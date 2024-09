Cô gái đi xe máy khi đến hướng vào khu công nghiệp Phố Nối A đã xảy ra tai nạn với một xe đầu kéo đang di chuyển trên QL5.

Theo thông tin từ báo Giao Thông: Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h chiều 28/9, đoạn ngã tư Phố Nối A, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Vào thời điểm trên, một người phụ nữ đi xe máy hướng vào khu công nghiệp Phố Nối A đã xảy ra tai nạn với một xe đầu kéo đang di chuyển trên QL5.

Sau cú va chạm, người phụ nữ bị xe đầu kéo cán qua người và mắc kẹt ở gầm xe. Nạn nhân sau đó được xác định tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã phần luồng giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là Mai Thị S (sinh năm 2002, trú ở Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang). Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nạn nhân đi làm xa nhà nên ngay trong đêm, cơ quan chức năng địa phương đã liên hệ với đội ngũ xe cứu thương 0 đồng để hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về quê.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Báo Giao Thông)

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối cùng ngày tại Bình Dương cũng xảy ra một vụ tai nạn chết người: Hơn 16 giờ chiều, xe tải do người đàn ông tên D.T.P (35 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển chạy trên Quốc lộ 13 hướng từ Bình Dương đi Bình Phước.

Khi đến vòng xoay Gò Đậu, phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một, xe tải va chạm với xe máy do nữ sinh viên tên N.H.Y (18 tuổi, quê Nghệ An, hiện ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến Y. bị húc văng về trước, bị thương nặng. Mặc dù đã được người dân nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên tình hình giao thông qua khu vực này bị ách tắc cục bộ.

