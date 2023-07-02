Công an P.Hàng Trống (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc 2 nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh có hành vi hành hung thực khách.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên 1/7, vào tối 30/6, Công an P.Hàng Trống đã tiếp nhận đơn trình báo của chị N.K.A (trú Q.Tây Hồ, Hà Nội) về việc chị và người thân bị nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh (ở địa chỉ 17 - 19 Lý Quốc Sư, P.Hàng Trống) hành hung.

Theo phản ánh của chị A., tối 30/6, chị cùng mẹ và em trai đến quán bánh mì trên để ăn tối. Khi đó, nhân viên quán yêu cầu chị không được mang nước ở bên ngoài vào quán.

Bài viết tố cáo nhân viên quán bánh mì Nguyên Sinh hành hung gia đình chị A. được đăng tải trên Facebook - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Phụ nữ Việt Nam, chủ quán lúc này ngồi bên ngoài tiếp tục bình luận về chủ đề này và chỉ trích người mang đồ ăn, đồ uống ngoài bằng nhiều lời lẽ khó nghe. Nhóm khách hàng cảm thấy bị xúc phạm nên đã quyết định không ăn nữa và ra về. Khi ra quầy thanh toán, một người trong nhóm đã góp ý về việc cư xử và nên làm biển quy định to hơn, đặt ở ngoài để khách chú ý hơn.

Ngay sau đó, theo phản ánh của nhóm khách này thì chủ quán và nhân viên không hề tiếp nhận góp ý mà bắt đầu xúc phạm và lao vào hành hung gia đình khách hàng.

Quán bánh mì nổi tiếng tại Hà Nội bị tố hành hung khách hàng - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Ngay sau đó, chị A. cùng gia đình đã lên trụ sở công an phường Hàng Trống trình báo sự việc.

Sau sự việc xảy ra, chị N.K.A và gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng. 'Tôi và gia đình rất bức xúc khi một quán có tiếng tại Hà Nội có cách cư xử như vậy. Tôi đăng tải câu chuyện này lên mạng xã hội với mong muốn các cửa hàng nên có thái độ phục vụ và cư xử với khách hàng hợp lý hơn'.

Tối ngày 1/7, đại diện phường Hàng Trống cho biết, phường đã nắm được thông tin. Phía nạn nhân bị đánh đã báo cáo vụ việc lên Công an Phường Hàng Trống.

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