Thiếu tá trúng đạn khi giải cứu cháu bé bị bắt cóc: Tiên lượng tích cực, chuẩn bị các bước để phẫu thuật vết thương

Đời sống 15/08/2023 16:18

Trong quá trình cùng đồng đội truy bắt tên tội phạm nguy hiểm và giải cứu cháu bé, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn đã bị đối tượng chống trả quyết liệt và bắn trúng đùi.

Theo thông tin từ VietnamPlus, ngày 15/8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cùng Đoàn công tác của Công an thành phố đã đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (Long Biên, Hà Nội) động viên, biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm nguy hiểm của Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn (cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự, Công an Quận Long Biên) trong vụ việc giải cứu một cháu bé bị bắt cóc.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng ân cần động viên và mong muốn Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn thực hiện nghiêm phác đồ điều trị của y, bác sỹ để sớm bình phục, trở lại đơn vị; đồng thời biểu dương tinh thần, trách nhiệm của Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn.

Đây là tấm gương sáng để tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên và cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố học tập, noi theo. 

Thông báo sơ bộ tình hình sức khỏe của bệnh nhân, Thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Ngọc Hân, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết tình hình sức khỏe của Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn tiên lượng tích cực.

Hiện các bác sỹ đã chẩn đoán hình ảnh và chuẩn bị phẫu thuật vết thương cho bệnh nhân.

Cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết đây là nguồn cổ vũ để anh cố gắng điều trị vết thương, nhanh bình phục sức khỏe, sớm trở lại đơn vị.

Thiếu tá trúng đạn khi giải cứu cháu bé bị bắt cóc: Tiên lượng tích cực, chuẩn bị các bước để phẫu thuật vết thương - Ảnh 1
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, thăm động viên Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn - người đã bị đối tượng chống trả quyết liệt, bắn trúng đùi, gây thương tích - Ảnh: Báo Nhân Dân 

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, trước đó, tối 14/8, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận tin báo từ gia đình chị Đ.T.H (trú tại khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên) về việc con trai chị H (sinh năm 2016) bị một đối tượng nam giới đeo khẩu trang bắt, đưa lên xe ô-tô khi đang đi xe đạp tại khu vực gần nhà.

Sau đó, chị H nhận được điện thoại yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để “chuộc” con.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố đã triệu tập lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ về Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố, trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường với quyết tâm nhanh nhất giải cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cháu bé.

Quá trình điều tra, thông tin về đối tượng gây án hầu như không có, các đơn vị nghiệp vụ đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện bố trí mật phục, đón lõng tại những địa điểm để lại dấu vết của đối tượng; phối hợp Công an các tỉnh xác minh thông tin về đối tượng gây án.

Sau gần 10 tiếng đồng hồ trắng đêm truy xét, đến khoảng 5 giờ ngày 15/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1992, quê quán: huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc), giải cứu thành công cháu bé về với gia đình bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Tại cơ quan Công an, bước đầu, đối tượng khai khoảng 19 giờ ngày 14/8, Trung điều khiển ô-tô đi nhiều vòng quanh khu đô thị Việt Hưng thì phát hiện con trai chị H đang đạp xe nên đã khống chế, bắt cóc cháu.

Hiện Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

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