Kịp thời giải cứu 6 người mắc kẹt ở tầng 4 trong căn nhà bị cháy ở Hà Nội

Lực lượng chức năng giải cứu 6 người trong một gia đình mắc kẹt trong vụ cháy ở Mê Linh, Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 8/4, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 4h28 ngày 7/4, một vụ cháy đã xảy ra tại nhà dân thuộc khu 5 thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội.

Nhận tin báo từ người dân và trung tâm thông tin chỉ huy 114, Công an huyện Mê Linh điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường triển khai đội hình dập tắt đám cháy.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Lao động, khu vực cháy được xác định là khu bếp, rộng khoảng 4m2. Sau khoảng 7 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đồng thời, lực lượng chữa cháy đã hỗ trợ di chuyển, giải cứu 6 người trong gia đình mắc kẹt từ tầng 4 xuống tầng 1, đưa ra ngoài an toàn.

Công an huyện Mê Linh đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Rừng thông tại Đà Lạt cháy đỏ rực suốt nhiều tiếng Tính đến khoảng 21h ngày 7/4, lực lượng chức năng TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy rừng thông nguyên sinh.

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