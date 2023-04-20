Chém vợ chồng anh trai thương vong rồi tự sát bằng điện

Xã hội 20/04/2023 20:35

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường vụ việc. Hung khí gây án được xác định là một con dao phát cỏ dài 60cm.

Dẫn tin từ báo Gia đình và Xã hội, tối 20/4, lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ trọng án khiến 3 người thương vong.

Trước đó, khoảng 22h30' ngày 19/4, do mâu thuẫn từ trước, đối tượng Hà Văn Nếp (SN 1972, trú tại xã Phù Nham) đã mang theo dao tìm tới nhà anh trai ruột. Tại đây, Nếp đã dùng dao chém vợ chồng anh trai gồm ông Hà Văn Nang (SN 1965) và vợ là bà Hà Thị Viễn (SN 1966). Hậu quả ông Nang tử vong tại chỗ, bà Viễn trọng thương được mọi người đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Nếp trở về nhà riêng rồi tự sát bằng cách sung điện 220v trong khu vực nhà tắm.

Chém vợ chồng anh trai thương vong rồi tự sát bằng điện - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu và bảo vệ hiện trường vụ việc.

Tại hiện trường, cơ quan xác định hung khí do ông Nếp để lại là dao phát cỏ dài khoảng 60cm.

Sau khi khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân và hung thủ đã bàn giao cho gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Cán bộ quân sự cứu sống nữ sinh lớp 10 đuối nước trên sông Mã

Cán bộ quân sự cứu sống nữ sinh lớp 10 đuối nước trên sông Mã

Nữ sinh D. được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Rất may, các cán bộ Ban Chỉ huy quân sự huyện đã sơ cứu, chữa ngạt kịp thời.

Xem thêm
Từ khóa:   tin mới tin nóng tin 24h Em giết anh ruột

TIN MỚI NHẤT

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 57 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 2 giờ 57 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt