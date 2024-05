Trong lúc xô xát, Nguyễn Văn Thuận đã dùng dao đâm ông H. tử vong.

Liên quan đến vụ án mạng khiến 3 người thương vong ở Nghệ An, theo thông tin từ VOV, một lãnh đạo UBND huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, ngay trong đêm, lực lượng công an đã bắt giữ được nghi phạm gây ra vụ án mạng.

Lãnh đạo UBND huyện Yên Thành cho biết, công an đã bắt giữ được đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Vụ án đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thêm thông tin. Theo đó, nghi phạm bị bắt giữ là Bùi Văn Thuận (SN 1964, trú tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành).

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao động, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 13/5, tại nhà ông N.V.H (SN 1950, trú xóm 3, xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) có xảy ra mâu thuẫn với ông Nguyễn Văn Thuận (SN 1964), trú cùng xã.

Trong lúc xô xát, Nguyễn Văn Thuận đã dùng dao đâm ông H. tử vong. Hai người khác vào can ngăn cũng bị ông Thuận tấn công trọng thương. Sau khi gây án, Nguyễn Văn Thuận bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

