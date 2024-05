Người bị mất tích là cháu L.P.N (6 tuổi), con trai của vợ chồng anh L.V.D và chị N.T.T, trú tại Tổ dân phố Hải Vân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc. Cháu N. hàng ngày được gia đình gửi đến học tại một trường mầm non thuộc địa bàn thị trấn Lăng Cô. Vào ngày 12/5, do trường nghỉ cuối tuần theo quy định, nên cháu N. được gửi cho 2 cô giáo đưa về chăm sóc tại một điểm trông giữ trẻ thuộc Tổ dân phố Hải Vân.

Qua triển khai tìm kiếm ở khu vực bờ biển Lăng Cô, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc dép nghi của nạn nhân tại một bờ cát thuộc Tổ dân phố Hải Vân.

Người dân địa phương và lực lượng chức năng trắng đêm tìm kiếm cháu bé bị mất tích nhưng chưa có kết quả - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ VTC News, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc cho biết, cả cô giáo Nguyễn Thị Kim C. và Dương Thị Phương T. đều là giáo viên của Trường Mầm non Mai Khôi. Nhà giữ trẻ của cô C. tại địa chỉ nêu trên là điểm trông trẻ tự phát.

Nếu sự việc xảy ra vào ngày thường thì phòng giáo dục sẽ chỉ đạo, yêu cầu Trường Mầm non Mai Khôi báo cáo. Tuy nhiên, sự việc xảy ra vào ngày nghỉ, cháu bé không theo học tại trường. Việc gửi cháu N. tại nhà giữ trẻ của cô C. là thoả thuận cá nhân giữa phụ huynh và giáo viên, do đó nằm ngoài phạm trù quản lý của cơ quan chức năng.

Ông Trần Đình Vui - Bí thư Đảng uỷ thị trấn Lăng Cô cho biết, hiện nay các lực lượng gồm chính quyền, bộ đội biên phòng, gia đình và người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích của cháu Lê Phước N. Tuy nhiên, đến 17h30 ngày 13/5, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.