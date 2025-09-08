Tình tiết bất ngờ trong vụ người đàn ông tử vong khi rơi từ tầng cao tại bệnh viện

Đời sống 08/09/2025 12:28

Một người đàn ông rơi từ tầng cao của dãy nhà ở bệnh viện xuống đất và tử vong dù được đưa vào cấp cứu gấp.

Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 10h30 ngày 8/9, người dân nghe tiếng động mạnh, qua kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông nghi rơi từ trên tầng cao xuống, nằm bất động trên nền bê tông.

Vị trí này bên trong khuôn viên bệnh viện đa khoa Bình Thuận thuộc phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa vào Khoa Cấp cứu của bệnh viện. Tuy nhiên, người này đã tử vong.

Tình tiết bất ngờ trong vụ người đàn ông tử vong khi rơi từ tầng cao tại bệnh viện - Ảnh 1
Vị trí nạn nhân rơi xuống tử vong làm đứt dây phơi đồ - Ảnh: Báo Lao Động

Tại hiện trường, vị trí nạn nhân rơi xuống bị đứt dây phơi đồ và có vũng máu dưới nền bê tông.

Công an phường Bình Thuận đã đến bảo vệ hiện trường, phối hợp với bệnh viện để tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Tình tiết bất ngờ trong vụ người đàn ông tử vong khi rơi từ tầng cao tại bệnh viện - Ảnh 2
Đưa người đàn ông đi cấp cứu nhưng đã tử vong - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, dựa vào lời kể của những người chứng kiến, người đàn ông này khi lên tầng bốn đã dùng khẩu trang bịt mắt nhảy lầu. Kiểm tra sơ bộ tử thi, trong người của người đàn ông này còn có một con dao Thái Lan.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận truy tìm tung tích người đàn ông và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thi thể nạn nhân được đưa xuống nhà đại thể để chờ khám nghiệm, phục vụ điều tra.

Ong vò vẽ vỡ tổ tấn công 3 em nhỏ, 1 bé tử vong, 1 bé nguy kịch

Ong vò vẽ vỡ tổ tấn công 3 em nhỏ, 1 bé tử vong, 1 bé nguy kịch

Ngày 8/9, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, cho biết vừa tiếp nhận 3 bệnh nhi bị ong vò vẽ đốt, 1 bé đã tử vong.

