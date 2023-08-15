Vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi tống tiền 15 tỷ đồng: Nghi phạm có nhân thân thế nào?

Đời sống 15/08/2023 19:06

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, do vay nợ tiền của nhiều người, không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để tống tiền.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, gày 15/8, Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin ban đầu về vụ bắt cóc trẻ em nhằm tống tiền, xảy ra tại phường Việt Hưng (quận Long Biên, TP Hà Nội) vào tối 14/8. Nghi phạm của vụ án là Nguyễn Đức Trung (SN 1992, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Tại buổi họp báo, nói về nhân thân nghi phạm, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết nghi phạm bước đầu khai không có công ăn việc làm; chưa có tiền án, tiền sự. Trong quá trình gây án, đối tượng đã chuẩn bị từ trước nhiều biển số xe giả để thay đổi trong quá trình bỏ trốn và chuẩn bị súng bắn đạn cao su được mua trên mạng.

Vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi tống tiền 15 tỷ đồng: Nghi phạm có nhân thân thế nào? - Ảnh 1
Nguyễn Đức Trung, nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi đòi tiền chuộc 15 tỉ đồng - Ảnh: Báo Người Lao Động

Nói về quá trình phá án, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết ban chuyên án gặp muôn vàn khó khăn bởi đây là vụ án khó, thời gian xảy ra vào chập tối và diễn ra rất nhanh. Bên cạnh đó, trong quá trình liên lạc với gia đình, nghi phạm nói chuyện với mẹ cháu bé với giọng rất xã hội, hằn học, đưa ra số tiền không mặc cả "thích tiền hay là thích con" khiến người nhà nạn nhân càng loạn. Ngoài ra, nghi phạm di chuyển đi rất nhiều nơi và nhiều cách "gây sức ép với gia đình và yêu cầu không được báo công an".

Đến thời điểm bắt giữ được đối tượng, lực lượng chức năng đã đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cháu bé.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm thời điểm lúc bị bắt, trong súng của nghi phạm có 6 viên đạn. Trong quá trình bị truy bắt, đối tượng bắn 1 viên vào đùi chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên, 1 viên tiếp tục lên nòng.

Dẫn tin từ VietNamNet, heo đó, khoảng 19h40 ngày 14/8, Công an Thành phố tiếp nhận đơn trình báo của chị H. (SN 1987, trú tại khu đô thị Việt Hưng) về việc nhận được cuộc điện thoại báo con trai chị là cháu P (SN 2016) bị bắt cóc và yêu cầu gia đình phải nộp 15 tỷ đồng để chuộc con.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc công an thành phố Hà Nội đã chủ trì họp với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị chỉ đạo phương án giải cứu cháu bé.

Vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi tống tiền 15 tỷ đồng: Nghi phạm có nhân thân thế nào? - Ảnh 2
Công an TP Hà Nội thông tin tới báo chí kết quả điều tra ban đầu về vụ bé trai 7 tuổi bị bắt cóc - Ảnh: 

Sau gần 10 tiếng điều tra, truy bắt, đến khoảng 5h sáng 15/8, các đơn vị của Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung (SN 1992, trú tại ở xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) và giải cứu thành công cháu P, đưa cháu về gia đình an toàn.

Tại cơ quan Công an, Trung khai nhận, do vay nợ tiền của nhiều người, không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản của các nhà dân sinh sống ở những khu đô thị cao cấp tại Hà Nội.

Khoảng 9h ngày 14/8, Trung sử dụng ô tô KIA Morning màu trắng lắp biển số giả là 29A-24699 di chuyển tới khu đô thị mới Việt Hưng và đi vòng quanh trong khu này để trộm cắp tài sản. Khi đi, Trung mang theo 1 khẩu súng bắn đạn cao su mua từ trước. 

Tuy nhiên, tại đây, Trung không trộm cắp được tài sản nên nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để tống tiền. Đối tượng đã mua cuộn băng dính to, găng tay, dây chun buộc hàng tại một chợ trên địa bàn quận Long Biên.

Sau đó, khoảng 18h30 cùng ngày, Trung đi đến khu vực trước cửa biệt thự C6BT7 khu đô thị mới Việt Hưng thì phát hiện P nên bắt cóc cháu bé đưa lên ô tô.

Vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi tống tiền 15 tỷ đồng: Nghi phạm có nhân thân thế nào? - Ảnh 3
Chiếc xe Trung dùng để gây án - Ảnh: 

Trung đã dùng dây buộc tay cháu bé và đưa cháu di chuyển qua nhiều địa bàn trên thành phố Hà Nội. Đối tượng liên tục gọi điện cho gia đình cháu bé đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc.

Đến khoảng 5h ngày 15/8, khi Trung đưa bé trai đến đường gom khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, Hà Nam thì bị lực lượng công an thành phố bắt giữ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, lực lượng công an xác định phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cháu bé. Do đó, sau khi gia đình cháu bé trao tiền và đối tượng trao trả cháu bé thì mới hành động. Đúng như dự báo, khi đối tượng giao cháu bé và gia đình giao tiền thì lực lượng chức năng tiến hành truy đuổi. Đối tượng đã bắn lại và làm một đồng chí bị thương.

Cũng theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung đã chuẩn bị trước khi thực hiện hành vi bắt cóc, mang theo cả súng và các biển số xe giả để tẩu thoát. 

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội đánh giá "đây là vụ án hết sức manh động, táo bạo, tinh vi, trắng trợn nên không thể dung tha", bằng sự quyết tâm, dứt khoát phải bắt đối tượng trong đêm ngày 14/8. 

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