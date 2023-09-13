Bà Lê Thị Hồng Cẩm, Chi Cục trưởng Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, bà cùng đại diện các cơ quan liên quan đang làm việc với các cơ sở y tế , sau vụ nhiều người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng.

Theo báo Dân Trí đưa tin, chiều 13/9, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch TP Hội An, xác nhận thông tin trên và cho biết cơ quan chức năng đang thu thập thêm thông tin tại các cơ sở điều trị về số người bị nghi ngộ độc, liên quan đến tiệm bánh mì Phượng.

Hơn 20 du khách nước ngoài đang điều trị tại Bệnh viện Thái Bình Dương - Hội An. Sức khỏe các bệnh nhân đang hồi phục ổn định. Còn một số du khách đang điều trị tại các cơ sở y tế khác.

Theo bà Cẩm, đến 15h ngày 13/9, có hơn 50 người nghi bị ngộ độc thực phẩm , liên quan đến tiệm bánh mì Phượng, trong đó có nhiều du khách nước ngoài, đang điều trị tại một số cơ sở y tế, cơ quan chức năng chưa thống kê hết.

Tại Bệnh viện Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn), có 7 người nghi ngộ độc, trong đó có 2 nữ du khách người Úc. Cả 2 bệnh nhân này đang được theo dõi sức khỏe.

Theo VietNamNet đưa tin trước đó, 31 người bị ngộ độc khi ăn bánh mì Phượng (số 2B, đường Phan Chu Trinh, phường Minh An, TP Hội An), thời gian từ 8h-20h ngày 11/9.

2 du khách nước ngoài bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng đang điều trị tại Bệnh viện Vĩnh Đức. Ảnh: Báo Dân Trí.

Người đầu tiên ngộ độc vào lúc 11h cùng ngày. Khoảng cách từ lúc ăn đến khi xuất hiện triệu chứng ít nhất là 2 giờ, nhiều nhất 16 giờ.

Chiều 12/9, Trung tâm Y tế thành phố Hội An kiểm tra, yêu cầu tiệm bánh mì giữ mẫu thức ăn liên quan và niêm phong, bảo quản mẫu theo quy định để gửi Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quảng Nam kiểm nghiệm xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm, hiện chưa có kết quả.

Tính đến 18h ngày 12/9, đoàn ghi nhận có 31 người bị ngộ độc, trong đó 5 người điều trị ngoại trú, còn lại đang nằm điều trị tại các bệnh viện.

Hầu hết bệnh nhân đều có triệu chứng sốt cao, nôn mửa, đau bụng, đi phân lỏng nhiều lần và kéo dài. Những bệnh nhân đang nằm điều trị tại một số bệnh viện ở Quảng Nam và Đà Nẵng. TP Hội An cũng đã yêu cầu cơ sở này ngừng hoạt động trong ngày 13/9 để cơ quan chức năng đến kiểm tra.

Chiều 13/9, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa có báo cáo ban đầu vụ ngộ độc thực phẩm tại tiệm bánh mì Phượng ở Hội An. Theo đó, sau khi kiểm tra, vào ngày 11/9, tiệm bánh mì Phượng đã bán 1.920 ổ bánh mì. Ngày 12/9, cơ sở này bán 1.700 ổ.

Đoàn kiểm tra đến kiểm tra mẫu thức ăn liên quan và niêm phong tại tiệm bánh mì Phượng. Ảnh: Báo VietNamNet.

Kết quả ban đầu, khu vực sơ chế chưa đảm bảo vệ sinh, chưa phân biệt giữa khu vực bảo quản nguyên liệu, thực phẩm, khu vực sơ chế, chế biến và khu vực khác. Quán không lưu bánh mì, sốt trứng gà tươi trong số lượng món ăn trong 1 ngày.

Cơ sở này không có dụng cụ thu gom, chứa đựng rác thải, chất thải đảm bảo vệ sinh (thùng rác tại khu vực sơ chế, chế biến không có nắp đậy). Các dụng cụ sơ chế, chế biến chưa đảm bảo vệ sinh (máy xay thịt).

Theo Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, thức ăn nghi ngờ ngộ độc là bánh mì (patê, thịt xíu gồm thịt và nước, xíu mại, rau răm, rau húng, hành, xà lách, sốt trứng gà tươi, dưa leo, đu đủ chua, chả heo).

TP Hội An cũng đã yêu cầu cơ sở này ngừng hoạt động trong ngày 13/9 để cơ quan chức năng đến kiểm tra.