Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 3h ngày 1/2, nhận được tin cháy tại nhà dân ở thôn 2 xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Trung tâm 114 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ điều động 2 xe chữa cháy của Công an huyện Vĩnh Bảo, 1 xe chữa cháy của Công an huyện Tiên Lãng khẩn trương đến hiện trường.

Tại hiện trường lửa, khói bao trùm toàn bộ ngôi nhà cấp 4 một tầng, diện tích khoảng 50m2. Xác định trong nhà có người, lực lượng Công an đã phá cửa để xác định vị trí người bị nạn và tổ chức chữa cháy. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn khoảng lúc 3h45 cùng ngày.