

Sữa tươi không đường 80 ml

Mật ong 10 ml

Bơ nhạt 15 gr

Muối 1 gr

Các bước tiến hành làm bánh Nama chocolate caramel chuẩn ngọt ngon

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Công đoạn chuẩn cắt nhỏ socola và bơ lạt!

- Với 120gr socola và 15gr bơ mua về, bạn đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh cho đến khi đông cứng lại.

- Sau đó tiến hành cắt bơ lạt thành những miếng nhỏ, còn socola thì cắt vụn ra như hình là đã xong phần chuẩn bị rồi nhé.

Bước 2: Đun hỗn hợp bơ caramel

Đun chảy hỗn hợp bơ lạt, sữa, mật ong và đường, muối!

- Đầu tiên, lần lượt cho vào nồi 50gr đường, 1gr muối, 80ml sữa tươi không đường, 10ml mật ong và 15gr bơ lạt.

- Tiến hành bắc nồi hỗn hợp lên bếp, bật lửa vừa, vừa đun vừa khuấy đều tay đến khi các nguyên liệu hòa tan vào nhau thành một hỗn hợp lỏng đồng nhất.

- Đến khi thấy hỗn hợp sôi sôi thì cho vào 100ml heavy cream, khuấy đều cho hỗn hợp cạn sệt, chuyển màu nâu cánh gián là đạt nhé.

Bước 3: Đổ khuôn và làm lạnh lần 1

Dàn đều hợp hợp caramel và chờ cho nguội hoàn toàn!

- Trước hết, bạn cần chuẩn bị khuôn có lót giấy nến chống dính.

- Đến đây, khi hỗn hợp đã chuyển màu nâu cánh gián bạn đổ ngay vào khuôn. Dàn cho hỗn hợp caramel đều mặt, chờ nguội hoàn toàn.

- Sau đó bọc kín khuôn bằng màng bọc thực phẩm rồi để trong ngăn mát tủ lạnh 1 giờ.

Bước 4: Hòa tan socola với heavy cream

Khuấy đều hỗn hợp socola tan chảy cùng heavy cream!

- Ở công đoạn này, bạn chỉ việc cho socola cắt vụn vào tô.

- Sau đó đun sôi 100ml heavy cream rồi đổ vào tô socola, khuấy đều để socola tan chảy hòa quyện với heavy cream thành hỗn hợp sệt mịn như hình là đạt nhé.

Bước 5: Đổ khuôn và làm lạnh lần 2

Tạo hình và làm đông nama chocolate caramel!

- Trước tiên, bạn lấy khuôn hỗn hợp caramel trong tủ lạnh ra rồi đổ vào hỗn hợp socola, bạn đập nhẹ khuôn để socola đều mặt.

- Tiếp đó bọc kín khuôn trở lại và để làm lạnh thêm khoảng 3 giờ nữa.

Bước 6: Cắt nama

Dùng dao đã ngâm với nước sôi để cắt nama chocolate caramel thành từng miếng nhỏ xinh!

- Sau khi làm lạnh đủ 3 giờ, bạn lấy nama ra, gỡ giấy nến chống dính, đặt khối nama lên thớt sạch.

- Tiến hành dùng dao đã ngâm trong nước sôi khoảng 1 phút để cắt nama thành những khối vuông nhỏ vừa ăn là đã hoàn thành rồi đấy nhé.

Thành phẩm

Nama chocolate caramel dẻo ngon, ngọt thơm hấp dẫn!

Nama chocolate mềm mịn, caramel dẻo dẻo thơm mùi bơ. Hai lớp bánh hòa quyện với nhau tạo nên hương vị ngọt ngào mới lạ vô cùng hấp dẫn, cuốn hút như tình yêu của đôi bạn vậy.

Trên đây là 2 cách làm bánh Nama chocolate chuẩn ngọt ngon, hấp dẫn như ngoài tiệm tại nhà. Với món socola nhà làm vừa ngon vừa đẹp lại không quá phức tạp như này, bạn còn chần chừ gì mà không thử sức ngay, để chuẩn bị cho một ngày Lễ tình yêu đầy bất ngờ và ngọt ngào cùng nửa kia của mình nào?! Chúc các chị em trổ tài thành công và có một ngày Valentine thật hạnh phúc nhé!