Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường vụ việc. Hung khí gây án được xác định là một con dao phát cỏ dài 60cm.

Dẫn tin từ báo Gia đình và Xã hội, tối 20/4, lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trọng án khiến 3 người thương vong.

Trước đó, khoảng 22h30' ngày 19/4, do mâu thuẫn từ trước, đối tượng Hà Văn Nếp (SN 1972, trú tại xã Phù Nham) đã mang theo dao tìm tới nhà anh trai ruột. Tại đây, Nếp đã dùng dao chém vợ chồng anh trai gồm ông Hà Văn Nang (SN 1965) và vợ là bà Hà Thị Viễn (SN 1966). Hậu quả ông Nang tử vong tại chỗ, bà Viễn trọng thương được mọi người đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Nếp trở về nhà riêng rồi tự sát bằng cách sung điện 220v trong khu vực nhà tắm.

Nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan xác định hung khí do ông Nếp để lại là dao phát cỏ dài khoảng 60cm.

Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân và hung thủ đã bàn giao cho gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

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