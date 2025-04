Kết quả điều tra xác định khoảng 22h ngày 2/1/2023, tại nhà Tô Thị Ty Na, cháu Nguyễn Văn Hoàng (SN 2017) - con ruột của đối tượng Na, tử vong trong nhà vệ sinh. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định đối tượng Na đã có hành vi giết cháu Hoàng, mục đích để trục lợi bảo hiểm.

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, tối 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na về hành vi giết người.

Trước đây, chồng của Ty Na làm nghề vận tải nên gia cảnh cũng khấm khá và có 4 đứa con (3 trai, 1 gái). Sau khi chồng chết vì bệnh hiểm nghèo, Ty Na cũng không có nghề nghiệp ổn định và thường xuyên vắng nhà, bỏ bê con cái.

Ông Tô Đình Hùng thắp nén nhang cho 2 cháu là con ruột của Na - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Năm 2021, con trai út của Ty Na (SN 2019) mất, đến đầu năm 2023, con trai kế út (SN 2017) cũng qua đời. Cả 2 cháu bé cùng bị cho là tử vong sau khi ngã vào xô nước. Thời điểm này, ông cũng biết thông tin em gái có nhận được mấy tỷ tiền bảo hiểm nhưng Ty Na không tiết lộ cụ thể là bao nhiêu.

Hai năm nay, ông T. chuyển từ miền Nam về sống ở ngôi nhà của em gái và chăm sóc cho 2 con của bà Ty Na (đang học lớp 9 và 11). "Thậm chí đám giỗ con Ty Na cũng không về thắp hương, bố mẹ tôi (cha mẹ của bà Ty Na) phải nấu cúng. Sau khi chồng mất, đất đai, nhà cửa và ô tô của chồng để lại nó cũng bán sạch. Dù nhận tiền bảo hiểm được mấy tỷ nhưng nó làm gì hết tiền chứ cũng không lo cho gia đình", ông T. nói. Ông cũng cho biết thêm, từng khuyên can em gái đừng "ăn chơi" nữa bị bà Ty Na chửi và dọa đánh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tô Thị Ty Na - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, đáng chú ý là khi 2 người con trai kể trên còn sống, Na có mua bảo hiểm nhân thọ cho 2 cháu và khi 2 cháu mất, Na được thụ hưởng tiền bảo hiểm với tổng số tiền khoảng 4,4 tỷ đồng. Và, khi chồng vừa mất được thời gian, Na cũng đã bán căn nhà của 2 vợ chồng và một mảnh đất được gia đình bên chồng tặng, lấy tiền tiêu xài.

“Gia đình tôi xấu hổ lắm, mong cơ quan điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm tội của Na chứ giờ tôi không biết nói sao cả. Na còn 2 con còn sống gồm con trai lớn đang học lớp 11 tại Đà Nẵng và một con gái đang học lớp 9 tại thị trấn Hà Lam, gia đình tôi sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc 2 cháu để các cháu vững tâm học hành”, ông Tùng bộc bạch.

Một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý nên chưa thể cung cấp thêm thông tin. Khi nào có thông tin mới, Công an tỉnh Quảng Nam sẽ chủ động cung cấp đến các cơ quan báo chí.