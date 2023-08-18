Vụ bắt cóc bé trai ở Hà Nội: Sức khỏe Thiếu tá cảnh sát bị trúng đạn hiện ra sao?

Đời sống 18/08/2023 10:20

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn (Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên) bị đối tượng Nguyễn Đức Trung (SN 1992, Vĩnh Phúc) bắn trúng đùi trong quá trình giải cứu bé 7 tuổi bị bắt cóc ở Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, chiều 15/8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình bắt giữ đối tượng bắt cóc bé trai ở Hà Nội, một cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Long Biên đã bị bắn đạn cao su trúng vào phần đùi.

"Thời điểm đó, đối tượng rất manh động và chống trả quyết liệt. Khi vừa dùng súng đã chuẩn bị trước bắn trúng đùi cán bộ cảnh sát hình sự, đối tượng tiếp tục lên đạn thì bị bắt giữ", Thiếu tướng Tùng thông tin. 

Theo ông Tùng, do viên đạn găm sâu vào trong đùi khiến mất nhiều máu nên cán bộ công an đã được phẫu thuật khẩn cấp. Đến khoảng 17h ngày 15/8, ca phẫu thuật đã tiến hành xong và sức khoẻ cán bộ cũng đã dần ổn định.

Vụ bắt cóc bé trai ở Hà Nội: Sức khỏe Thiếu tá cảnh sát bị trúng đạn hiện ra sao? - Ảnh 1
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội tại buổi họp báo thông tin vụ bé trai bị bắt cóc - Ảnh: Báo Giao Thông

Theo thông tin từ VietnamPlus, liên quan đến vụ bắt cóc cháu bé ở phường Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội), ngày 17/8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1992, ở thôn Hòa Thịnh, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), để điều tra về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 169 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh khai thác bước đầu, Trung khai nhận do nợ nần nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để đòi tiền chuộc.

Qua xác minh nhân thân, cơ quan Công an xác định được trước khi gây án, Nguyễn Đức Trung công tác tại Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc và có cấp hàm Thượng úy.

Căn cứ tài liệu điều tra, lời khai của đối tượng, Công an thành phố Hà Nội đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Vĩnh Phúc tước danh hiệu Công an Nhân dân theo quy định về việc xử lý kỷ luật trong lực lượng Công an Nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung.

Vụ bắt cóc bé trai ở Hà Nội: Sức khỏe Thiếu tá cảnh sát bị trúng đạn hiện ra sao? - Ảnh 2
Đối tượng Nguyễn Đức Trung bị bắt giữ - Ảnh: TTXVN 

Ngày 15/8, Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đã ký quyết định về việc kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung.

Trước đó, khoảng 19 giờ 40 ngày 14/8, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận tin báo từ gia đình chị Đ.T.H, trú tại khu đô thị Việt Hưng (quận Long Biên) về việc con trai (sinh năm 2016) của chị Đ.T.H bị một đối tượng nam giới đeo khẩu trang bắt, đưa lên xe ôtô khi đang đi xe đạp tại khu vực gần nhà. Sau đó, chị H. nhận được điện thoại yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để “chuộc” con.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ, trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm nhanh nhất giải cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cháu bé.

Đến khoảng 5 giờ ngày 15/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố phối hợp với Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung, giải cứu thành công cháu bé an toàn.

Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ, để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

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Theo luật sư, hành vi của nghi phạm là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp tài sản của người khác, đồng thời xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do thân thể của công dân.

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