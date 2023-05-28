Vì mâu thuẫn vợ chồng nên đối tượng Đinh Văn Thôi nghi vấn đã treo cổ con gái tuổi của mình.

Theo thông tin từ Zing, vào chiều ngày 27/5, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát thông báo truy tìm Đinh Văn Thôi (SN 1978, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi), nghi phạm sát hại con gái 5 tuổi.

Cụ thể, Thôi về nhà cha mẹ vợ ở xã Ba Vì (huyện Ba Tơ) chơi thì xảy ra mâu thuẫn với vợ. Thôi bực tức đập phá nhiều đồ đạc trong nhà.

Hiện đối tượng Đinh Văn Thôi đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú - Ảnh: Zing

Sáng 27/5, trong lúc vợ đi làm, Thôi nảy sinh ý định giết con rồi tự tử. Thôi bế con leo lên mái nhà rồi phá tôn để cột 2 thòng lọng vào xà nhà. Sau khi sát hại con, Thôi cũng treo cổ tự tử.

Đúng lúc này, vợ của Thôi về nhà và phát hiện sự việc. Người vợ dùng rựa chặt đứt thòng lọng cứu chồng và con. Thấy cháu bé bất động, Thôi cùng vợ đưa con đến Trạm Y tế xã Ba Vì cấp cứu. Nghe bác sĩ thông báo con gái đã chết, Thôi liền bỏ trốn.

Nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Ba Tơ đã nhanh chóng có mặt tại nhà đối tượng Thôi phong tỏa hiện trường. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Theo Công an Quảng Ngãi, khi chạy trốn nghi phạm Đinh Văn Thôi mặc áo ca rô màu xám, quần jean màu xanh, không mang dép.

Hiện Phòng CSHS Công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Ba Tơ tổ chức truy tìm Đinh Văn Thôi. Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng tình nghi có thể bắt giữ hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất.

Thực hư thông tin vỡ hụi 1.000 tỷ đồng khiến nhiều người dân ở Đồng Nai lao đao Vào ngày 27/5, dư luận không khỏi hoang mang trước thông tin hàng trăm khách hàng ở Đồng Nai đã bị chủ hụi lừa tiền và số tiền bị chủ hụi lừa khoảng 1.000 tỷ đồng.

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