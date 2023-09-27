Sau vụ 313 người ngộ độc, bánh mì Phượng tại Hội An bị phạt 110 triệu đồng, đình chỉ hoạt động

Đời sống 27/09/2023 15:01

Tổng số người bị ngộ độc bánh mì Phượng ở Hội An là 313, nguyên nhân gây ngộ độc là do vi khuẩn Salmonella. Cơ sở này chính thức bị đình chỉ hoạt động từ 3 đến 5 tháng và phạt tiền hơn 110 triệu đồng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 25.9, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm và Thanh tra Sở Y tế Quảng Nam đã làm việc với chủ cơ sở bánh mì Phượng 2 (địa chỉ 02 B Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP Hội An), đại diện TP. Hội An và các ngành liên quan, thông báo kết luận về hành vi vi phạm và các hình thức xử phạt.

Sau vụ 313 người ngộ độc, bánh mì Phượng tại Hội An bị phạt 110 triệu đồng, đình chỉ hoạt động - Ảnh 1
Bà Trương Thị Phượng (chủ tiệm bánh mì Phượng 2). Ảnh: Báo Lao Động. 

Theo kết luận từ Viện Pasteur Nha Trang, có 7/12 mẫu thực phẩm tại tiệm bánh mì Phượng 2 cho kết quả dương tính với các loại vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm hàng đầu là Bacillus cereus và Salmonella spp.

2 loại vi khuẩn nguy hiểm này được phát hiện trong chả heo, thịt heo xíu, xíu mại, rau răm, xà lách, hành, dưa leo. Đây chính là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm cho 313 người, từ ngày 11 – 12.9.

Sau vụ 313 người ngộ độc, bánh mì Phượng tại Hội An bị phạt 110 triệu đồng, đình chỉ hoạt động - Ảnh 2
Trong 2 ngày gây ra vụ ngộ độc hàng loạt là 11.9 và 12.9, cơ sở bánh mì Phượng 2 bán ra lần lượt 1.920 ổ bánh mì và 1.700 ổ bánh mì. Báo Lao Động. 

Trao đổi với báo Lao Động, ông Dương Đạt, Chánh Thanh tra Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ sở bánh mì Phượng 2 đã vi phạm 5 quy định trong vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong đó, lỗi nghiêm trọng nhất là gây ngộ độc cho hơn 5 người (mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự), theo quy định Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

“Tổng mức phạt tiền cơ sở bánh mì Phượng 2 là 110,5 triệu đồng. Đồng thời, rút giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm của cơ sở này từ 3 tháng đến 5 tháng” – Chánh Thanh tra Sở Y tế Quảng Nam thông tin.

Ngoài ra, cơ sở bánh mì Phượng 2 còn phải chịu mọi chi phí cho việc xử lí ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị của tất cả nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm.

Sau vụ 313 người ngộ độc, bánh mì Phượng tại Hội An bị phạt 110 triệu đồng, đình chỉ hoạt động - Ảnh 3
Thức ăn gây ngộ độc là thịt heo xíu, rau xà lách, rau răm, hành, dưa leo (những thành phần trong ổ bánh mì này có vi khuẩn Salmonella). Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Như trước đó báo Tiền Phong đưa tin, chiều tối 22/9, ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (thuộc Sở Y tế) vừa có báo cáo kết luận điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại TP Hội An.

Cụ thể, từ kết quả điều tra vụ ngộ độc và kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan từ Viện Pasteur Nha Trang, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kết luận: Vụ ngộ độc thực phẩm xảy lúc 11h ngày 11/9, tại hộ kinh doanh bánh mì Phượng (số 2 Phan Châu Trinh, phường Minh An, TP Hội An). Tổng số trường hợp bị ngộ độc là 313, trong đó có 103 người nước ngoài. Số ca nhập viện là 273 người.

Thức ăn gây ngộ độc là thịt heo xíu, rau xà lách, rau răm, hành, dưa leo (những thành phần trong ổ bánh mì này có vi khuẩn Salmonella). Ngoài ra qua kết quả kiểm nghiệm mẫu phát hiện, mẫu chả heo có chỉ tiêu E.coli không phù hợp quy định.

Sau vụ 313 người ngộ độc, bánh mì Phượng tại Hội An bị phạt 110 triệu đồng, đình chỉ hoạt động - Ảnh 4
Bánh mì Phượng ở Hội An bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm của cơ sở này từ 3 tháng đến 5 tháng. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Trước đó, bà Trương Thị Phượng (chủ tiệm bánh mì Phượng 2) đã gửi thư xin lỗi khách hàng sau sự cố ngộ độc, thừa nhận đã sơ sót trong quá trình kiểm soát nhập nguyên liệu đầu vào, cũng như chưa đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng.

“Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành xin lỗi quý khách hàng. Rất mong lời xin lỗi này được khách hàng chấp thuận và ủng hộ. Sau khi khắc phục hậu quả và được mở cửa trở lại, tôi xin cam kết sẽ đem lại những sản phẩm bánh mì tốt nhất, an toàn nhất để phục vụ quý khách hàng" - trích nội dung thư xin lỗi.

Vụ ngộ độc khi ăn bánh mì Phượng tại Hội An, số bệnh nhân đã hơn 50 người, tiệm tạm dừng hoạt động

Vụ ngộ độc khi ăn bánh mì Phượng tại Hội An, số bệnh nhân đã hơn 50 người, tiệm tạm dừng hoạt động

Tổng số bệnh nhân ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Phượng đã tăng lên trên 50 người, trong đó có 23 người nước ngoài. Trước khi có kết quả xác minh cụ thể, TP Hội An yêu cầu tiệm bánh mì Phượng tạm dừng kinh doanh.

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