Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 25.9, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm và Thanh tra Sở Y tế Quảng Nam đã làm việc với chủ cơ sở bánh mì Phượng 2 (địa chỉ 02 B Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP Hội An), đại diện TP. Hội An và các ngành liên quan, thông báo kết luận về hành vi vi phạm và các hình thức xử phạt.

Bà Trương Thị Phượng (chủ tiệm bánh mì Phượng 2). Ảnh: Báo Lao Động.

Theo kết luận từ Viện Pasteur Nha Trang, có 7/12 mẫu thực phẩm tại tiệm bánh mì Phượng 2 cho kết quả dương tính với các loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm hàng đầu là Bacillus cereus và Salmonella spp.