Xót xa bé gái với chi chít vết thương trên khắp cơ thể, nghi bị người thân bạo hành

Xã hội 28/05/2023 08:46

Vì có hoàn cảnh khó khăn nên bố mẹ gửi cho cô họ là N.T.M.T (SN 1987, thường trú tại phường Cam Lộc, TP Cam Ranh) nuôi. Trong quá trình chung sống với cô họ, bé L. đã bị người này bạo hành nhiều lần.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều 27/5, một lãnh đạo UBND phường Cam Lộc cho biết, Công an phường này đã phối hợp với Công an TP Cam Ranh xác lập hồ sơ việc bé gái H.T.L (SN 2012, ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) nghi bị cô họ bạo hành.

 

Cụ thể, gia đình bé H.T.L có hoàn cảnh khó khăn nên bố mẹ gửi cho cô họ là N.T.M.T (SN 1987, thường trú tại phường Cam Lộc, TP Cam Ranh) nuôi. Trong quá trình chung sống với cô họ, bé L. đã bị người này bạo hành nhiều lần.

Đến tối 26/5, bà chủ nhà trọ của N.T.M.T phát hiện cháu H.T.L có nhiều vết thương trên người nên dẫn cháu lên trình báo với Công an phường Cam Lộc. Tiếp nhận vụ việc, Công an phường Cam Lộc đã lấy lời khai của cháu L. và bà chủ phòng trọ. Sau đó, Công an phường Cam Lộc đưa cháu L. đến bệnh viện kiểm tra và phối hợp với Công an TP Cam Ranh xác lập hồ sơ để điều tra vụ việc này.

Vị lãnh đạo UBND phường Cam Lộc cho biết thêm, ngay khi tiếp nhận thông tin từ công an phường thì đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của phường nhanh chóng có mặt để đảm quyền lợi cho cháu. Sau khi được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ đã kiểm tra và cho biết sức khoẻ cháu H.T.L vẫn ổn định. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã chỉ đạo Hội phụ nữ phường đưa cháu L. đến ở với người giám hộ để tránh những bất trắc cho cháu H.

Xót xa bé gái với chi chít vết thương trên khắp cơ thể, nghi bị người thân bạo hành - Ảnh 1
Bác sĩ kiểm tra các vết thương trên người bé H.T.L. - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Nhân dân, một sự việc xảy ra tương tự vào khoảng 19 giờ ngày 20/5, Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhi N.N.T.C (2 tháng 20 ngày tuổi), được những người sinh sống gần nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), đưa đến bệnh viện. Mẹ cháu bé sau đó mới xuất hiện tại bệnh viện.

Cháu bé nhập viện trong tình trạng choáng đa chấn thương, hôn mê. Bệnh viện đã huy động bác sĩ để tiến hành hội chẩn. Bước đầu chẩn đoán bé bị gãy xương cẳng tay trái và tay phải; gãy xương đùi cả 2 chân, chấn thương sọ não… Bé bị hôn mê, phải tiếp máu; ban đầu thở qua nội khí quản, sau đó phải thở máy trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi nhận thông tin, tối 20/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Đà Lạt Đặng Quang Tú và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Đà Lạt Trần Thị Vũ Loan, đến bệnh viện thăm hỏi cháu bé, đồng thời giao cơ quan Công an điều tra, làm rõ vụ việc.

Xót xa bé gái với chi chít vết thương trên khắp cơ thể, nghi bị người thân bạo hành - Ảnh 2
Đối tượng nghi bạo hành bé C là bạn trai của mẹ ruột - Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo Công an TP Đà Lạt, sau khi chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh, đến 22 giờ ngày 20/5, đã xác định được mẹ cháu bé là N.P.H.A (22 tuổi, hộ khẩu phường 3, TP Đà Lạt). Mẹ con chị A sống chung với bạn trai của chị A tại nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TP Đà Lạt.

Qua đấu tranh, cơ quan chức năng xác định đối tượng nghi bạo hành bé C là bạn trai của chị A. Đến rạng sáng 21/5, Công an TP Đà Lạt bắt giữ được nghi phạm bạo hành bé C.

 

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