Cận cảnh xe container bị lật ngay đường dẫn vào cao tốc gây mất điện cho hơn 2.000 hộ dân

Đời sống 08/04/2023 11:42

Khoảng 2 giờ ngày 8/4, tại đoạn giao nhau giữa QL9 và lối vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn bất ngờ xe container gặp tai nạn gây mất điện cho 2.039 hộ dân gần

Theo thông tin báo Thanh Niên, vào khoảng 2 giờ ngày 8/4, tại đoạn giao nhau giữa QL9 và lối vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn (thuộc thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu, H.Cam Lộ, Quảng Trị), xe ô tô tải BS 77H - 044.57 chở theo rơ moóc BS 78R - 005.91 bất ngờ bị lật ngang. Theo tài xế Trần Quan Tài (42 tuổi, quê Phú Yên), xe container từ đường cao tốc nhập làn QL9 để di chuyển theo hướng Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) thì xảy ra sự cố.

Cận cảnh xe container bị lật ngay đường dẫn vào cao tốc gây mất điện cho hơn 2.000 hộ dân - Ảnh 1
Hiện trường tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Niên

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, đơn vị đã cử lực lượng, phương tiện đến hiện trường khắc phục sự cố.

báo Đại Đoàn Kết cho biết thêm, vụ tai nạn tuy không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe đã làm một phần tường rào của gia đình ông Lê Tùng, ở thôn Nam Hiếu bị đổ sập, một cột điện gãy đổ.

Cận cảnh xe container bị lật ngay đường dẫn vào cao tốc gây mất điện cho hơn 2.000 hộ dân - Ảnh 2
Công nhân khắc phục sự cố mất điện do vụ tai nạn lật xe gây ra. Ảnh: Đại đoàn kết

Sáng ngày 8/4, ông Phan Văn Vĩnh, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, vụ tai nạn làm một phần tường rào của người dân bị đổ sập, một cột điện 22kV gãy đổ và gây mất điện cho hơn 2.000 hộ dân khu vực lân cận.

Sau khi khắc phục sự cố, hiện tại vẫn còn gần 300 hộ dân bị mất điện.

Tóm gọn nhóm thanh niên cầm hung khí chạy xe tốc độ cao đi tìm đối thủ

Tóm gọn nhóm thanh niên cầm hung khí chạy xe tốc độ cao đi tìm đối thủ

Nhóm thiếu niên mang theo hung khí là cây ba chỉa dài 3m, đang lang thang trên phố tìm đối thủ để đánh nhau thì bị lực lượng chức năng phát hiện, khống chế.

Xem thêm
Từ khóa:   tin nong tin xa hoi tai nan giao thong

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km