Tìm việc làm TP.HCM “đơn giản như đang giỡn”

Trước đây, khi nhắc đến cơ hội việc làm ở các địa phương tại Việt Nam, chúng ta sẽ bắt gặp 2 cụm từ chính là: cơ hội việc làm dồi dào với những địa phương có nền kinh tế phát triển tốt như Đồng Nai, Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Dương, Cần Thơ, Hải Phòng,…và cơ hội việc làm thấp với các địa phương có nền kinh tế “xọp xĩnh” như Nghệ An, Điện Biên, Cao Bằng,…Nhưng với TP.HCM, “dồi dào” thôi thì có lẽ là chưa đủ. Bởi lẽ thành phố này gần như là cái “túi ba gang” thu hút một lượng lao động khổng lồ từ các tỉnh thành khác về làm việc. Gọi TP.HCM là địa phương “giàu” việc làm nhất Việt Nam cũng không ngoa tí nào!

Người lao động đến với TP.HCM sẽ không phải lo lắng đến vấn đề tìm kiếm các cơ hội việc làm. Điều quan trọng là bạn có thích và đáp ứng được các yêu cầu của vị trí công việc đó hay không thôi.

Gần như không có một vị trí công việc nào mà các địa phương khác có nhu cầu tuyển dụng mà TP.HCM lại không có cả. Từ những vị trí tuyển dụng lao động phổ thông như nhân viên bán hàng, nhặt bóng sân tennis, giúp việc, nhân viên bảo vệ, công nhân trong các khu công nghiệp,…đến những vị trí lao động cao cấp như tổng giám đốc, giám đốc, CEO, trưởng phòng, chuyên viên kỹ thuật, lập trình viên, kỹ sư xây dựng,…TP.HCM đều có nhu cầu tuyển dụng. Thậm chí nơi đây còn sở hữu cả những công việc mà nghe tên thì rất lạ và…buồn cười, như nhân viên nhổ tóc bạc, đi chợ thuê chẳng hạn.

Tìm kiếm thông tin tuyển dụng TP.HCM

Thông tin tuyển dụng việc làm TP.HCM sẽ được chia làm 2 loại chính và được đăng trên những kênh tuyển dụng riêng:

Chẳng hạn, các tin tuyển dụng lao động phổ thông (thông thường là tuyển dụng công nhân cho các nhà máy, xí nghiệp) sẽ được đăng rất nhiều trên các báo chí, mạng xã hội hoặc ngay ở khu vực cổng chính của cơ quan đó,…người lao động có thể dễ dàng tìm kiếm và tham gia ứng tuyển.

Với những vị trí tuyển dụng cao cấp hơn, cần các ứng viên có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao thì sẽ được ưu tiên đăng trên các website tuyển dụng lớn và uy tín như VietnamWorks chẳng hạn. Bởi lẽ, bản thân VietnamWorks vốn dĩ là một kênh chuyên tuyển dụng cao cấp. Nếu chọn đăng tin trên website này, nhà tuyển dụng sẽ được tiếp cận và “chiêu mộ” những ứng viên “sáng giá” cho công ty mình một cách nhanh nhất. Bên cạnh đó, website tuyển dụng VietnamWorks cũng là địa chỉ mà các ứng viên chọn để tìm kiếm việc làm nhiều nhất hiện nay.

Với những ứng viên vừa muốn tìm kiếm việc làm vừa muốn nhìn một cách tổng quát thị trường việc làm TP.HCM, đồng thời tham khảo những bí quyết ứng tuyển vào các công ty lớn, kỹ năng phỏng vấn,…thì VietnamWorks sẽ là một địa chỉ không thể lý tưởng hơn bởi website này sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến việc làm mà bạn cần.

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