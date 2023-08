Dự báo trong tháng 7 TP. HCM mưa dông nhiều, đối mặt với nguy cơ ngập lụt trên diện rộng

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Trí, theo ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn (KTTV) Nam Bộ, TP.HCM vào tháng 7 có khả năng mưa nhiều trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to kéo dài trong nhiều ngày.

Dự báo nhiệt độ và lượng mưa ở TPHCM trong tháng 7

Nhiệt độ tháng 7 giảm so với tháng trước, dao động phổ biến 23-34 độ C, cao nhất phổ biến 32-34 độ C ở miền Tây, thấp nhất 23-26 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm ở TP.HCM và Nam Bộ nói chung, đề phòng dông, lốc xoáy, gió giật, mưa lớn diện rộng, mưa lớn cục bộ xuất hiện nhiều với cường độ mạnh.