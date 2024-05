Ngày 14/5, Công an huyện Mường La (Sơn La) thông tin chính thức vụ việc cô giáo mầm non hành hung cháu bé 8 tuổi.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 14/5, Công an huyện Mường La (Sơn La) thông tin chính thức vụ việc cô giáo mầm non hành hung cháu bé 8 tuổi. Theo đó, cô giáo trên được xác định là non Lê Thị Lợi (trú tại TK3, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La) là giáo viên trường Mầm non thị trấn Ít Ong. Cô Lợi đã có hành vi dùng chân, tay và dép đánh đập cháu T.B.T (SN2016, cùng trú tại TK3, Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La).

Vào ngày 10/5, Công an huyện Mường La nhận được phản ánh. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện Mường La đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng xác minh, làm rõ hành vi nêu trên của bà Lợi. Đồng thời phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường La tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng, tài liệu có liên quan và tiến hành xác minh theo quy định.

Hình ảnh giáo viên mầm non bất ngờ hành hung bé gái 8 tuổi - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, tại cơ quan Công an bà Lợi khai nhận: do mâu thuẫn trong cuộc sống, sinh hoạt với gia đình bà Ngô Thị Kim Liên (bà của cháu T.), nên khi thấy cháu T.B.T đi bộ qua trước cửa nhà mình, bà cảm thấy bức xúc nên đã giữ cháu T. lại và đánh đập cháu.

Sau khi vụ việc xảy ra, cháu T đã được gia đình đưa đi khám, điều trị. Quá trình làm việc với cháu T và xem xét thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận trên cơ thể cháu T có 1 vết bầm, sưng ở mu bàn chân bên phải, 01 vết xước ngoài da ở khuỷu tay phải. Hiện sức khỏe và tâm lý của cháu đã ổn định.

Vụ việc trên hiện đang tiếp tục được cơ quan CSĐT Công an huyện Mường La điều tra, xác minh để xử lý theo đúng quy định của Pháp luật.

