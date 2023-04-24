Tình tiết MỚI NHẤT trong vụ em trai sát hại anh đang nằm võng

Đời sống 24/04/2023 10:06

Do mâu thuẫn trong lúc nhậu, đối tượng đã về cầm dao tự chế bằng kim loại cứa mạnh vào cổ anh ruột đang nằm trên võng tử vong

Theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam đối với Bùi Văn Thoảng (SN 1993; ngụ xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Giết người".

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Hiện trường nơi xảy ra vụ việc em sát hại anh trai - Ảnh: Báo Người lao động

Theo nguồn tin từ báo Lao động, vào khoảng 8h ngày 19/4, Bùi Văn Thoảng đến uống rượu tại nhà anh ruột là Bùi Văn Chiều (SN 1983, ở cùng thôn Thành công, xã Thành Long) cùng với một số người khác.

Trong quá trình uống, Thoảng và anh C. xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Sau khi uống xong, Bùi Văn Thoảng về nhà lấy một con dao tự chế bằng kim loại rồi quay lại nhà anh C. Thấy anh C. đang nằm trên võng ở trước cổng nhà, Thoảng đi đến cầm dao cứa vào vùng cổ của anh C. khiến nạn nhân bị trọng thương và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

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Em trai cầm dao cứa vào vùng cổ  anh trai - Ảnh minh họa: Internet

Khi biết anh C. tử vong, Bùi Văn Thoảng đã đến Công an xã Thành Long, huyện Thạch Thành đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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