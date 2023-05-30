Thương tâm: Một đạo diễn truyền hình tử vong khi ngã từ khán đài Festival biển Nha Trang

Đời sống 30/05/2023 06:10

Khi đang khảo sát vị trí đặt camera cho chương trình Festival biển Nha Trang, một đạo diễn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Khánh Hòa không may bị ngã từ giàn giáo xuống đất và tử vong sau đó.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 29/5, ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, xác nhận chiều cùng ngày tại khu vực trước Trung tâm hội nghị tỉnh Khánh Hòa (46 Trần Phú) đã xảy ra sự cố khiến một người gặp nạn. Khu vực này đang thi công khán đài để phục vụ chương trình Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023.

 

Nạn nhân là ông Phạm Ngọc Hùng (60 tuổi, trú TP.Nha Trang), đạo diễn của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Trong lúc khảo sát vị trí đặt camera, ông Hùng đã không may bị ngã từ trên giàn giáo khán đài xuống đất, độ cao khoảng 8 m, chấn thương nặng.

Sau đó, ông được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu, tuy nhiên ông Hùng đã tử vong vào khoảng 20 giờ cùng ngày.

Thương tâm: Một đạo diễn truyền hình tử vong khi ngã từ khán đài Festival biển Nha Trang - Ảnh 1
Khu vực khán đài đang thi công trước khai mạc Festival biển Nha Trang - Ảnh: Báo Thanh Niên

 

Thương tâm: Một đạo diễn truyền hình tử vong khi ngã từ khán đài Festival biển Nha Trang - Ảnh 2
Người gặp nạn là ông Phạm Ngọc Hùng (Phó phòng Văn nghệ một đài truyền hình ở tỉnh Khánh Hòa) - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Hà, Công ty TNHH Tân Thịnh Phát là đơn vị thi công giàn giáo và trước đó được Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh lựa chọn thông qua đấu thầu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu chủ đầu tư rà soát về an toàn lao động, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công khán đài tổ chức Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa.

Về nguyên nhân vụ tai nạn, ông Nguyễn Thanh Hà cho biết các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang xác minh, điều tra làm rõ.

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