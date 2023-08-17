Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) đã đề nghị thực hiện các thủ tục tước danh hiệu Công an nhân dân theo quy định của ngành Công an đối với Nguyễn Đức Trung để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 16/8, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết, sau khi xác định đối tượng bắt cóc bé trai 7 tuổi ở Long Biên là Nguyễn Đức Trung, có cấp hàm thượng úy, cán bộ đang công tác tại Đội Tham mưu phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã có văn bản gửi Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, thông tin về vụ án, chiều ngày 15/8/2023, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội cho biết, hồi 19h40 ngày 14/8/2023, Công an TP tiếp nhận đơn trình báo của chị Đ.T.H (SN 1987, nơi cư trú: Khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, Long Biên) về nội dung chị H. nhận được cuộc gọi báo con trai chị là cháu N.T.P (sinh năm 2016) đã bị bắt cóc và yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để chuộc con.

"Căn cứ nội dung thông báo và đề nghị của Công an TP. Hà Nội, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định về việc kỷ luật cán bộ bằng hình thức tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Nguyễn Đức Trung, làm căn cứ để cơ quan điều tra thực hiện các hoạt động tố tụng theo quy định", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin với VietNamNet.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chủ trì họp với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong Công an TP và thống nhất chỉ đạo phương án giải cứu cháu bé. Sau gần 10 tiếng, đến khoảng 5h00 ngày 15/8/2023, các đơn vị trong Công an TP đã bắt giữ được đối tượng gây án là Nguyễn Đức Trung (SN 1992, nơi cư trú: Thôn Hòa Thịnh, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc), giải cứu thành công cháu bé về với gia đình bảo đảm an toàn.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do vay nợ tiền của nhiều người, không có khả năng chi trả nên Nguyễn Đức Trung nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản của các nhà dân sinh sống ở các khu đô thị cao cấp tại Hà Nội.

Khoảng 9h00 ngày 14/8/2023, Trung sử dụng xe ô tô Kia Moring màu trắng (BKS thật là 88A-28644) lắp BKS giả là 29A-24699; mang theo 01 khẩu súng bắn đạn cao su (Trung mua trước đây) xuống địa bàn khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội và đi vòng quanh trong khu vực này để trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Đức Trung thời điểm bị bắt giữ - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Tuy nhiên Trung không trộm cắp được tài sản nên nảy sinh ý định bắt cóc 1 trẻ em (dưới 8 tuổi) để đe dọa cưỡng đoạt tiền của gia đình cháu bé. Sau khi nảy sinh ý định trên, Trung đã mua 1 quận băng dính to, 1 đôi găng tay, 2 dây chun buộc hàng tại một chợ trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội (Trung chưa nhớ địa chỉ).

Khoảng 18h30 cùng ngày, Trung đi đến khu vực trước cửa biệt thự C6BT7 khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng thì phát hiện và thực hiện hành vi bắt cóc cháu N.T.P cho lên xe ô tô.

Trung đã dùng dây buộc tay cháu bé và đưa cháu bé di chuyển qua nhiều địa bàn trên thành phố Hà Nội, liên tục gọi điện cho gia đình cháu bé để tống tiền (đòi gia đình cháu bé 15 tỷ tiền chuộc).

Đến khoảng 5h00 ngày 15/8/2023, khi Trung đưa cháu bé đến đường gom Khu công nghiệp Đồng Văn, thị trấn Đồng Văn, Hà Nam thì bị lực lượng Công an TP bắt giữ.

Hiện, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, mở rộng điều tra làm rõ đối tượng liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.