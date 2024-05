Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 13-5, tại lò chợ mức -190/-170 vỉa 14.11, phân xưởng khai thác 7 của Công ty than Quang Hanh - TKV, TP Cẩm Phả xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng. Đến 18h30 cùng ngày, công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc. Vụ tai nạn làm 3 công nhân than tử vong và một công nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả.

Tai nạn hầm lò công ty than ở Quảng Ninh, 3 người tử vong. Ảnh minh họa

Theo VOV, ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 công nhân tử vong, ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các sở, ngành và UBND TP Cẩm Phả có mặt tại hiện trường phối hợp với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo các lực lượng cấp cứu mỏ, triển khai công tác cứu hộ, đưa nạn nhân bị thương về chăm sóc y tế tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cẩm Phả.

Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, UBND TP. Cẩm Phả hỗ trợ các gia đình công nhân tử vong ở mức tối đa. Trước mắt, tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 18 triệu đồng/người tử vong và hỗ trợ 5 triệu đồng/người bị thương. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong; Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam hỗ trợ 20 triệu đồng/người tử vong.