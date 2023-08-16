Sau khi Công an TP Hà Nội thông tin về đối tượng bắt cóc trẻ em là Nguyễn Đức Trung (SN 1992, ở thôn Hòa Thịnh, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc), người dân địa phương ai cũng bàng hoàng, sửng sốt.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, liên quan đến vụ bắt cóc bé trai ở Hà Nội, đòi tiền chuộc 15 tỷ đồng xôn xao dư luận, ngày 16/8, nghi can Nguyễn Đức Trung (31 tuổi, quê tại thôn Hòa Thịnh, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) được xác định là cán bộ tham mưu, Phòng CSGT Công an Vĩnh Phúc, cấp bậc thượng uý. Lãnh đạo UBND xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, thông tin với báo Giao Thông: “Trung đã lấy vợ vài năm. Gia đình Trung cũng khá giả. Sau khi lập gia đình, Trung mua nhà, sinh sống tại TP Vĩnh Yên, thỉnh thoảng mới về quê thăm gia đình nên chính quyền địa phương chưa nghe thấy có điều tiếng gì về đối tượng này".

Hiện trường ghi lại cảnh đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi tại Hà Nội - Ảnh: Báo Giao Thông Nhiều cán bộ, chỉ huy đang công tác tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết tỏ ra bất ngờ khi biết Nguyễn Đức Trung là nghi can bắt cóc trẻ em rúng động dư luận. Theo thông tin từ báo Lao Động, ông Nguyễn Kim Trọng - Trưởng thôn Hòa Thịnh - cho biết: “Gia đình Nguyễn Đức Trung có 2 anh em, Trung đã kết hôn và có con trai hơn 1 tuổi. Thỉnh thoảng từ nơi làm việc ở TP Vĩnh Yên về quê, Trung vẫn thường mua bánh kẹo cho các cháu nhỏ trong thôn. Không ai có thể ngờ rằng Trung là thủ phạm gây ra vụ bắt cóc trẻ con để tống tiền”.

“Từ nhỏ đến khi học hết lớp 12, ở địa phương Trung chưa từng có điều tiếng gì. Vợ chồng Trung đều là cán bộ, có học thức nên bà con ai cũng quý mến” - Trưởng thôn Hòa Thịnh chia sẻ thêm với báo Lao Động. Ông Nguyễn Kim Trọng - Trưởng thôn Hòa Thịnh, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương chia sẻ về nhân thân nghi phạm Nguyễn Đức Trung - Ảnh: Báo Lao Động Một hàng xóm gần nhà nghi phạm cho biết, bố mẹ Trung thuộc diện kinh tế khá giả, sống hòa đồng. “Lấy vợ, sinh con và làm việc ở TP Vĩnh Yên nhưng mỗi lần về quê là Trung sang hỏi thăm xóm làng, chơi đùa với trẻ nhỏ. Đến bây giờ, chúng tôi vẫn không hiểu sao Trung dám gây ra việc tày trời như vậy” - người này nói với báo Lao Động. Chưa hết bàng hoàng về sự việc, ông Thành (bố nghi phạm) - cho hay với báo Lao Động, từ khi biết chuyện, gia đình vẫn chưa nhận được tin chính thức hay có cơ quan nào về làm việc. “Đợt này Trung bảo bận công việc, hai tuần mới đưa cháu về nhà ăn cơm với ông bà một bữa xong lại vội vàng đi. Hôm qua (15.8), vợ Trung đã xuống Hà Nội nhưng chưa được thăm gặp hay hỏi han được thông tin gì về chồng”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi thư khen ngợi lực lượng tham gia giải cứu bé trai bị bắt cóc Trước chiến công này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã gửi thư khen các tập thể, cá nhân thuộc Công an thành phố Hà Nội vì đã có thành tích phá án trong vụ bé trai bị bắt cóc tại quận Long Biên, Hà Nội.

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