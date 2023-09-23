PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Các bác sĩ của bệnh viện nỗ lực cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế quyết tâm cấp cứu, cố gắng để cai máy thở sớm nhất, phục hồi chức năng sớm nhất cho nam bệnh nhân nặng đang điều trị hồi sức.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, thông tin về tình hình sức khoẻ của 21 bệnh nhân là nạn nhân của vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết hiện có 1 trường hợp nặng đang điều trị hồi sức tích cực tại Trung tâm hồi sức; 1 trường hợp chấn thương gót chân hiện đã được các y bác sĩ của bệnh viện phẫu thuật; các trường hợp còn lại có cải thiện cần theo dõi thêm những rối loạn có thể diễn ra, tiếp tục điều trị oxy gọng và liệu pháp tâm lý. Thông tin về trường hợp bệnh nhân N.V.C, PGS.TS Đào Xuân Cơ cho hay, bệnh nhân vẫn hôn mê, chưa tỉnh. "Chúng tôi cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế quyết tâm nỗ lực cấp cứu, cố gắng để cai máy thở sớm nhất, phục hồi chức năng sớm nhất cho nam bệnh nhân nặng đang điều trị hồi sức. Tuy nhiên chúng tôi lo ngại di chứng thần kinh sau ngộ độc CO trong đám cháy"- Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nói với báo Sức Khỏe và Đời sống.

PGS.TS Đào Xuân Cơ- Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Các bác sĩ của bệnh viện nỗ lực cùng các chuyên gia trong nước và quốc tế quyết tâm cấp cứu, cố gắng để cai máy thở sớm nhất, phục hồi chức năng sớm nhất cho nam bệnh nhân nặng đang điều trị hồi sức - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Theo PGS Đào Xuân Cơ, ngay ở thời điểm nhập viện, nam bệnh nhân này đã hôn mê nguy kịch do bị ngạt khói. Phổi của bệnh nhân bị ám đen vì khói độc. Liên tục trong các ngày đầu bệnh nhân được đưa đến bệnh viện, Nngày nào các bác sĩ cũng tích cực rửa phổi, thế nhưng đến ngày thứ 6, dịch phổi hút ra vẫn có màu đen kịt. Trước đó, rạng sáng 13/9, bệnh nhân C. được đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng ngộ độc khí CO nặng, ngay lập tức được đặt ống nội khí quản. Xác định đây là trường hợp rất nặng, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã ngày đêm nỗ lực điều trị chống độc và hồi sức tích cực cho nạn nhân.

"Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục nỗ lực để có thể điều trị tốt nhất có thể cho thiếu tá C. cũng như các nạn nhân khác của vụ cháy" - Giám đốc Đào Xuân Cơ nhấn mạnh. Hình ảnh dịch phổi của bệnh nhân C. rửa đến ngày thứ 5 thứ 6 vẫn đen kịt - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Theo thông tin từ VietnamPlus, chiều 22/9, tại Bệnh viện Bạch Mai có 10 người trong số 31 bệnh nhân do vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) được ra viện. Đây là lượt bệnh nhân đầu tiên tại Bệnh viện Bạch Mai ra viện sau gần 10 ngày theo dõi, điều trị. Phó Giáo sư Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho hay đến thời điểm này sau nhiều nỗ lực điều trị, chăm sóc, phần lớn các bệnh nhân là nạn nhân của vụ cháy điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai đã ổn định sức khỏe. Các bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe và được ra viện tại Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Vietnamplus Trước đó, ngày 26/9, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 26 trường hợp nạn nhân vụ cháy hít phải khói độc ở các mức độ khác nhau, trong đó có 2 người nguy kịch, 2 người bị đa chấn thương, 7 bệnh nhi, 1 người bệnh cao tuổi (81 tuổi). Những ngày sau đó, Bệnh viện tiếp nhận thêm 5 bệnh nhân từ bệnh viện khác chuyển tới. Phó Giáo sư Vũ Văn Giáp cho hay trong quá trình điều trị, các y bác sỹ phải rửa phổi cho các bệnh nhân nhiều lần trong nhiều ngày, dịch rửa phổi đục đen. “Những ngày qua, bệnh viện đảm bảo việc chăm lo đời sống, sức khỏe tinh thần cho người bệnh. Bệnh viện không thu bất kỳ chi phí nào của người bệnh, cũng như các phụ phí sinh hoạt khác của người nhà người bệnh trong thời gian nằm viện”, bác sỹ Giáp cho hay với VietnamPlus.

Thiếu tá biên phòng trong vụ cháy chung cư mini: 2 con trước đó đã không qua khỏi, bản thân anh hiện vẫn đang phải thở máy Trong số 27 bệnh nhân vụ cháy chung cư mini vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, thiếu tá biên phòng N.V.C. là trường hợp nặng nhất hiện vẫn đang tiếp tục thở máy, các chỉ số sinh tồn chưa cải thiện.

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