2 cách làm Nama chocolate chuẩn đẹp ngon xuất sắc cho ngày Valentine!

Món ngon mỗi ngày 01/02/2023 10:20

Ngày Valentine đang đến gần, bạn đã chuẩn bị được quà cho người thương của mình chưa?! Nếu chưa thì hãy để Nama chocolate giúp bạn nhé!

Nội dung bài viết

Nama chocolate (hay còn gọi là socola tươi) là tên gọi của món ăn tráng miệng xuất phát từ đất nước xinh đẹp Nhật Bản được rất nhiều bạn trẻ yêu thích. Thay vì lớp vỏ bọc chocolate cứng thì người Nhật đã sáng chế ra việc dùng bột cacao để bao bọc viên chocolate tươi. Việc này giúp làm tăng hương vị đặc trưng cho chocolate.

2 cách làm Nama chocolate chuẩn đẹp ngon xuất sắc cho ngày Valentine! - Ảnh 1
 Nama socola - món socola tươi rất được lòng các chị em!

Vì vậy có thể nói, đây là một trong những món ăn ngon, hấp dẫn được nhiều bạn trẻ yêu thích, đặc biệt là phái đẹp. Và còn gì ý nghĩa hơn nếu bạn tự tay làm nên những hộp Nama chocolate chuẩn đẹp ngon, hấp dẫn và chứa đựng sự chân thành nữa chứ!? Cách làm cũng không quá khó khăn đâu nhé! Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết 2 cách làm Nama chocolate cho ngày Valentine ở ngay bài viết dưới đây nhé!

2 cách làm Nama chocolate chuẩn đẹp ngon, đơn giản tại nhà cho ngày Valentine

1. Cách làm bánh Nama chocolate

Nguyên liệu cần chuẩn bị

2 cách làm Nama chocolate chuẩn đẹp ngon xuất sắc cho ngày Valentine! - Ảnh 2
 Nguyên liệu thơm ngon cho món Nama chocolate!
  •  Bánh quy 100 gr
  •  Heavy cream (hoặc whipping cream) 150 ml
  •  Sữa tươi 30 ml
  •  Socola 200 gr
  •  Bột cacao 1 ít

Các bước tiến hành làm bánh nama chocolate thơm ngon, hấp dẫn

Bước 1: Nghiền và ép khuôn đế bánh

2 cách làm Nama chocolate chuẩn đẹp ngon xuất sắc cho ngày Valentine! - Ảnh 3
 Công đoạn nghiền nát bánh làm đế bánh!

- Trước tiên, cho 150gr bánh quy vào túi zip, sau đó bạn dùng cây cán nhuyễn mịn.

- Tiếp đó, tiến hành cho vào túi zip 30ml sữa tươi rồi dùng tay bóp đều cho hỗn hợp hòa quyện.

- Kế đến, chuẩn bị một khuôn bánh hình vuông được bao bọc bởi 1 lớp màng bọc thực phẩm.

- Sau đó, bạn cho bánh quy vào khuôn, phủ lên trên 1 lớp giấy nến rồi dùng 1 cái ly ấn mạnh để dàn đều bánh ra hình.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần cho khuôn bánh vào ngăn mát tủ lạnh là được nhé.

Bước 2: Làm tan chảy chocolate

2 cách làm Nama chocolate chuẩn đẹp ngon xuất sắc cho ngày Valentine! - Ảnh 4
 Nấu tan chảy socola!

- Đầu tiên, bạn dùng dao cắt nhỏ 200gr socola rồi cho vào một cái tô.

- Sau đó, bạn đặt tô socola lên trên 1 tô nước nóng, dùng phới khuấy đều đến khi socola tan chảy hoàn toàn là đạt.

Bước 3: Trộn hỗn hợp làm nama

2 cách làm Nama chocolate chuẩn đẹp ngon xuất sắc cho ngày Valentine! - Ảnh 5
 Trộn đều heavy cream và socola đã được nấu chảy!

