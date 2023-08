Theo thông tin từ VietnamPlus, ngày 15/8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cùng Đoàn công tác của Công an thành phố đã đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (Long Biên, Hà Nội) động viên, biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm nguy hiểm của Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn (cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự, Công an Quận Long Biên) trong vụ việc giải cứu một cháu bé bị bắt cóc.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng ân cần động viên và mong muốn Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn thực hiện nghiêm phác đồ điều trị của y, bác sỹ để sớm bình phục, trở lại đơn vị; đồng thời biểu dương tinh thần, trách nhiệm của Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn.