Thiếu tá Tuấn cho biết, hiện đã được phẫu thuật lấy viên đạn ở trong đùi. Vết thương đã đỡ dần và hằng ngày các bác sĩ kiểm tra, thay băng…

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 18/8, thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn , Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên (Hà Nội) hiện đang điều trị tại bệnh viện, Nam cảnh sát bị thương trong lúc truy bắt đối tượng Nguyễn Đức Trung (SN 1992, trú tại Vĩnh Phúc). Trung chính là kẻ đã bắt cóc bé trai 7 tuổi ở khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) hôm 14/8 vừa qua.

"Trời hôm đó mưa to, anh em nhận nhiệm vụ không kịp chuẩn bị áo mưa, đầu trần chạy dọc BT7 để triển khai các biện pháp nghiệp vụ" - thiếu tá Tuấn kể với báo Tiền Phong.

Kể lại thời điểm xảy ra sự việc, anh Tuấn cho biết, khi tiếp nhận tin báo cháu bé bị bắt cóc ở khu đô thị Việt Hưng, anh cùng đồng đội xuống hiện trường phối hợp với Phòng CSHS Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh.

Xác định đối tượng dùng biển số ô tô giả, Ban chuyên án phải xác minh ngay trong đêm ở nhiều địa phương khác nhau như Bắc Giang, Hà Nam, Hưng Yên… để khoanh vùng, lên phương án truy bắt, giải cứu cháu bé.

"Khoảng 5h sáng 15/8, nhận được thông tin đối tượng đã giao dịch xong và cháu bé an toàn, tôi lái xe chở 2 đồng nghiệp đuổi theo bắt đối tượng” – thiếu tá Tuấn chia sẻ và cho biết, lúc phát hiện ô tô màu trắng của nghi phạm đi phía trước, anh tăng ga, áp sát đuôi xe, dồn vào đường cụt rồi chặn phía sau để đối tượng không có cơ hội quay đầu tẩu thoát.

Theo thông tin từ VTC News, khi phát hiện chiếc ô tô Kia Moring màu trắng của nghi phạm đi phía trước, Thiếu tá Tuấn tăng ga, áp sát đuôi xe đối tượng, dồn hắn vào đường cụt rồi chặn sát đuôi xe, không cho tên bắt cóc cơ hội quay đầu tẩu thoát.

"Tôi và một cán bộ nhanh chóng khống chế, lao vào bắt đối tượng. Bỗng tôi nghe tiếng nổ "bùm", nhưng tôi không để ý lắm, tôi dùng sức quật ngã nghi phạm. Các lực lượng đến hỗ trợ, họ hỏi tôi sao quần bị dính nước. Lúc này, tôi nhìn xuống thấy chân mình có lỗ thủng và ướt, nhìn kỹ tôi biết là máu. Nghe mọi người nói đối tượng có súng, tôi nghĩ mình đã trúng đầu đạn cao su", Thiếu tá Tuấn chia sẻ với VTC News.

Anh Tuấn cho biết, lúc đó trời tối, không có đèn, gần như không nhìn thấy gì. Anh và đồng đội đập kính, lôi tên bắt cóc ra khỏi ghế lái, vừa phải đề phòng trên xe còn đồng phạm. Mọi hành động đòi hỏi dứt khoát, chính xác, nhanh chóng, thời gian được tính bằng giây nên thậm chí anh không kịp nghĩ mình sẽ trúng đạn.

Anh Tuấn được đến một bệnh viện ở huyện Đồng Văn (Hà Nam) sơ cứu, kết quả chụp X-quang có viên đạn ở chân. Sau đó, Thiếu tá Tuấn được đưa về Hà Nội để mổ vết thương.

Nguyễn Đức Trung, kẻ bắt cóc bé trai ở quận Long Biên - Ảnh: VTC News

Là cán bộ cảnh sát hình sự, đây không phải là lần đầu tiên Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn đối diện với nguy hiểm. Nhưng đây có lẽ là chuyên án đặc biệt nhất với anh bởi nạn nhân là cháu bé còn nhỏ tuổi.

"Lúc nhận được tin cháu bé an toàn tôi rất vui mừng, ban chuyên án đã chỉ đạo bất cứ mọi giá cháu bé phải được an toàn. Đến khi bắt được đối tượng niềm vui như nhân đôi", Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn tự hào nhớ lại. Nhưng anh cho rằng, đây không phải chiến công của riêng bản thân mà là công việc của cả tập thể trong công cuộc giữ gìn an ninh, trật tự, bình an cho nhân dân.

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Trung (SN 1992, trú tại huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) để điều tra về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Đức Trung là kẻ bắt cóc bé trai 7 tuổi ở khu đô thị Việt Hưng (phường Việt Hưng, quận Long Biên) tối 14/8, tống tiền 15 tỷ đồng.

Trước khi bị bắt, Trung là cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cấp bậc Thượng úy. Ngay khi bắt đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu Công an nhân dân theo quy định của ngành Công an đối với Nguyễn Đức Trung để xử lý nghiêm theo quy định.