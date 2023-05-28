Thanh Hóa: Cháy nhà khiến 2 người tử vong thương tâm

Đời sống 28/05/2023 10:18

Vào ngày 28/5, UBND xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn, khiến hai người tử vong trong căn phòng của ngôi nhà 2 tầng.

Theo thông tin từ báo Giáo dục và Thời đại, UBND xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn, khiến hai người tử vong trong căn phòng của ngôi nhà 2 tầng.

Cụ thể, khoảng gần 7h sáng vào ngày 28/5, chính quyền xã Yên Phú nhận được thông tin tại ngôi nhà của bà M. T. Y (hơn 40 tuổi), ở thôn Đa Nẫm, xã Yên Phú bị hỏa hoạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ cùng người dân khẩn trương dập lửa. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ và xe chuyên dụng đến hiện trường để chữa cháy.

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Hiejn trường vụ cháy - Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại

Tuy nhiên, sau khi ngọn lửa được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện trong căn phòng có 2 thi thể. Hai nạn nhân được xác định là bà M.T.Y. và ông Đ.V.Tr (hơn 50 tuổi) cũng là người địa phương.

Hiện tại, chính quyền địa phương đã báo cáo vụ việc lên cấp trên. Công an tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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Đám cháy khiến 2 người trong nhà thương vong - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào khoảng 2h55 ngày 26/5, người dân phát hiện đám cháy bùng phát tại nhà ông Cường nên hô hào, huy động bình chữa cháy dập lửa. Một số hộ dân sợ đám cháy lan sang nên kêu gọi mọi người trong nhà thoát ra ngoài.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Tân Phú phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Tân Bình điều động 7 xe chữa cháy chuyên dụng và 36 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa. Sau 20 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Đám cháy khiến 10/18m2 căn nhà bị cháy cùng nhiều tài sản bên trong.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông Trương Chí Cường (SN 1958) và người bị thương là bà Nguyễn Thị Hằng Nga (SN 1963, vợ ông Cường). Bà Nga đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 do bị bỏng nặng.

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