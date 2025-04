Năm 2019, chồng Na lâm bệnh và qua đời. Năm 2021, con trai út (SN 2019) mất và đến đầu năm 2023, con trai kế út (SN 2017) cũng tử vong. Cả hai cháu bé đều thiệt mạng do ngạt nước. Trong đó, kết quả điều tra mới đây xác định, khoảng 22h05 ngày 2/1/2023, người con kế út là N.V.H. bị Na sát hại ngay trong nhà vệ sinh.

"Tối 5/4, khi vào Facebook, đọc được thông tin cơ quan công an khởi tố Na về hành vi giết người mà chân tay tôi rụng rời. Nhớ lại hình ảnh của đứa nhỏ khi còn sống mà tôi ám ảnh khôn nguôi, cả đêm trằn trọc không ngủ được. Chẳng hiểu sao một người mẹ mà lại mang tâm địa ác thú đến vậy. Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con kia mà", chị H. nói.

Gia đình Na hiếm khi tiếp xúc với bà con, chòm xóm - Ảnh: VTC News

Cách nhà Na tầm 50 mét, từ tối qua, khi nghe con cháu kể chuyện người mẹ tàn độc bị bắt giam, ông N.V.M. (70 tuổi) rơi vào trạng thái bàng hoàng. Ông M. bộc bạch, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, ông chưa từng nghĩ khu phố yên bình nơi mình sinh sống lại xảy ra chuyện rúng động thế này.

Theo ông M., hàng chục năm qua, gia đình Na hiếm khi tiếp xúc với bà con, chòm xóm. Trước khi mất, chồng của Na hành nghề chạy xe dịch vụ nên thời gian ở nhà rất ít. Còn Na cũng thường xuyên đóng cửa nhà và đi đâu đó dăm ba ngày mới về.

Cụ E. như chết lặng khi nghe tin Na bị bắt vì giết conẢnh: VTC News

Trước cái chết của hai cháu bé với cùng một "kịch bản", ông M. cũng như nhiều người dân trong khối phố đều bày tỏ sự hoài nghi. Song, phải sau hơn 2 năm, tội ác tày trời của Na mới được phơi bày khiến ai nấy quặn lòng xót thương cho bé H., đứa trẻ xấu số đã bị chính người mẹ đam mê cờ bạc sát hại.

"Ở đây, Na ít tiếp xúc với xóm giềng nhưng người phụ nữ này đánh bạc có tiếng. Nghe phong thanh có lần cô này mang tiền qua tận sòng bài Campuchia vì quá ham đỏ đen. Có lẽ tội lỗi Na gây ra cũng xuất phát từ thói đam mê cờ bạc", ông M. thông tin thêm.

Mãi đến trưa nay, cụ H.T.E. (84 tuổi, trú khu phố 3, thị trấn Hà Lam) mới rời khỏi nhà để đi bán vé số dạo. Từ sáng sớm, khi nghe những người trẻ trong xóm kể "bà Na bị bắt vì giết con", cụ Em như chết lặng.

"Dù cháu bé chẳng ruột rà với mình nhưng nghe chuyện mà tôi điếng hồn. Tôi cũng đã làm mẹ, cũng từng trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau nên tôi hiểu để sinh một đứa con là việc không hề dễ. Vậy mà nỡ lòng nào Na lại sát hại chính đứa con ruột rà máu mủ của mình. Quá tàn độc. Mong là tội lỗi của Na sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh", cụ E. giãi bày.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tô Thị Ty Na - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, tối 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na về hành vi giết người.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của Na bị phát hiện khi Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh kiểm tra, rà soát các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ trước đó.

Từ đây, cơ quan điều tra xác minh, giải quyết vụ việc chết người xảy ra ngày 2/1/2023 và làm rõ nghi phạm giết người là Tô Thị Ty Na.

Theo đó, khoảng 22h05 ngày 2/1/2023, tại nhà Na ở khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, cháu N.V.H. (SN 2017, con ruột Na) chết ở nhà vệ sinh. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định Na đã có hành vi giết cháu H., mục đích nhằm trục lợi bảo hiểm.