Thầy giáo Đ liên tục khoe mình có võ công cao cường rồi bất ngờ dùng chén trong bàn nhậu tự đập lên đỉnh đầu của mình.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TPHCM, ngày 8-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y tử thi để điều tra cái chết của một thầy giáo trên địa bàn huyện Bắc Bình.

Trước đó vào chiều 7-4, Công an huyện Bắc Bình nhận tin báo anh TQĐ (39 tuổi), giáo viên một trường THCS trên địa bàn huyện Bắc Bình đã tử vong trong một chòi rẫy ở xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình.

Khám nghiệm bên ngoài phát hiện trên đỉnh đầu và bàn tay của nạn nhân có vết thương.

Bước đầu, xác định trưa cùng ngày, thầy giáo Đ cùng bốn người bạn trong đó có một số giáo viên ngồi nhậu trong chòi rẫy của ông NHH ở thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Theo lời khai của bốn người này, trong lúc nhậu, thầy giáo Đ liên tục khoe mình có võ công cao cường rồi bất ngờ dùng chén trong bàn nhậu tự đập lên đỉnh đầu của mình.

Sau đó, thầy giáo Đ còn ra trước sân múa võ rồi bất ngờ gục xuống. Những người bạn nhậu đến kiểm tra thì tá hỏa phát hiện nạn nhân đã tử vong.

Giám định pháp y ban đầu xác định nguyên nhân chết của thầy giáo Đ là do xuất huyết não. Trên đỉnh đầu có một vết thương và bàn tay có hai vết thương.

Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đang tiếp tục lấy lời khai những người trong bàn nhậu để làm rõ vụ việc.

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