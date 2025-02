Chiều 5/02, lực lượng Công an phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An cùng gia đình đã tìm được thi thể bé gái đi lạc được phát hiện tử vong tại ao cá cách nhà hơn 200m.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, chiều 5/2, Công an phường 4, TP Tân An, tỉnh Long An hoàn tất hồ sơ bàn giao thi thể bé gái K.K.L. (SN 2020) cho người nhà đem về lo hậu sự. Bé L. được phát hiện tử vong dưới ao nước trên đường Nguyễn Minh Đường, phường 4, TP Tân An, cách nhà bé khoảng 200m.

Khu vực ao cá nơi tìm thấy bé gái tử vong - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, sáng ngày 05/02, Công an phường 4 TP.Tân An phát đi thông báo tìm kiếm bé gái K.K.L. (5 tuổi, ngụ phường 4, TP.Tân An) do đi lạc, gia đình không tìm được.

Qua điều tra ban đầu, sáng cùng ngày, cha mẹ bé gái đi làm, bé gái ở nhà cùng với người bà. Sau đó, bé gái ra đường chơi rồi mất tích.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình cùng người thân tổ chức tìm nhiều nơi nhưng không gặp nên báo chính quyền địa phương hỗ trợ.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường - Ảnh: Báo Long An

Theo thông tin từ báo Long An, tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường 4, TP.Tân An phối hợp chính quyền địa phương cùng gia đình tổ chức tìm kiếm. Thông tin vụ việc cũng được các trang mạng xã hội đưa thông tin kêu gọi mọi người hỗ trợ tìm bé gái.

Đến khoảng 13h30 chiều cùng ngày, phép màu đã không xảy ra khi thi thể bé gái được phát hiện tại ao cá cách nhà hơn 200m. Ban đầu, bé gái được xác định tử vong do đuối nước.

Nguyên nhân vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

