Tìm thấy bé trai lớp 8 sau 30 ngày bỏ nhà đi vì bị gia đình la mắng

Đời sống 08/04/2023 19:08

Sáng 8/4, người nhà cháu N.V.T (SN 2009), là học sinh trường THCS Võ Văn Kiệt, TX.Phú Mỹ đã nhận được tin báo tìm thấy cháu tại TP.Hồ Chí Minh, tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo thông tin Báo Bà rịa - Vũng Tàu, ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ nhận được tin báo của anh Th. (SN 1987) ngụ KP.Ngọc Hà, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ về việc con trai tên N.V.T (SN 2009), là học sinh trường THCS Võ Văn Kiệt đi lạc từ chiều ngày 5/4 đến thời điểm trình báo chưa về nhà. Gia đình và nhà trường không liên lạc được với cháu T.

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Công an thị xã Phú Mỹ thông báo tìm người mất tích. Ảnh: Báo Bà rịa - Vũng Tàu

Ngay sau khi nhận thông báo mất tích, sự việc được lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của dư luận.

Đến khoảng 3 ngày sau (sáng 8/4), người nhà nhận thông báo phát hiện cháu N.V.T tại TP.Hồ Chí Minh nên giữ lại, trình báo địa phương. Một cán bộ UBND phường Phú Mỹ cho biết nguyên nhân cháu T. bỏ nhà đi do trước đó bị người lớn la mắng, sức khỏe cháu T. ổn định và đang được đưa về.

BGH trường THCS Võ Văn Kiệt (TX.Phú Mỹ) cho biết em T. là học sinh ngoan ngoãn, lễ phép và có học lực khá. Thời điểm gia đình thông báo mất tích, phía nhà trường có nắm thông tin và theo dõi sự việc. Nhà trường cũng nhận được thông báo tìm được em T. tại TP.Hồ Chí Minh nên rất vui mừng.

Trước đó, Dân việt từng đưa tin, chị Ngũ Thị Phương Dung (36 tuổi, ngụ đường số 8, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) cho biết, gia đình chị đã tìm thấy con trai sau gần một tháng bỏ nhà ra đi. Được biết, trưa 28/3, con trai chị là N.T.H.Đ đi học về nhà với nhiều vết trầy xước trên tay. Chị gặng hỏi thì được biết trên đường về Đ bị tai nạn giao thông. Sợ ảnh hưởng sức khỏe của con trai, chị Dung khuyên cháu Đ. nghỉ học buổi chiều nhưng cháu không chịu nên giữa chị Dung và con trai xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Sau đó, Đ rời nhà VÀ đã đạp xe xuống Vũng Tàu.

Tìm thấy bé trai lớp 8 sau 30 ngày bỏ nhà đi vì bị gia đình la mắng - Ảnh 2
Nam sinh lớp 8 bỏ nhà đi đã tìm thấy ở TP.Vũng Tàu. Ảnh: Dân việt
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