Ở công đoạn này, bạn chỉ cần cho 150ml heavy cream vào tô socola đã được nấu chảy và tiếp tục trộn đều cho đến khi hỗn hợp hòa quyện là được nhé

Bước 4: Đổ khuôn và trang trí

2 cách làm Nama chocolate chuẩn đẹp ngon xuất sắc cho ngày Valentine! - Ảnh 6
 Tạo hình và rắc bột cacao cho bánh!

- Trước hết, đổ hỗn hợp socola vào khuôn bánh và tiến hành đàn đều.

- Tiếp đến, để khuôn bánh vào ngăn mát tủ lạnh cho đến khi socola cứng hoàn toàn.

- Sau khi socola cứng lại, bạn chỉ việc rắc lên mặt 1 lớp cacao nữa là đã hoàn thành rồi nhé! Cũng khá đơn giản phải không nào?!

Thành phẩm

2 cách làm Nama chocolate chuẩn đẹp ngon xuất sắc cho ngày Valentine! - Ảnh 7
 Từng viên nama chocolate ngọt béo thơm ngon, ăn là mê!

Bánh Nama chocolate với lớp socola mềm tan trong miệng, hòa quyện cùng vị ngọt ngọt beo béo của kem tươi, kết hợp cùng đế bánh quy giòn rụm, bùi béo đã tạo nên một mùi vị vô cùng thơm ngon, hấp dẫn. Ngọt mà không ngấy, đảm bảo phái đẹp sẽ thích mê đấy nhé!

2. Cách làm bánh Nama chocolate caramel

Nguyên liệu cần chuẩn bị

2 cách làm Nama chocolate chuẩn đẹp ngon xuất sắc cho ngày Valentine! - Ảnh 8
 Nguyên liệu cho món Nama chocolate caremel ngọt thơm, hấp dẫn!
  • Đường 50 gr
  • Heavy cream 200 ml
  • Socola sữa (loại tùy thích) 120 gr
  • Sữa tươi không đường 80 ml
  • Mật ong 10 ml
  • Bơ nhạt 15 gr
  • Muối 1 gr

Các bước tiến hành làm bánh Nama chocolate caramel chuẩn ngọt ngon

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

2 cách làm Nama chocolate chuẩn đẹp ngon xuất sắc cho ngày Valentine! - Ảnh 9
 Công đoạn chuẩn cắt nhỏ socola và bơ lạt!

- Với 120gr socola và 15gr bơ mua về, bạn đem bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh cho đến khi đông cứng lại.

- Sau đó tiến hành cắt bơ lạt thành những miếng nhỏ, còn socola thì cắt vụn ra như hình là đã xong phần chuẩn bị rồi nhé.

Bước 2: Đun hỗn hợp bơ caramel

2 cách làm Nama chocolate chuẩn đẹp ngon xuất sắc cho ngày Valentine! - Ảnh 10
 Đun chảy hỗn hợp bơ lạt, sữa, mật ong và đường, muối!

- Đầu tiên, lần lượt cho vào nồi 50gr đường, 1gr muối, 80ml sữa tươi không đường, 10ml mật ong và 15gr bơ lạt. 

- Tiến hành bắc nồi hỗn hợp lên bếp, bật lửa vừa, vừa đun vừa khuấy đều tay đến khi các nguyên liệu hòa tan vào nhau thành một hỗn hợp lỏng đồng nhất.

- Đến khi thấy hỗn hợp sôi sôi thì cho vào 100ml heavy cream, khuấy đều cho hỗn hợp cạn sệt, chuyển màu nâu cánh gián là đạt nhé.

Bước 3: Đổ khuôn và làm lạnh lần 1

2 cách làm Nama chocolate chuẩn đẹp ngon xuất sắc cho ngày Valentine! - Ảnh 11
 Dàn đều hợp hợp caramel và chờ cho nguội hoàn toàn!

