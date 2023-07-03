Chủ tiệm bánh mì ở Hà Nội bị tố đánh khách: 'Không có lửa làm sao có khói... nhân viên chỉ phẩy tay nhẹ'

Đời sống 03/07/2023 11:42

Khi nhóm khách ra quầy thanh toán đã góp ý cửa hàng làm biển quy định 'không mang đồ ăn vào' lớn hơn để khách dễ chú ý thì lập tức bị chủ quán và nhân viên xúc phạm, lao vào hành hung.

Theo thông tin từ VietNamNet, 2 ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao trước sự việc, nữ thực khách N.K.A (trú Q.Tây Hồ, Hà Nội) tố bản thân và em trai bị hai nhân viên quán bánh mì N.S (trên đường Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm) hành hung.

Chiều 2/7, bà H.T.H., chủ cửa hàng bánh mì này xác nhận có xảy ra sự việc cãi vã với khách vào tối 30/6. "Nhân viên của tôi chỉ "phẩy" tay nhẹ một cái, nhưng bị họ vu oan là hành hung", bà H. khẳng định.

Chủ tiệm bánh mì ở Hà Nội bị tố đánh khách: 'Không có lửa làm sao có khói... nhân viên chỉ phẩy tay nhẹ' - Ảnh 1
Tiệm bánh mì ở Hàng Trống bị tố đánh khách - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Theo bà H., thiếu niên 15 tuổi là em trai thực khách N.K.A. đến quán trước. Sau khoảng 10 phút, chị A. và mẹ cũng có mặt, ngồi bàn trong cùng ở tầng một. Chủ quán cho hay, khi thấy cô gái mang theo lon nước dừa, bà đã nhắc nhở "không được mang đồ ăn, thức uống từ ngoài vào". Đây là quy định từ trước của quán, được công khai bằng hình ảnh thông báo trên tường.

Bà H. cũng nhiều lần cho rằng, "không có lửa làm sao có khói", "khách hàng tỏ thái độ khó chịu nên dẫn đến cự cãi, xô xát".

Theo báo Phụ nữ Việt Nam, trước đó ngày 1/7, mạng xã hội xôn xao câu chuyện một nhóm khách hàng bị chủ quán cùng nhân viên quán bánh Mì N.S chửi mắng, đánh, tát sau khi góp ý về việc nhân viên to tiếng vì khách hàng mang đồ uống từ ngoài vào, do không biết quy định của quán.

Chủ tiệm bánh mì ở Hà Nội bị tố đánh khách: 'Không có lửa làm sao có khói... nhân viên chỉ phẩy tay nhẹ' - Ảnh 2
Bài đăng tố tiệm bánh mì hành hung khách - Ảnh: Tuổi Trẻ online

Theo bài viết được đăng tải, khoảng 18h ngày 30/6, một nhóm khách hàng đến quán bánh mì N.S trên đường Lý Quốc Sư ăn tối. Một khách hàng nữ vô tình cầm theo 1 lon nước dừa mua từ trước vào quán do không biết quy định, khi được nhắc nhở, khách hàng này lập tức cất xuống ghế và xin lỗi do không biết.

Chủ quán lúc này ngồi bên ngoài tiếp tục bình luận về chủ đề này và chỉ trích người mang đồ ăn, đồ uống ngoài bằng nhiều lời lẽ khó nghe. Nhóm khách hàng cảm thấy bị xúc phạm nên đã quyết định không ăn nữa và ra về. Khi ra quầy thanh toán, một người trong nhóm đã góp ý về việc cư xử và nên làm biển quy định to hơn, đặt ở ngoài để khách chú ý hơn.

Ngay sau đó, theo phản ánh của nhóm khách này thì chủ quán và nhân viên không hề tiếp nhận góp ý mà bắt đầu xúc phạm và lao vào hành hung gia đình khách hàng.

Chị N.K.A – người đăng tải câu chuyện - cho biết: "Người bị hành hung là mình và em của mình. Sau khi nhận nhiều lời chỉ trích từ quán về việc mình vô ý mang đồ uống từ bên ngoài vào, gia đình mình ra về và góp ý với quán về cách cư xử với khách hàng. Tuy nhiên, quán không hề tiếp thu ý kiến, những người trong quán liên tục xúc phạm mẹ mình. Hai người đàn ông trong quán to tiếng và lao vào đánh mình, một người đàn ông tát vào mặt, lúc này mình đang đeo kính nên khi người này tát, kính văng ra làm tím một phần mắt của mình, một người khác lao vào đánh em mình, kẹp cổ và xô ngã xuống vỉa hè."

Theo chị A., sự việc xảy ra rất nhiều người chứng kiến và theo dõi. Khi mọi người xung quanh can ngăn, những người trong quán tiếp tục tỏ thái độ hung hăng, cho rằng chị A. cùng gia đình chửi họ nên họ có quyền đánh.

Ngay sau đó, chị A. cùng gia đình đã lên trụ sở công an phường Hàng Trống trình báo sự việc.

Sau sự việc xảy ra, chị N.K.A và gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị và gia đình rất bức xúc khi một quán có tiếng tại Hà Nội có cách cư xử như vậy. Việc chị A. đăng tải câu chuyện này lên mạng xã hội với mong muốn các cửa hàng nên có thái độ phục vụ và cư xử với khách hàng hợp lý hơn.

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Chị N.K.A (ở Hà Nội), người đưa đơn trình báo, cho biết sức khỏe của chị và người thân hiện nay không có vấn đề gì, nhưng tâm lý vẫn còn khá sốc.

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