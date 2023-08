Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, sáng 17/8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Đây là diễn biến sau khi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung. Trung là cán bộ đội tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc.