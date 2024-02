Trai tân 20 tuổi lấy vợ goá 40 tuổi làm vợ 'gây bão' mạng xã hội: Bất ngờ về mối quan hệ giữa cha dượng và con riêng

Theo thông tin từ báo Tri thức và Đời sống, nhiều người khẳng định mối quan hệ này không thể “tồn tại” được lâu vì ở đời mấy khi có ai thật lòng với mối tình đầy khoảng cách tuổi tác. Tuy nhiên, một số người lại tin rằng chị Cương – vợ (40 tuổi) và Hạnh – (20 tuổi) mãi gắn kết, yêu thương nhau. Họ hi vọng cả hai sẽ cùng vun đắp tổ ấm, xây dựng gia đình hạnh phúc làm tấm gương cho bao người nói theo.

Cuộc sống ổn hơn, chị Cương có đón con trai riêng đến ở cùng. Cả hai cùng nhau chăm sóc cậu con trai nhỏ, mong đợi tương lai tốt hơn. Chị Cương từng có suy nghĩ chuyện đón con về đây ở nhưng suy tính sẽ thấy con ở với bà ngoại tốt hơn. Ở đó con có nhà để ở, chứ ngoài này sống trong nhà hoang mưa gió, nắng nôi chẳng biết thế nào. Do đó chị Cương bảo con cứ ở với ngoại, nhớ mẹ và dượng thì chạy sang thăm.

Gia đình 3 người ngày càng trở nên vui vẻ và hạnh phúc - Ảnh: Báo Phụ nữ số

Theo thông tin từ báo Phụ nữ số, chị Cương vốn có một đời chồng nhưng đã qua đời, con trai 11 tuổi sống với bà ngoại. Chị quen Hạnh rất tình cờ - một lần cả hai cùng đi xin ăn ở thành phố Châu Đốc. Chỉ cảm mến và thương chàng trai nghèo đói giống như người mẹ thương con. Chị liền quyết định “rủ” về sống chung, ngờ đâu chàng trai đồng ý ngay lập tức.

Sau đó, chị Cương dắt ạnh về ra mắt gia đình. Cậu sợ bị phản đói vì nghèo, lại nhỏ tuổi hơn rất nhiều. May mắn gia đình vợ chấp nhận cậu. Về phía chị Cương, chị cũng sợ bị phản đối bởi chỉ thua mẹ chồng vài tuổi. Song may mắn lần nữa mỉm cười với họ khi được mẹ ủng hộ với hi vọng cả hai sống thật hạnh phúc. Hiện tại mối quan hệ giữa chị và mẹ chồng rất tốt.

Mẹ chồng chị Cương rất yêu thương chị - Ảnh: Báo Phụ nữ số

Nhắc đến mẹ chồng, chị Cương thành thật thừa nhận mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu chưa khi nào lục đục. Ngày Hạnh dẫn chị về ra mắt chị rất sợ hãi nhưng ngờ đâu đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Mẹ chồng dặn chị phải bảo ban và dạy dỗ con trai vì còn trẻ người non dạ. “

Bà động viên tôi rất nhiều, mong cả hai cùng cố gắng vì cuộc sống. Bà còn nói thương tôi thiệt thòi khi lấy con trai bà. Tôi cũng hứa với bà sẽ sống và chăm sóc cho Hạnh đến cuối đời”, người phụ nữ An Giang chia sẻ.

Khi các con hạnh phúc và được mạnh thường quân giúp đỡ, người mẹ chồng cũng cảm thấy vui lây. Bà từng bộc bạch rằng hi vọng cuộc sống của hai con có “khởi sắc” và êm ấm để gia đình yên lòng.