- Trước hết, bạn cần chuẩn bị khuôn có lót giấy nến chống dính.

- Đến đây, khi hỗn hợp đã chuyển màu nâu cánh gián bạn đổ ngay vào khuôn. Dàn cho hỗn hợp caramel đều mặt, chờ nguội hoàn toàn.

- Sau đó bọc kín khuôn bằng màng bọc thực phẩm rồi để trong ngăn mát tủ lạnh 1 giờ.

Bước 4: Hòa tan socola với heavy cream

2 cách làm Nama chocolate chuẩn đẹp ngon xuất sắc cho ngày Valentine! - Ảnh 12

 Khuấy đều hỗn hợp socola tan chảy cùng heavy cream!

- Ở công đoạn này, bạn chỉ việc cho socola cắt vụn vào tô.

- Sau đó đun sôi 100ml heavy cream rồi đổ vào tô socola, khuấy đều để socola tan chảy hòa quyện với heavy cream thành hỗn hợp sệt mịn như hình là đạt nhé.

Bước 5: Đổ khuôn và làm lạnh lần 2

2 cách làm Nama chocolate chuẩn đẹp ngon xuất sắc cho ngày Valentine! - Ảnh 13
 Tạo hình và làm đông nama chocolate caramel!

- Trước tiên, bạn lấy khuôn hỗn hợp caramel trong tủ lạnh ra rồi đổ vào hỗn hợp socola, bạn đập nhẹ khuôn để socola đều mặt.

- Tiếp đó bọc kín khuôn trở lại và để làm lạnh thêm khoảng 3 giờ nữa.

Bước 6: Cắt nama

2 cách làm Nama chocolate chuẩn đẹp ngon xuất sắc cho ngày Valentine! - Ảnh 14
 Dùng dao đã ngâm với nước sôi để cắt nama chocolate caramel thành từng miếng nhỏ xinh!

- Sau khi làm lạnh đủ 3 giờ, bạn lấy nama ra, gỡ giấy nến chống dính, đặt khối nama lên thớt sạch.

- Tiến hành dùng dao đã ngâm trong nước sôi khoảng 1 phút để cắt nama thành những khối vuông nhỏ vừa ăn là đã hoàn thành rồi đấy nhé.

Thành phẩm

2 cách làm Nama chocolate chuẩn đẹp ngon xuất sắc cho ngày Valentine! - Ảnh 15
 Nama chocolate caramel dẻo ngon, ngọt thơm hấp dẫn!

Nama chocolate mềm mịn, caramel dẻo dẻo thơm mùi bơ. Hai lớp bánh hòa quyện với nhau tạo nên hương vị ngọt ngào mới lạ vô cùng hấp dẫn, cuốn hút như tình yêu của đôi bạn vậy.

Trên đây là 2 cách làm bánh Nama chocolate chuẩn ngọt ngon, hấp dẫn như ngoài tiệm tại nhà. Với món socola nhà làm vừa ngon vừa đẹp lại không quá phức tạp như này, bạn còn chần chừ gì mà không thử sức ngay, để chuẩn bị cho một ngày Lễ tình yêu đầy bất ngờ và ngọt ngào cùng nửa kia của mình nào?! Chúc các chị em trổ tài thành công và có một ngày Valentine thật hạnh phúc nhé!

Cách làm socola hình trái tim chuẩn đẹp xinh, ngọt thơm hấp dẫn cho ngày lễ Valentine!

Cách làm socola hình trái tim chuẩn đẹp xinh, ngọt thơm hấp dẫn cho ngày lễ Valentine!

Những viên socola nhỏ xinh mang vị ngọt xen chút vị đắng nhẹ luôn là điểm nhấn không thể thiếu trong ngày lễ tình nhân 14/02 hàng năm!

Xem thêm
Từ khóa:   nama chocolate socola nama socola tươi nama chocolate tươi valentine socola valentine

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 4 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