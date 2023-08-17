Đây là diễn biến sau khi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung. Trung là cán bộ đội tham mưu, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng, sáng 17/8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội "Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản".

Theo Công an TP Hà Nội, tối 14/8, Trung đi xe ô tô đến khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên thì bắt gặp cháu P (sinh năm 2016) đang đi xe đạp. Sau vài câu nói, Trung nhanh chóng bế cháu P lên xe và tẩu thoát. Quá trình bỏ trốn, Trung liên lạc với mẹ cháu P đề nghị đưa 15 tỷ đồng để đổi lấy con.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội lập tức chủ trì họp với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong Công an thành phố và thống nhất chỉ đạo phương án giải cứu cháu bé.

Sau gần 10 tiếng, đến khoảng 5h ngày 15/8, các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố đã bắt giữ Nguyễn Đức Trung, giải cứu cháu bé an toàn.

Quá trình bị bắt giữ, đối tượng Trung đã nổ súng bắn đạn cao su trúng vào một cán bộ Đội Cảnh sát hình sự khiến người này bị thương.

"Đối tượng cầm súng nhưng cán bộ cảnh sát hình sự vẫn quyết tâm thực hiện bắt giữ thể hiện tinh thần quả cảm, rất đáng biểu dương. Trước hết chúng tôi sẽ học tập, nêu gương đồng chí", thiếu tướng Tùng cho hay và đánh giá đây là hành vi thể hiện sự manh động, tinh vi, trắng trợn và không thể tha thứ.

Theo chia sẻ của anh C (bố của cháu bé), Trung yêu cầu chỉ một mình mẹ cháu bé lái xe, không có người thứ hai, đặc biệt không được phép có đàn ông, nên anh C động viên vợ bình tĩnh, đủ bản lĩnh để xử lý mọi việc theo sự trợ giúp của lực lượng chức năng.

Sau 10 giờ phá án, hơn 200 cảnh sát đã bắt giữ nghi can và giải cứu cháu bé an toàn - Ảnh: Báo Giao Thông

Quá trình đối tượng di chuyển, người mẹ cầu xin tên bắt cóc cho con được ăn uống. Nghi phạm mua bánh mì nhưng cháu bé không dám ăn bởi sợ bánh mì tẩm thuốc độc. Khi khát nước, bé trai xin kẻ bắt cóc uống nước nhưng hắn không đồng ý.

Đến TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, mẹ cháu bé đã đưa được túi tiền cho kẻ bắt cóc và cháu bé được giải cứu an toàn. Bên trong túi tiền này có thiết bị định vị để lực lượng chức năng theo dõi, từ đó bắt được nghi phạm.

Về tội danh mà Nguyễn Đức Trung bị khởi tố, một số luật sư cho rằng bị can đồng thời xâm phạm hai khách thể trực tiếp, vừa xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác và xâm phạm đến tính mạng, sức khoẻ, quyền tự do thân thể, danh dự, nhân phẩm của công dân.

Lời khai của Trung còn thể hiện hành vi cố ý bắt cóc bé trai với mục đích để chiếm đoạt tài sản của người khác (yêu cầu đưa 15 tỷ đồng).

Khi thực hiện hành vi, đối tượng gây áp lực đòi gia đình giao tài sản để đổi lấy con tin. Như vậy, bị can đã gây sức ép về mặt tinh thần đối với phía bị hại bằng việc đe dọa về tính mạng, sức khoẻ của con tin.

Trong trường hợp này, đối tượng có thể chịu thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (theo Điều 52 Bộ luật Hình sự) là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi.