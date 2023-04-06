Nhóm 7 học sinh lớp 6 trú tại xã Nghi Quang (Nghi Lộc) sang bãi biển thuộc xã Nghi Thiết chơi, tắm biển. Sau đó, 3 cháu bị sóng biển cuốn ra xa, mất tích.
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Theo thông tin Pháp luật & Xã hội, tối 5/4, Chủ tịch UBND xã Nghi Thiết Bùi Văn Thành cho biết, chiều nay có 7 học sinh lớp 6 trú tại xã Nghi Quang (Nghi Lộc) sang bãi biển thuộc xã Nghi Thiết chơi, tắm biển. Sau đó, xảy ra việc 3 cháu bị sóng biển cuốn ra xa, mất tích.
Ngay sau đó, chính quyền đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt ở hiện trường thực hiện tìm kiếm các nạn nhân
Sau khi tiếp nhận sự việc, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường thực hiện tìm kiếm các nạn nhân. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được thi thể của 2 em là Trần Hoàng T.U và Nguyễn Thị N.Q và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương, còn 1 cháu đang mất tích.
Liên quan tới vụ việc, báo Biên Phòng cho biết thêm, việc tìm kiếm nạn nhân (chưa rõ danh tính) còn lại vẫn được triển khai tích cực. Trong đêm 5/4 và sáng 6/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy tiếp tục điều động ca nô và cán bộ, chiến si phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng và gia đình nạn nhân tìm kiếm người mất tích, đồng thời huy động, kêu gọi các phương tiện của ngư dân trên địa bàn tham gia tìm kiếm, cứu nạn.
Các đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn.