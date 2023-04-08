Nhóm thiếu niên mang theo hung khí là cây ba chỉa dài 3m, đang lang thang trên phố tìm đối thủ để đánh nhau thì bị lực lượng chức năng phát hiện, khống chế.
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Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 6/9, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho biết, đã tạm giữ được đối tượng Nguyễn Trần Quốc Hưng (SN 2006, tạm trú tại quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra làm rõ hành vi dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn thành phố.
Khoảng 21h30 ngày 5/9, nhận tin báo của người dân về việc phát hiện nhóm thiếu niên mang theo hung khí, di chuyển trên đường Như Nguyệt hướng ra chân cầu Thuận Phước (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), lực lượng Cảnh sát 113 cùng Công an quận Hải Châu và Công an phường Thuận Phước nhanh chóng cơ động đến hiện trường, truy tìm và ngăn chặn.
Khi đến trước cây xăng số 2 đường 3 Tháng 2, tổ công tác áp sát khống chế, tước một cây ba chỉa cán dài 3m của hai đối tượng trên xe máy. Hai đối tượng sau đó bỏ xe chạy vào phía trong cây xăng.
Dẫn nguồn tin từ báo Pháp Luật TPHCM, ngày 7-4, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trần Quốc Hưng (17 tuổi, trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về tội gây rối trật tự công cộng.
Ngoài ra, công an còn khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú ba thanh niên khác là đồng phạm của Hưng.