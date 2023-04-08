Tìm thấy thi thể bé gái cuối cùng trong vụ đuối nước ở thương tâm ở bãi biển Nghi Thiết

Đời sống 08/04/2023 11:01

Sáng 8/4, UBND xã Nghi Thiết (Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể em H.T.T.T (học sinh lớp 6B) cuối cùng trong vụ đuối nước xảy ra vào ngày 5/4

Theo thông tin Sức khỏe & Đời sống, sau 48h tìm kiếm, đến khoảng 19h, ngày 7/4/2023, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em học sinh Hoàng Thị T.T lớp 6B, trường THCS Nghi Quang thứ 3 bị mất tích tại bãi biển Nghi Thiết, thuộc địa bàn huyện Nghi Lộc.

Tìm thấy thi thể bé gái cuối cùng trong vụ đuối nước ở thương tâm ở bãi biển Nghi Thiết - Ảnh 1
Hiện trường sự việc. Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Hiện nay, thi thể em T. T đã được đưa về gia đình để làm thủ tục mai táng.

Trước đó Báo Nghệ An đã thông tin, hoảng 15h ngày 5/4, do được nghỉ học nên 7 học sinh rủ nhau đi tắm tại bãi biển Nghi Thiết. Sau đó có 4 em lên bờ trước, 3 em còn lại tiếp tục tắm. Trong lúc tắm, do sóng to, các em bị nước cuốn trôi, mất tích. Chính quyền địa phương và người dân đã nhanh chóng trục vớt được thi thể 2 cháu U. và Q.

Sau đó, thi thể 2 em Trần Hoàng T.U. và em Nguyễn Thị N.Q. đều là học sinh lớp 6B, Trường THCS xã Nghi Quang được phát hiện tại bãi biển Núi Rồng, gần Cảng Nghi Thiết. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã triển khai lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm em học sinh con lại.

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