Dự báo trong tháng 7 TP. HCM mưa dông nhiều, đối mặt với nguy cơ ngập lụt trên diện rộng

Tổng lượng mưa tháng phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. Trong đó, tuần đầu và tuần cuối tháng 7 có tổng lượng mưa cao hơn TBNN, tuần giữa xấp xỉ TBNN.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, theo ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn (KTTV) Nam Bộ, TP.HCM vào tháng 7 có khả năng mưa nhiều trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to kéo dài trong nhiều ngày.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm ở TP.HCM và Nam Bộ nói chung, đề phòng dông, lốc xoáy, gió giật, mưa lớn diện rộng, mưa lớn cục bộ xuất hiện nhiều với cường độ mạnh.

Nhiệt độ tháng 7 giảm so với tháng trước, dao động phổ biến 23-34 độ C, cao nhất phổ biến 32-34 độ C ở miền Tây, thấp nhất 23-26 độ C.

Dông, lốc, sét trong những tháng đầu mùa mưa có cường độ mạnh, có khả năng gây thiệt hại về người và tài sản; đồng thời đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ một số tuyến đường thành phố, ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất, xây dựng cũng như đời sống xã hội.

Người dân ngán ngẩm vì mỗi ngày mưa đều phải sống chung với nước lên

Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, thời gian qua TP.HCM có 15 tuyến đường trục chính và nhiều tuyến hẻm (đặc biệt ở khu vực vùng ven) bị ngập khi xảy ra mưa lớn. Trong đó có 3 khu vực thường xuyên bị ngập do mưa tập trung ở quận Gò Vấp và TP.Thủ Đức.

Dự báo trong 10 ngày đầu tháng 7, khu vực có mưa nhiều ở TP.HCM gồm: quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, huyện Bình Chánh, TP.Thủ Đức (phường Cát Lái và phường Trường Thọ).

Trước đó, theo báo Lao Động, từ chiều ngày 1/7, ở Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Mưa dông tiếp tục duy trì ở Nam Bộ

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Theo ông Đỗ Tấn Long - Phó Giám đốc Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh), thành phố hiện có 3 khu vực thường xuyên bị ngập, thứ nhất là khu vực gồm: tuyến đường Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Khối thuộc quận Gò Vấp.

Ngập lụt diễn ra trên nhiều tuyến đường tại TP.HCM

Khu vực thứ hai gồm: tuyến đường Thảo Điền, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng thuộc thành phố Thủ Đức. Khu vực thứ 3 là các tuyến đường Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Kha Vạn Cân, thuộc thành phố Thủ Đức.