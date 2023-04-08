Cận cảnh xe container bị lật ngay đường dẫn vào cao tốc gây mất điện cho hơn 2.000 hộ dân

Khoảng 2 giờ ngày 8/4, tại đoạn giao nhau giữa QL9 và lối vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn bất ngờ xe container gặp tai nạn gây mất điện cho 2.039 hộ dân gần
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Theo thông tin báo Thanh Niên, vào khoảng 2 giờ ngày 8/4, tại đoạn giao nhau giữa QL9 và lối vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn (thuộc thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu, H.Cam Lộ, Quảng Trị), xe ô tô tải BS 77H - 044.57 chở theo rơ moóc BS 78R - 005.91 bất ngờ bị lật ngang. Theo tài xế Trần Quan Tài (42 tuổi, quê Phú Yên), xe container từ đường cao tốc nhập làn QL9 để di chuyển theo hướng Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) thì xảy ra sự cố.
Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, đơn vị đã cử lực lượng, phương tiện đến hiện trường khắc phục sự cố.
báo Đại Đoàn Kết cho biết thêm, vụ tai nạn tuy không gây thiệt hại về người nhưng chiếc xe đã làm một phần tường rào của gia đình ông Lê Tùng, ở thôn Nam Hiếu bị đổ sập, một cột điện gãy đổ.
Sáng ngày 8/4, ông Phan Văn Vĩnh, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, vụ tai nạn làm một phần tường rào của người dân bị đổ sập, một cột điện 22kV gãy đổ và gây mất điện cho hơn 2.000 hộ dân khu vực lân cận.
Sau khi khắc phục sự cố, hiện tại vẫn còn gần 300 hộ dân bị mất điện.