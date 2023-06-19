Sau vụ việc trẻ bị đánh, chùa Cự Đà sẽ dừng vĩnh viễn các khóa tu

Đời sống 19/06/2023 08:47

Vị trụ trì chùa Cự Đà nhấn mạnh, từ nay về sau bà Phạm Thị Thu không liên quan đến bất kỳ công việc nào tại chùa.

Liên quan vụ một phụ huynh phản ánh con bị đánh tại khóa tu mùa hè ở chùa Cự Đà, trao đổi với báo Dân Trí, tối ngày 18/6, Đại đức Thích Di Kiên - trụ trì chùa Cự Đà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội) khẳng định, từ nay chùa Cự Đà sẽ dừng vĩnh viễn tất cả các khóa tu.

Theo Đại đức, trong chiều 18/6, nhà chùa đã nhận chuyển khoản 86.000.000 đồng từ bà Phạm Thị Thu - Trưởng ban tổ chức khóa tu chùa Cự Đà. Số tiền này bà Thu nhận từ các phụ huynh có con em đăng ký tu khóa 3 tại chùa Cự Đà. Nhà chùa đang gấp rút hoàn thiện thủ tục để hoàn trả lại tiền cho các phụ huynh. 

Vị trụ trì chùa Cự Đà nhấn mạnh, từ nay về sau bà Phạm Thị Thu không liên quan đến bất kỳ công việc nào tại chùa.

"Mọi việc thu, chi của chùa đều có hóa đơn và biên lai ghi nhận, với số tiền đã nhận từ khóa tu thứ 3 sẽ trả lại cho các phụ huynh" - trụ trì chùa Cự Đà nói rõ và khẳng định việc thu, chi tại các khóa tu đều do phật tử có trình độ về kế toán ghi chép đầy đủ. Tiền còn thừa sẽ được nhà chùa sử dụng để xây dựng thêm nhà vệ sinh, nhà bếp, lắp điều hòa, quạt điện...

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Tối ngày 18/6, Đại đức Thích Di Kiên - trụ trì chùa Cự Đà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội) khẳng định, từ nay chùa Cự Đà sẽ dừng vĩnh viễn tất cả các khóa tu - Ảnh: báo Dân Trí

Hè 2023 là năm thứ 3 chùa Cự Đà tổ chức khóa tu, các khóa trước diễn ra tốt đẹp. Nội dung của các khóa tu hướng đến hiếu thuận, đạo đức, bảo vệ môi trường; giúp trẻ bớt chơi điện tử; giữ 5 giới: không sát sinh, yêu thương động vật, không lấy của người, không nói lời thô ác, yêu thương cha mẹ, không nghiện chất kích thích...

Nói về lý do bà Phạm Thị Thu quản lý các khóa tu tại chùa Cự Đà, Đại đức Thích Di Kiên chia sẻ, bà Thu về chùa khoảng 2 năm và là người yêu trẻ, thường phát tâm cho trẻ em. Các trẻ em khi về dự khóa tu tại chùa Cự Đà rất quý bà Thu. 

"Bà Thu là một người tốt, tâm thiện lành và khi đến chùa không ai muốn hại các con. Tôi ghi nhận đấy là tấm Bồ tát, khi xảy ra việc này rất đáng tiếc" - Đại đức bộc bạch. 

Sau vụ việc trẻ bị đánh, chùa Cự Đà sẽ dừng vĩnh viễn các khóa tu - Ảnh 2
Cô Diệu Tịnh Thu (tức Phạm Thị Thu), phụng sự phật pháp và trợ duyên khoá tu tại chùa Cự Đà đã có tâm thư xin sám hối và xin lỗi phụ huynh với các em theo học -  Ảnh: báo Dân Việt

Trước đó, theo VTV đưa tin, Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội đã làm việc với Giáo hội Phật giáo huyện Thanh Oai và yêu cầu các quận huyện tổng hợp toàn bộ danh sách khóa tu tổ chức trong mùa hè 2023. Thời gian tới, Ban Tôn giáo Hà Nội cũng sẽ tổ chức đoàn kiểm tra công tác tổ chức khóa tu hè trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung vào khóa tu có từ 200 khóa sinh trở lên.

Trước đó, chị G.N.N. đăng tải thông tin trên mạng xã hội với tiêu đề "Trải nghiệm kinh hoàng của con em tại khóa tu mùa hè chùa Cự Đà".

Theo đó, gia đình chị đăng ký khóa tu mùa hè 5 ngày cho con tại chùa Cự Đà. Khóa tu có gần 600 tu sinh, gồm cả nam và nữ ở độ tuổi 9-16.

Đến ngày đón con về, chị N. bị sốc bởi nhìn con người bẩn và hôi hám, chân tay muỗi đốt chi chít.

Gặng hỏi con, chị N. được biết do ở chùa đông người, tắm sau là hết nước nên con chị không tắm được. Lúc ngủ cũng phải nằm dưới nền đất trải chiếu, mấy hôm mưa gió ẩm thấp và nhiều muỗi nên bé không ngủ được.

Người phụ nữ sau đó còn phát hiện tay trái của con sưng to chỗ khuỷu tay và tay còng. Con chị cho biết ở chùa đã xảy ra xô xát và bị bạn dùng ghế gỗ đập mạnh vào đầu và tay. Người phụ trách dặn con "không được nói bị đánh mà là bị ngã, nếu không nghe lời sẽ bị phạt quỳ 2 tiếng".

Ngày 17/6, chị N.T.G.N cho biết, đã gặp mặt trụ trì chùa Cự Đà cũng như đại diện Ban Tổ chức khóa tu. Qua đó, hai bên thống nhất các nội dung về việc xin lỗi gia đình học sinh, đồng thời Ban Tổ chức trả lại toàn bộ kinh phí khóa tu vừa qua.

 

Trưởng ban tổ chức lên tiếng về việc khóa tu chùa Cự Đà sẽ được tổ chức ở... resort

Trưởng ban tổ chức lên tiếng về việc khóa tu chùa Cự Đà sẽ được tổ chức ở... resort

Sau nhiều lùm xùm liên quan đến việc tổ chức khóa tu mùa hè tại chùa Cự Đà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội), bà Phạm Thị Thu, Trưởng ban tổ chức khóa tu chùa Cự Đà, tiếp tục đăng thông tin về việc khóa tu thứ 3 sẽ tổ chức ở một resort.

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