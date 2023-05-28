Công an quận Tân Phú (TP HCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dẫn đến một người tử vong.

Theo thông tin từ VTC News, vào sáng ngày 28/5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà số 18 đường Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, làm 1 người chết, 2 người bị thương.

Cụ thể, vào 0h40 cùng ngày, Phòng PC07 nhận tin báo cháy nhà dân ở địa chỉ trên nên điều động Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tân Bình; quận Tân Phú cùng 7 xe cứu hoả và 45 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Ngôi nhà bị cháy vào sáng ngày 28/5 - Ảnh: Báo Tiền Phong

Khói nhuộm đen tường nhà - Ảnh: Báo Tiền Phong

Nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Thời điểm này, ngọn lửa lan ra toàn bộ căn nhà, cột khói bốc lên rất cao. Một số người dân dùng nước bình chữa cháy tiếp cận dập lửa nhưng không thành. Căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát dữ dội. Nhiều người dân lo sợ cháy lan nên tìm cách di chuyển ra khu vực an toàn. Đến 3 giờ 20 phút, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy khiến 3 người thương vong - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vụ cháy đã khiến V.V.H. (SN 2001) tử vong tại chỗ; N.H.H. (SN 2007) và N.X.V. (SN 1998) bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Trưng Vương.

Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà với diện tích 378m2.

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