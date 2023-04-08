Nam vận động viên qua đời vì sốc phản vệ sau 3 tuần do nuốt phải thứ này vào miệng khi đi xe đạp

Theo G1, hãng tin Brazil và New York Post ngày 1/4 (giờ địa phương) đưa tin, vận động viên chèo thuyền Waldonilton de Andrade Reis (43 tuổi) đã nuốt phải một con ong vào miệng mà không hề hay biết khi đang đạp xe vào ngày 2 tháng trước tại Manaus, thủ phủ bang Amazonas ở tây bắc Brazil.

Tuy nhiên, Waldonilton sớm biểu hiện với các triệu chứng sốc phản vệ, phản ứng dị ứng bao gồm khó thở. Mọi người vây quanh anh nhưng việc sơ cứu đúng cách đã không được thực hiện. Anh đã trải qua khoảng 20 phút trong tình trạng bị sốc cho đến khi lực lượng cứu hộ đến. Anh được cho là đã nói với những người xung quanh rằng anh "nuốt một con ong" trước khi bất tỉnh.

Ảnh: Hãng tin G1

Waldonilton sau đó được đưa đến một bệnh viện nằm cách đó 5 dặm (khoảng 8 km). Sau khi được điều trị trong ba tuần, cuối cùng anh ấy qua đời vào ngày 23 cùng tháng. Gia đình tang quyến cho biết: “Tôi nghe nhân viên y tế nói rằng thời gian não có thể tồn tại mà không được cung cấp oxy là tối đa 3 phút. Nếu lúc đó việc sơ cứu đúng cách được hiện bởi nhân viên y tế, đội cứu hộ hay trung tâm y tế thì ai đó có thể đã cứu Waldonilton.

Được biết, vẫn chưa xác nhận được liệu Waldonilton có bị dị ứng với ong hay không. Theo các báo cáo, nếu nuốt phải một con ong, có thể không gặp vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe bởi có axit trong dạ dày. Tuy nhiên, khi bị ong đốt ở miệng hoặc thực quản sẽ gây sưng và đau. Đặc biệt, những người bị dị ứng với ong, chẳng hạn như nọc độc của ong, có thể gặp các phản ứng dị ứng như khó thở và phù nề.

Theo Chosun Ilbo

Đi bác sĩ khám phụ khoa, một cô gái phát hiện dị vật “nhiều chân” trong âm đạo của mình Mới đây, một bác sĩ ở Honduras đã đăng lên mạng xã hội một video về phát hiện kinh hoàng của mình sau khi khám cho một cô gái đến từ vùng nông thôn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-van-dong-vien-tu-vong-vi-nuot-phai-mot-con-ong-khi-dang-di-xe-dap-570541.html